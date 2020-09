Leipziger Kulturmacher fürchten wegen Corona weiter um ihre Existenz

Leipzig

Die Zeit der Haushaltsberatungen in Stadt und Land naht. Ein Rückgang an Steuereinnahmen wird 2021 voraussichtlich auf ein Wachstum an Begehrlichkeiten treffen. Schon geht die Angst um, vergessen zu werden.

Damit das nicht ausgerechnet ihnen passiert, wollen sich die freien und städtischen Kulturmacher Leipzigs am Sonntag auf dem Augustusplatz Gehör verschaffen. Zum zweiten Mal stellen sie unter der Überschrift „Nur mit Kultur“ gemeinsam einen Aktionstag auf die Beine. Zum Bündnis „Das ist Leipzig“ gehören die Netzwerke „Leipzig + Kultur“, „Kreatives Leipzig“ und „LiveKommbinat“, zudem beteiligen sich Gewandhaus, Oper, Schauspiel und Theater der Jungen Welt.

Ja, es sei richtig, sagt Torsten Reitler, Sprecher der Moritzbastei und Mitglied im LiveKommbinat, der Interessensvertretung von Musikspielstätten: „Die Notfallhilfe von Bund, Land und Stadt hat den Kollaps verhindert. Doch es ist nur ein Aufschub.“ Mit dem Ende der Freiluft-Saison und der kalten Jahreszeit werden die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise mit Wucht zurück erwartet. Würden die öffentlichen Förderungen dann nach dem Gießkannen-Prinzip gekürzt – für jeden Bereich einen bestimmten Prozentsatz weniger – „wäre das fatal“, betont Reitler. Das Leipziger Kulturbudget ist mit zuletzt rund 125 Millionen Euro einer der größten Posten im Haushalt. Entsprechend viel Geld könnte man hier sparen wollen.

Kultur – nur ein Sahnehäubchen?

„Wir sitzen alle im gleichen Boot“, sagt Gewandhaus-Sprecher Dirk Steiner, selbst wenn die Existenz der städtischen Eigenbetriebe wegen Corona nicht unmittelbar bedroht sei, anders als das Weiterbestehen vieler freier Häuser und Ensembles. „Die freie Szene bereitet den Humus für uns. Das urbane Leben wäre ohne sie sehr viel ärmer“, findet Steiner.

Sophie Renz, Geschäftsführerin der Cammerspiele, befürchtet, dass „Kultur immer noch von vielen als Sahnehäubchen verstanden wird, das man nicht unbedingt braucht“. Dabei sei auch die wirtschaftliche Bedeutung längst immens: Gastronomie, Handwerk, Taxi-, Sicherheits-, Reinigungs- und Werbeunternehmen – ihrer aller Geschäft hänge zum Teil daran, dass Kultur stattfindet. Nicht zuletzt das Auskommen der Künstler selbst: „Sie wollen wieder spielen, trotz Einschränkungen auf der Bühne und geringerer Bezahlung“, sagt Renz.

Corona bedroht die Kulturszene in ihren Strukturen

Im Gewandhaus müssen Bläser zwei bis drei Meter Abstand halten, Chorsänger sogar sechs Meter. In die Veranstaltungstonne der Moritzbastei dürfen statt 350 Besuchern nur 38 Gäste. „Und wenn sich einer unserer 30 Mitarbeiter mit Corona infiziert und 15 weitere in Quarantäne geschickt werden, können wir den Laden vorübergehend dicht machen“, sagt Reitler. Um mehr als 90 Prozent gehe der Umsatz des Kulturkellers 2020 wohl ohnehin zurück. „Wir können daher im Prinzip nur noch Veranstaltungen planen, die öffentlich gefördert werden – und keine Termine mehr auf eigenes Risiko ins Programm nehmen.“ Die Kulturszene sei in ihren Strukturen bedroht, so Reitler, und damit „ein wichtiger Beitrag zur Zivilgesellschaft, auf den wir stolz sind“.

Eine Fahrraddemo soll am Sonntag vorab Richtung Augustusplatz führen. „Damit Leute aus der ganzen Stadt kommen“, hofft Werk-2-Geschäftsführerin Katrin Gruel. Mit Reden werden unter anderem Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke und ihr Erfurter Amtskollege Tobias Knoblich erwartet. Zahlreiche Gruppen bereiten kurze Inszenierungen und Musik vor. „Wir wollen den Menschen vorführen, was ihnen in den letzten Monaten gefehlt hat“, sagt Sophie Renz. „Und was bald ganz verschwinden könnte.“

Aktionstag „Nur mit Kultur“, Sonntag, 18 Uhr, Augustusplatz; www.dasistleipzig.de/nurmitkultur

Von Mathias Wöbking