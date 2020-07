Leipzig

Der Leipziger Kunsthistoriker Frank Zöllner plädiert dafür, im Museum der bildenden Künste (MdbK) in Leipzig wieder mehr die Stärken der Sammlung in den Fokus zu rücken, statt wie zuletzt auf „event-orientierten Lärm im Bereich der Wechselausstellungen“ zu setzen. „Ein Museum ist kein Zirkus“, sagte der Direktor des Instituts für Kunstgeschichte an der Universität Leipzig der LVZ.

Kandidat für Direktorenposten soll bald bekanntgegeben werden

Die Stadt ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den Österreicher Alfred Weidinger, der sein Amt als Direktor des MdbK zum 1. April nach nur zweieinhalb Jahren Amtszeit überraschend aufgegeben hatte. Er wechselte an das Oberösterreichische Landesmuseum in Linz. Bald will die Stadt einen Kandidaten für die Nachfolge bekannt geben, über den dann im September der Stadtrat entscheiden soll. Weidinger hatte in seiner Amtszeit die Schlagzahl der Wechselausstellungen massiv erhöht, im vergangenen Jahr die Besucherzahl auf rund 200 000 gesteigert. Ein Rekord im 2004 eröffneten Museums-Neubau.

Der Leipziger Kunsthistoriker Frank Zöllner (64) warnt vor „zwanghafter Ökonomisierung“ im Museumsbereich. Zöllner ist Direktor des Instituts für Kunstgeschichte an der Universität Leipzig. Quelle: privat

Im Vertrag mit Weidinger verankerte Erfolgsbeteiligungen bezeichnete Zöllner als „skandalös“. „Ein Museum als öffentlich finanzierte Institution sollte ethische Standards setzen und von dieser zwanghaften Ökonomisierung frei sein“, sagte er. In dem Vertrag waren neben einem fixen Gehalt eine Erfolgsprämie für Spenden- und Sponsorenakquise in Höhe von drei Prozent der eingeworbenen Mittel, höchstens jedoch 20 000 Euro im Jahr, sowie eine Beteiligung an der Steigerung der Besucherentgelte in Höhe von fünf Prozent der tatsächlichen Erlössteigerung vereinbart. Diese, so Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) auf LVZ-Nachfrage, habe Weidinger allerdings nie abgefordert.

Olaf Thormann , Direktor des Grassimuseums: Würde so einen Vertrag nicht unterschreiben

Auch Olaf Thormann, Direktor des Grassimuseums für Angewandte Kunst, sieht eine solche Vertragsgestaltung grundsätzlich sehr kritisch. „Ich würde so einen Vertrag nicht unterschreiben“, sagte er. Und seines Wissens sei derlei auch nicht üblich. „Das ist eine Entwicklung im Kulturbetrieb, die man nicht unterstützen sollte.“ Zudem würden Drittmittel oft auch von Kollegen aus dem eigenen Haus akquiriert. „Wieso soll dann allein der Direktor davon profitieren?“ Das sei ja schon in sich problematisch.

Quietschbunte Wände und Riesenbuchstaben machen noch kein Konzept

Kritik übte Zöllner auch an der neuen Dauerausstellung im Museum: „Ich finde das Farbkonzept sehr interessant und ansprechend. Aber quietschbunte Wände und Riesenbuchstaben machen zusammen noch kein Konzept. Da fehlt ein überzeugendes Narrativ. Das könnte in Leipzig die Linie von Oeser über Klinger zu den Protagonisten der Leipziger Schule sein und zwar vertreten mit den Spitzenwerken. Da gibt es eine Menge Qualität, die nie ausgestellt wird.“

