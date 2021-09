Leipziger Kunsthistoriker Frank Zöllner über Umbenennungen: „Ein bisschen viel Geschrei“

Leipzig/Dresden

Die „Zigeunermadonna“ heißt jetzt „Madonna mit stehendem Kind“. Das zuvor als „Kopf eines Negerknaben“ betitelte Werk wird nun als „Studienkopf eines jungen Mannes“ bezeichnet. Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) haben verschiedene Werke umbenannt, um Diskriminierungen zu vermeiden. Darüber wird zum Teil heftig debattiert. Dabei gehe das Abendland davon keineswegs unter, sagt der Leipziger Kunsthistoriker Frank Zöllner.

Von den Werk-Umbenennungen haben wir nach einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag erfahren. Wäre es nicht besser gewesen, die SKD hätten das Thema von sich aus angesprochen?

Ich glaube nicht, dass es Aufgabe der SKD ist, jede ihrer Handlungen mit einer Pressemitteilung zu kommunizieren. Die haben ja auch noch anderes zu tun.

Der Historiker Michael Wolffsohn hatte in der „Bild“ heftige Kritik an den Kunstsammlungen geäußert: „Merken denn die Umbenenner vom Dienst nicht, wie sehr sie sich und die eigentlich gute Absicht zum Gespött machen?“ Verstehen Sie die Aufregung?

„Altmodische diskriminierende Begriffe“

Tatsächlich wirkt einiges manchmal wie Realsatire. Aber für meinen Geschmack ist das ein bisschen viel Geschrei angesichts einer doch überschaubaren Maßnahme. Es spricht ja auch nichts dagegen, diskriminierende Sprache kritisch zu sehen. Warum sollten wir darauf bestehen, Minderheiten mit altmodischen diskriminierenden Begriffen zu beleidigen? Neuerungen dieser Art befremden zunächst, aber sie werden sich durchsetzen. (Auch ein berühmtes Leipziger Gemälde wurde umbenannt, Anm. d. R.)

Wie erklären Sie sich den regelmäßigen Aufruhr bei solchen Anlässen?

Die neuen, „korrekten“ Sprachregelungen sind natürlich irgendwie lästig, Sprache ist ja wie ein altes bequemes Kleidungsstück, da schlüpft man gerne hinein, man hat sich dran gewöhnt. Meistens haben alte weiße Männer, zu denen ich mich ja leider inzwischen auch zählen muss, Probleme mit diesen Änderungen. Aber an den klassischen Orten der Männlichkeit – im überlauten Auto, in der Eckkneipe und im Stadion – können wir ja weiter so reden, wie wir wollen. Also, ich würde etwas mehr Gelassenheit empfehlen. Hier geht die Welt definitiv nicht unter und das Abendland auch nicht.

„Man sollte Titel nicht zu häufig ändern“

Wieviel Prozent der Werktitel Alter Meister sind überhaupt belegbar auf den Künstler zurückzuführen?

Die allermeisten Titel, vor allem der älteren Kunst, gehen nicht auf Künstler zurück, sondern sind im Nachhinein geprägt worden, um Kunst zu katalogisieren und kategorisieren, kurz: um Ordnung zu schaffen. Die Dinge müssen einen Namen haben, damit man sie identifizieren und wiederfinden kann. Die italienische Bezeichnung für die Mona Lisa beispielsweise – La Gioconda – findet sich erst in einem Nachlassinventar von 1525, spätere Namen gehen auf Biographien und andere Texte der Kunstliteratur zurück. Man sollte allerdings Titel nicht zu häufig ändern, dann geht der Überblick verloren.

Inwieweit ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, Werkbezeichnungen zu überschreiben?

Ich persönlich finde, man sollte evident diskriminierende Titel in jedem Fall ändern, also beispielsweise die „Negervenus“ umbenennen in „Schwarze Venus“, wie es das Liebieghaus in Frankfurt getan hat. Aber selbst darüber könnte man diskutieren und fragen, was es mit dem ursprünglichen Titel eigentlich auf sich hat. Der im Wort „Neger“ mit gemeinte Rassismus ist ja das eine, aber vielleicht ist die Exotik der Figur doch auch heute noch ein interessantes Thema – jenseits von Rassismus. Als Studenten jedenfalls, in den 70ern, war die „Negervenus“ unser Idol. Eine schwarze Venus haben wir als anti-klassisches Ideal verstanden, als eine subversive Venus. Aber wenn mir jetzt Menschen mit schwarzer Hautfarbe sagen, das beleidigt uns, dann, klar, haben wir uns geirrt und sollten das ändern und uns gegebenenfalls entschuldigen. Der Fall zeigt aber auch, wie sehr Ansichten dem Zeitgeschmack unterworfen sind.

Der „Mohr mit der Smaragdstufe“ aus dem Grünen Gewölbe, eine mit Edelsteinen, Gold und Silber verzierte Figur, heißt jetzt „**** mit der Smaragdstufe“. Quelle: Matthias Hiekel/dpa

Wie sollte man mit überkommenen Werktiteln umgehen. Soll man sie einfach eliminieren oder sie thematisieren?

In Ausstellungen, finde ich, sollten Umbenennungen offen thematisiert werden, ohne allerdings die Besucher allzu penetrant zu belehren. Meines Erachtens schießen die SKD aber über das Ziel hinaus, wenn sie die diskriminierenden Begriffe durch Sternchen ersetzen. Dort ist beispielsweise aus der so genannten „Schwarzen Venus“ nach Johann Georg von der Schardt eine „Afrikanerin mit Spiegel“ geworden. Und in der absolut vorbildlichen digitalen Präsentation der Bronzeskulptur wird sogar ein Inventar aus dem Jahr 1733 zitiert und nach heutigen politisch opportunen Vorstellungen umgemodelt. Der Eintrag, in dem ein diskriminierendes Wort – welches? – durch Sternchen ersetzt wurde, lautet nun: „Eine kleine metallne statua, eine nackende ***, hält in der rechten Hand einen Spiegel ...“ Ich weiß nicht, von welcher Teufelin die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SKD hier geritten wurden, aber das ist doch übertrieben.

Jetzt regen Sie sich ja doch auf ...

Nein, aufregen würde ich mich darüber nicht, aber etwas mehr Präzision und Nachdenken könnte die „Venus“ schon vertragen. Wobei ich annehme, dass sie eine „Venus“ ist, vielleicht getarnt als „Prudentia“ wegen des Spiegels in ihrer Hand? Von der Funktion her war sie aber vielleicht eine Art Handschmeichler. Aber da lauert schon die nächste gefährliche Frage: Ist die kleine Bronzestatue sexistisch, und wie gehen wir damit um? Sie sehen, irgendwas ist immer.

Zur Person: Frank Zöllner Frank Zöllner wurde 1956 in Bremen geboren. Auf das Studium der Germanistik und der Philosophie an der Universität Marburg folgte das Studium der Kunstgeschichte, Germanistik, Linguistik, Volkskunde und Romanistik ebendort sowie von 1983 bis 1985 das Aby-Warburg-Stipendium am Warburg Institute in London. 1987 Promotion an der Universität Hamburg. 1995 wurde er an der Universität Marburg mit der Arbeit Ausdruck und Bewegung bei Leonardo da Vinci habilitiert. Seit 1996 ist Dirk Zöllner Professor für Mittlere und Neuere Kunstgeschichte an der Universität Leipzig. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist Malerei und Skulptur Italiens des 14. bis 17. Jahrhunderts. Zu seinen wichtigsten Publikationen zählen „Leonardo da Vinci. Sämtliche Gemälde und Zeichnungen“ (2003 und 2007), „Michelangelo. Das Gesamtwerk“ (2007) sowie „Botticelli“ (2005).

