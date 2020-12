Leipzig

Es war quasi das perfekte Projekt für dieses Jahr: Zu großen Teilen in Heimarbeit und Austausch über das Internet entstanden und dabei Monat für Monat von der jeweils aktuellen Situation inspiriert. Aber „121212“ ist kein Corona-Projekt, das betonen Musiker Nils Panda und Fotograf Nikolas Fabian Kammerer, die Macher dieses „audiovisuellen Tagebuchs“, für das 2020 jeden Monat ein Song mit dazugehörigem Bild entstand.

Auch, wenn die beiden Leipziger sich schon länger kennen und öfter zusammengearbeitet haben, ist es die erste gemeinsame Arbeit in dieser konzentrierten Art, wie Panda erzählt: „Im November 2019 hatte ich die Idee zu einem Musik-Konzept, das kontinuierlich in einem abgesteckten Zeitraum voranschreitet. Das erschien mir dann pur ein bisschen langweilig, es brauchte noch eine optische Komponente, die jeden Monat mit dazu kommt, schon im Entstehungsprozess. Heutzutage wird ja viel online und oft oberflächlich angeklickt, da dachte ich, so ist es ein bisschen greifbarer.“

Anfangs war „121212“ in klarer Struktur geplant: Sobald der jeweilige Song in einem vorzeigbaren Stadium war, präsentierte Panda diesen Kammerer, der dann dazu das Bild entwickelte. Dass diese Reihenfolge schon bald etwas verschwimmen und die Arbeitsweise variieren sollte, ist in einem derart reflexiv und kommunikativ angelegten Projekt fast folgerichtig. Zum Teil hat Kammerer an der Musik mitgewirkt. Auch andere haben etwas eingebracht, es gab Kollaborationen mit anderen Musikern. Nur eine Regel blieb über die Zeit bestehen, betont Panda: „Es war mir relativ wichtig, dass die Musik jeweils ,frisch’ ist, ich Sachen verwende, die in dem jeweiligen Monat entstehen und man nicht einfach Dinge von der Festplatte zieht.“

„Die Sommersachen sind positiver“

Auch Kammerers Bilder sind kein Archivmaterial, überhaupt hat er hier etwas ganz Eigenes entwickelt: „Auch wenn ich sonst viel für Bands fotografiere, die Arbeitsweise war hier eine andere. Bei Plattencovern und Promotionfotos sind es immer Porträts. Bei ,121212’ bin ich viel abstrakter geworden: Inszenierte Farbflächen, fast aufgelöste Lichtmomente einerseits und handgebaute Dioramen andererseits.“ Sein Markenzeichen scheint dabei trotzdem immer durch, alle Bilder sind inszeniert und bestechen durch ihre kräftige Farbigkeit: „Ich bin total poppig unterwegs, ich bin kein Dokumentarfotograf. Die Farben dürfen knallen, ich mag Inszenierungen, ich stehe auf Kitsch! Bei den Dioramen brauche ich das handwerkliche Bauen. Man könnte das gleiche Motiv auch per Photoshop ganz ohne Kamera erstellen, aber ich will die Sachen da haben.“ So zeigt der November etwa eine (Papp-)Häuseransicht mit beleuchteten Fenstern, die sich nach unten ins Unendliche zu verwischen scheint: Alle sind wieder drin.

Die entstandene Musik zu beschreiben, fällt Panda wiederum nicht so leicht. Einerseits kreist er dabei immer um den Ambientbegriff, also zurückgenommene, atmosphärisch aufgeladene elektronische Musik. Andererseits betont er die Vielfalt der Einflüsse: Zu Synthesizern und Drumcomputer gesellen sich Field-Recording, also in Stadt und Umwelt gesammelte Geräusche, und von musikalischen Gästen beigesteuerte Samples.

Herausgekommen ist eine so abstrakte wie assoziativ aufgeladene Bestandsaufnahme eines wechselvollen Jahres. Rein für die Dynamik von „121212“ hatte Corona dabei nicht nur Schlechtes, wie Panda meint: „Am Anfang war es ein Zwei-Mann-Projekt. Dann wurde das ausgeweitet. Eigentlich ein cooler Austausch, ein positiver Nebeneffekt.“ Auch ästhetisch wechseln die Emotionen: „Das Jahr war für alle hart, aber es gab auch coole und schöne Sachen. Die Sommersachen sind zum Beispiel positiver.“

Schockstarre im März und April

Der Januar – unter Mitwirkung der Leipziger Band Elephants on Tape – läuft noch gemächlich, erwartungsfroh im Hinblick auf das Kommende an, im Februar klappen entsprechend des Liedtitels schon so langsam die Frühlingslandschaften auf. Dann kam Corona. Von der entsprechend abwartenden Schockstarre erzählen die nächsten Titel, die erst simpel „März“ und dann etwas defätistischer „No Music“ im Lockdown-April heißen. Und obwohl weder Panda noch Kammerer große Fußballfans sind, haben sie sich vom Wort „Geisterspiel“ inspirieren lassen, weil es die Situation trifft und gleichzeitig lyrisch klingt.

Das nun im Dezember fertig gestellte Projekt kann man zwar online auf Spotify & Co. abrufen, allerdings käme es der Gesamtästhetik näher, finden beide, wenn man sich die analoge Sammelbox-Ausgabe mit Audio-Kassette (samt Downloadcode) und den zwölf Fotografien als Postkarten besorgt. Natürlich ist dieser Retro-Charme auch etwas nerdig, gestehen sie, aber gerade für das gleichberechtigte Zusammenspiel von Bild und Ton hat ein physischer Tonträger nun mal Vorteile, so Panda: „Die Fotografien sind es auf jeden Fall wert, dass man sie sich anschaut, nicht nur digital auf einem winzigen Fenster. Und wenn man auf das Gesamtereignis steht, hat man so etwas zum Anschauen, Anhören und Anfassen.“

Von Karsten Kriesel