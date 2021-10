Leipzig

Der Tod hat Zeit. Drum lässt er der Eintagsfliege den Vortritt, die sorglos ihre Kreise fliegt. Sie hat die Pubertät, also den Vormittag, schon hinter sich. Und wenn sich später dieser Abend im Kupfersaal dem Ende neigt, geht die Eintagsfliege längst am Stock – und lästert über die „Nachmittagsgeneration“, über deren sorgloses Im-Kreis-Fliegen. Der Tod ist ein Comedian aus Berlin, in dessen Shows es um das Leben davor geht, um das, was passiert, bevor er einen Raum betritt. Am Dienstag war er im Rahmen der Leipziger Lachmesse (noch bis Sonntag) zu Gast.

Das mit der Sterberei läuft sich nicht tot, sagt Der Tod. 2013 hat er den ersten Kupferpfennig-Wettstreit gewonnen, den Nachwuchswettbewerb der Lachmesse, und danach das Genre „Death Comedy“ etabliert. „Zeitlos“ heißt seine aktuelle Show, für die zweite, „Happy Endstation“ , konnte er sich sogar eine Praktikantin leisten. Bis zu dem „Zwischenfall“ mit seinem „Feind“, dem „Klapperstorch“, der Praktikantin Exitussi aus dem Rennen genommen hat.

„Letztwähler“ bei der Bundestagswahl

Noch immer hat Der Tod kein Gesicht. In Kapuzen-Kutte und mit Sense tritt „Eure Tödlichkeit“ vor das begeisterte Publikum. Mit bedrohlich sanfter Stimme bedient er Provokation und Tabu und ist genau aus diesem Grund ungeheuer komisch. Auch in Pandemiezeiten? Erst recht. Durchgearbeitet habe er in den letzten anderthalb Jahren, „das Leben ist kein Ponyfriedhof“. Und natürlich sei er doppelt geimpft, das beruhige viele bei seinen „Haustürbesuchen“.

Selbst die Bundestagswahl war ihm eine Freude, liege er doch „mit dem CDU-Zukunftsteam auf einer Wellenlänge“. Im Rahmen der Wählerwanderung hätten 1,1 Millionen CDU-Wähler ins Jenseits gewechselt, und auch diesmal waren viele „Letztwähler“ dabei. Mit der Parteitags-Sponsorenwand zeigt er, wie die CDU ihm in die Hände spiele, finden sich doch Logos der Tabak-Lobby darauf, zum Beispiel Japan Tobacco International. Gleich über dem Logo der Pharmafirma Pfizer.

Kreative Auseinandersetzung mit der Pandemie

Ohne Medien kommt Der Tod nicht aus. Um seiner Biographie Leben einzuhauchen, blättert er im Familienalbum eines Solisten: Der Tod als Hippie (1968) und Der Tod auf Kreuzfahrt mit der „Titanic“ (1912). „Damals hatten Kreuzfahrtschiffe Angst vor Eisbergen. Heute haben Eisberge Angst vor Kreuzfahrtschiffen.“ Lustig, wenngleich auch ein bisschen einfallslos ist die Dia-Show mit Corona-Schildern wie „Bitte nur zwei Kunden aufeinander eintreten“. Sie steht ja noch am Anfang: die kreative Auseinandersetzung mit der Pandemie. Mit Charakterzügen, die es vorher schon gab und nachher noch geben wird. Kernkompetenz des Kabaretts.

Der Tod lässt in Video-Schnipseln Comedy-Kollegen auf Fragen nach Erwartungen an das Jenseits antworten; in einem Text über das Vorsprechen bei Fernsehredakteuren nimmt er Unsicherheit im Umgang mit der mutmaßlichen Zielgruppe auf die Schippe. Redakteurs-Bedenken gegen das Wort „sterben“ begegnet er mit dem Synonym „in den Holzpyjama schlüpfen“. Es ist nicht alles tot, was lähmt.

„Ich schenke Euch gerade Ewigkeit“

Dass Comedy-Themen wie Verspätungen bei der Bahn, Wochenendeinkauf bei IKEA und einparkende Frauen nicht seine sind, hätte Der Tod nicht erwähnen müssen. Schließlich überleben das die meisten. Er hingegen grüßt aus der Wortspielhölle („Deadflix“) und Ortschaften mit Sterben, Krankheit, Tod im Namen. In Gießen führt die Buslinie 13 (!) vom Dialysezentrum zum Friedhof: „Ich denke mir das nicht aus, ich schaue bloß genau hin.“

Comedians können über eigene Späße herzhaft lachen, kennt man. Das Kichern des Todes aber hat etwas Versöhnliches. Und als er aus viel zu vielen aufblasbaren Sensen viel zu sorgfältig die Luft ablässt – „Ich schenke Euch gerade Ewigkeit.“ –, hat das Publikum ihn auch dafür lieb. Nach der Vorstellung gibt’s Selfies mit dem Sensenmann, sogar ohne „eine Sensenlänge Abstand“. Man kann mit vielem leben, aber am besten mit Selbstironie.

Lachmesse-Gastspiele am Mittwoch und Donnerstag Mittwoch, 20. Oktober: *Kupferpfennig-Wettbewerb: Anke Geißler & Christoph Walther präsentieren: Lea Hieronymus, Fee Brembeck, Jakob Schwerdtfeger, Nachwuchs-Wettstreit; 20 Uhr, Academixer *Christoph Brüske: „Willkommen in der Rettungsgasse“, Kabarett; 20 Uhr, Funzel *Justus Krux: „Kommste noch auf nen Kaffee mit hoch …?“, Kabarett; 19.30 Uhr, Central Kabarett *Jonas Greiner: „In voller Länge“, Kabarett/Comedy; 20 Uhr, Kupfersaal Die Gastspiele von Gernot Volz (Pfeffermühle) und Bembers (Moritzbastei) fallen ersatzlos aus. Der Auftritt von Frank-Markus Barwasser ist verschoben auf den 13.10.2022 (gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit). Donnerstag, 21. Oktober: *Matthias Egersdörfer: „Nachrichten aus dem Hinterhaus“, Kabarett (Leipzig-Premiere); 20 Uhr, Academixer *Martin Fromme: „Glückliches Händchen“, Comedy; 20 Uhr, Pfeffermühle *Tutty Tran: „Augen zu und durch“, Comedy; 20 Uhr, Funzel *Sebastian Krämer & Marco Tschirpke: „Ich ’n Lied – Du’n Lied – Level 2“, Lied/Kabarett; 19.30 Uhr, Central Kabarett *Niels Heinrich: Deutschland einig Katerland“, Kabarett; 20 Uhr, Central Kabarett (Blauer Salon) *Slam vs. Kabarett: Lachmesse-Spezial, Moderation: Jonas Greiner; 19.30 Uhr, Kupfersaal Karten gibt es in den Veranstaltungsstätten, in der ­Ticketgalerie (LVZ-Foyer, Peterssteinweg 19; Barthels Hof (Hainstr. 1), auf www.ticketgalerie.de; Programm und Infos: www.lachmesse.de

Von Janina Fleischer