Mehr Abwechslung kann eine einzelne Veranstaltung kaum bieten. Durch den Lachmesse-Abend „Slam vs. Kabarett“ führt Jonas Greiner: Thüringer, Stand-up-Comedian, Kabarettist und „Kupferpfennig“-Gewinner 2020. Am Klavier sitzt Schauspieler Brian Völkner, er singt auch und spielt Trompete. Auf der Bühne treten zwei Slammerinnen und ein Slammer sowie eine Kabarettistin und zwei Kabarettisten gegeneinander an. Das Publikum im vollen Kupfersaal ist am Donnerstagabend gemischt, nicht geteilt. Es jubelt allen zu und trampelt sich in höchste Begeisterung, sobald es zu einer von drei Abstimmungen kommt.

Ein „Feuerwerk der Demokratie“ nennt Jonas Greiner den Wettstreit, „wie eine kleine Bundestagswahl, nur dass es wirklich um etwas geht.“ Um eine Flasche Gin, um genau zu sein. In drei Runden treten je ein Slammer (Slammerin) und eine Kabarettistin (Kabarettist) auf, vor der Pause entscheidet der Beifall im Saal über zwei Finalisten, die die Sache später unter sich ausmachen, bevor der Gewinner in der Zugabe eine dritte Nummer abliefern darf.

Frittrang gewinnt mit Stand-up-Comedy über Pandemie-Koller

Das Ergebnis ist denkbar knapp – und sowieso der ganze Abend eher ein Freundschaftsspiel ohne Gegner. Am Ende gewinnt Kabarettist Götz Frittrang aus Bamberg vor Slammerin Annelie Herwig aus Delitzsch. Deren Texte stimmen vor allem nachdenklich im Erzählen von einem Familientreffen in der Provinz und eigener Feigheit beim Umgang mit einem Mitschüler. Frittrang macht in seiner Stand-up-Comedy erst den Pandemie-Koller zum Thema („Ich war so jung vor Corona ...“), später den Weltuntergang zum Event („Wie viele Religionen haben darauf hingefiebert!“) und landet bei IKEA, wo das RKI sich mal an der offenen Hotdog-Theke umsehen sollte.

Bei dieser Leistungsschau der Genres wird schnell deutlich, wie sehr sich die Blicke auf die Welt ähneln. Bei vielen Künstlern hat der Weg von Slam-Kurzauftritten auf Kabarettbühnen geführt. Zu den Unterschieden gehört, dass Kabarettisten ihre Texte auswendig können. Und dass die künstlerischen Ausdrucksmittel stärker variieren.

So entsteht die Spannung des Abends auch aus dieser Vielfalt, dass Matthias Reuter aus Oberhausen als Klavier-Kabarettist antritt und Anke Geißler ein Solo ihrer Bühnen-Figuren spielt. Die Leipzigern ist eine Stunde vor Show-Beginn für C. Heiland eingesprungen, den der Sturm in Berlin festgehalten hat.

Slammer fragt, Kabarettist antwortet

Ein schöner Zufall ist auch, wie Reuter mit seinem Lied über das Weltmachtpotenzial russischer Hacker unmittelbar auf Poetry-Slammer Hank M. Flemming aus Tübingen antwortet, der den poetischsten Text beisteuert, wenn er in „Säugling im eigenen Darm“ nach Wahrheit und Klarheit fragt. Vivien Wenzel aus Leipzig entwirft ein Idealbild der Gesellschaft: „Wenn jeder von uns kleine Dinge ändert, könnte vielleicht eine Revolution daraus werden.“

Anke Geißler erzählt als Cannabis-affine Sunny vom Dasein als „Workaholic, aber trocken“ und trifft damit ebenso den Nerv der Zielgruppe wie Moderator Greiners Geschichtsschreibung mit neuer Technik. Gletschermumie Ötzi fand in der Vodafone-Warteschleife sein Ende, und die Jugend des Jahres 2090 liegt mit virtuellen Frauen den ganzen Tag faul in Stuttgart am Nordseestrand herum.

„Live ist es am schönsten“, konstatiert er korrekt und verweist auf den 28. Oktober, dann findet im Slam-Kompetenzzentrum Kupfersaal die „Spoken Word Night“ statt.

Lachmesse-Programm am Wochenende Freitag, 22. Oktober: *Chin Meyer & Robert Griess: „Das Leben ist kein Boni-Hof“, Kabarett-Clownerie; 20 Uhr, Academixer *Matthias Machwerk: „Frauen sind schärfer als Mann glaubt“ (Best of), Kabarett & Comedy; 20 Uhr, Funzel *Andy Ost: „Best Ost“, Musik-Kabarett; 20 Uhr, SanftWut *MTS: „Lieder, Lacher, Limericks“; 20 Uhr, Moritzbastei (Ratstonne) *Gerhard Polt & die Well-Brüder ausm Biermoos: „Im Abgang nachtragend“; 19 Uhr, Schauspielhaus Sonnabend, 23. Oktober *Bernd Lutz Lange & Uwe Stöß: Lesung; 15 Uhr, Academixer *Wilfried Schmickler: „Es hört nicht auf!“, Kabarett; 20 Uhr, Academixer *Maren Kroymann: „In my Sixties“, Lied/ Chanson; 20 Uhr, Kupfersaal *Peter Fischer: „Zweitastengesellschaft“, Musik-Kabarett; 20 Uhr, Moritzbastei (Ratstonne) *Falk: „Ist das glutenfrei?“, Kabarett; 20 Uhr, Moritzbastei *Ur-Krostitzer Lachmesse Gala: Carmela de Feo präsentiert: Daphne de luxe, Bruno Jonas, Michael Hatzius sowie Pigor & Eichhorn; 16 & 20 Uhr, Schauspielhaus (für die Vorstellung um 20 Uhr gibt es Zusatzkarten) Sonntag, 24. Oktober *„Jürgen-Hart-Satire-Matinee“: Anke Geißler & Mathias Tretter präsentieren Lizzy Aumeier, Christian Ehring, Wilfried Schmickler, Chin Meyer; Musik: Gankino Circus; 11 Uhr, Haus Leipzig *Magdeburger Zwickmühle: „Keine Lösung ist auch eine Kunst“, Kabarett; 15 Uhr, Pfeffermühle *Lizzy Aumeier: „Jetzt erst recht!“, Kabarett; 19 Uhr, Funzel *Michael Hatzius – Die Echse, Puppenspiel; 20 Uhr, SanftWut *Lose Skiffle Gemeinschaft: „Pflegedienst für vergessene Weisen“, Musik-Kabarett; 18 Uhr, Central Kabarett *Bruno Jonas: „Meine Rede“, Kabarett; 17 Uhr, Kupfersaal *Johnny Armstrong: „Gnadenlos 2“, Comedy; 20 Uhr, Moritzbastei *Christian Ehring: „Antikörper“, Kabarett; 19 Uhr, Haus Leipzig Info: Karten gibt es in den Veranstaltungsstätten, auf www.ticketgalerie.de; das komplette Programm auf lachmesse.de

Von Janina Fleischer