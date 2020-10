Leipzig

Die Lachmesse wird 30, und die Zeit verändert auch die Anekdoten. Sind Sissi Perlinger und Gerhard Polt, beide aus Bayern und beide prominent, einander 1994 beim Einchecken an einer Leipziger Hotelrezeption zum ersten Mal begegnet – oder war es am Stammtisch im Academixer-Keller? Dort, wo die Künstler nach ihren Auftritten zusammenkommen.

Beides wird erzählt, ist gut möglich und entspricht der Idee des Festivals, Künstler verschiedener Herkunft, Altersgruppen, Genres zusammenzubringen. Rund 120 sind es diesmal, die bei etwa 70 Veranstaltungen mit klassischem Kabarett, Chanson, Stand-up, Comedy, Clownerie zu erleben sind.

Mut der Veranstalter

Zur Eröffnung am 18. Oktober erhält Carmela De Feo den Lachmesse-Preis „Leipziger Löwenzahn“ für ihr Programm „Die Schablone, in der ich wohne“, mit dem sie 2019 zu Gast war. La Signora spielt im Academixer-Keller einen Ausschnitt daraus, und natürlich hat die musizierende Komödiantin dann ihr Akkordeon dabei und die Zuschauer im Blick, um sie im Zweifel in die Schranken zu weisen. Denn De Feo geht dorthin, wo es wehtut: ins Publikum.

Die erste Lachmesse fand 1991 im Hochsommer statt, 40 Veranstaltungen standen auf dem Programm. „Ist ein solches Festival zu einem Zeitpunkt, da immer mehr Menschen das Lachen wegen ihrer sozialen Ängste vergeht, nicht selbst ein Witz?“, fragte damals LVZ-Kabarettredakteur Bernd Locker in einem Kommentar und führte den Mut der Veranstalter an mit Blick auf das „derzeit wenig berechenbare Publikumsverhalten in einer angeschlagenen Kulturszene“. So richtig einfach war es wohl nie.

Neue Namen und Formen

„Kennen wir nicht, gehen wir mal hin“, beschreibt Arnulf Eichhorn die damalige Motivation der Zuschauer. Heute heißt es eher: „Kennen wir aus dem Fernsehen, gehen wir mal hin.“ Oder von YouTube. Eichhorn war Mitbegründer und bis 2015 Geschäftsführer. Danach übernahm Frank Berger, der 2019 seine Stelle zur Disposition gestellt hat. Darum leiten nun Harald Pfeiffer, Katrin Hart, Dörte Waurick und Eichhorn das 30. „Internationale Humor- und Satirefestival Leipzig“.

Für die Programmmacher bestehe die Herausforderung von Anfang an darin, neue Namen, neue Formen und Herangehensweisen zu entdecken, vornehmlich auf den Feldern der politischen Satire, sowie die – vor allem ostdeutsche – Tradition des Ensemblekabaretts zu pflegen. Große Namen und Publikumslieblinge gehören ebenso dazu wie das Fördern jüngerer Künstler.

So ist das auch in diesem Jahrgang, in dem Thomas Freitag, Lisa Fitz und Lisa Eckhart erwartet werden, Wladimir Kaminer und Pigor & Eichhorn. Das neue Programm von Gisela Oechelhaeuser und Philipp Schaller feiert in der Funzel Premiere, als Stammgäste kommen Schwarze Grütze und Der Tod.

Differenzierte Auseinandersetzung

Den Umgang mit Satire und Satirikern sieht Eichhorn mit Interesse, Überraschung und auch kritisch. Ihn störe das Entweder-Oder, der Rigorismus, keine anderen Gedanken, Meinungen zu ertragen, statt dort, wo es lohnt, darüber zu diskutieren. Derzeit gehe die Polarisierung bis in die Freundeskreise, Familien hinein. Dass sie nicht mehr verstanden werde, mache es der Satire nicht leicht. Dabei ist und bietet sie genau das, was ihr zuweilen verweigert wird: eine differenzierte Auseinandersetzung.

Natürlich liegt darin auch eine Verlockung: von der Publikumsfamilie werden Humor und Geist als relevant empfunden, das öffentlich gesprochene Wort weckt Neugier. Die Lachmesse selbst steht ja dafür, dass heillos zerstrittene Kabarettisten beim Festival wieder zusammenfanden – ob nun in einer Hotellobby oder am Stammtisch im Lachmesse-Klub im Academixer-Keller. Der war vor einem Jahr schon wieder sehr gut besucht, Eichhorn schwärmt von „freundschaftlichen Begegnungen“, Gesprächen über Gott und Kollegen.

Blick nach vorn: Kupferpfennig und „Jugend forsch!“ Hier sind die ganz Großen zu erleben, hier entscheidet das Publikum, wer den Abend gewinnt und 100 000 Cent mit nach Hause nehmen darf. Beim Nachwuchs-Wettbewerb „Kupferpfennig“ stellen sich diesmal Andera Limmer, Sven Garecht und Jonas Greiner vor. Die eine steht für semantische Pirouetten und mit Ukulele auf der Bühne. Dem anderen wird Charme nachgesagt und ein Sinn für sinnige Chansons. Der Dritte gilt mit 207 Zentimeter Körpergröße als der größte Kabarettist des Landes. Moderiert wird der Abend von Christoph Walther und Gastgeberin Anke Geißler. (21. Oktober, 20 Uhr, Academixer). Bei „Jugend forsch!“ steht Bella Lire mit „Lach Dich schon mal frei“ auf der Bühne, Amjad mit „Radikal witzig“ und Bermuda Zweieck mit der Show „Auf Abwegen“. (25. Oktober, 15 Uhr, SanftWut) Das komplette Programm steht hier.

