Leipziger „Löwenzahn“ geht an La Signora Carmela de Feo

Leipzig

Diese Entscheidung wirkt auf den ersten Blick überraschend. Nicht weil eine Frau den Leipziger „ Löwenzahn“ erhält, was längst fällig war, sondern weil diese Preisträgerin keine Kabarettistin im engeren Sinn ist. Doch was ist schon eng bis auf „Die Schablone, in der ich wohne“.

So heißt das Programm der 1973 in Oberhausen-Alstaden geborenen Carmela de Feo, mit dem sie im Oktober am letzten Tag der Leipziger Lachmesse im Academixer-Keller zu Gast war. Und für das sie den Preis des Humor- und Satirefestivals erhält.

Spiel mit dem Publikum

Das gab Lachmesse-Chef Frank Berger am Dienstagabend bekannt. Es ist das Urteil der Mitglieder einer Fachjury. Die Publikums-Jury hingegen votierte für den Auftritt von „Der Tod“ in der Moritzbastei, so dass auch er 2020 erneut beim Festival zu erleben ist.

Carmela de Feo begann ihre Bühnen-Karriere mit dem Akkordeon. Das hat die Sängerin und Schauspielerin noch immer dabei, vor allem aber spielt sie als La Signora mit dem Publikum, wie nur wenige es beherrschen. Sie schmeichelt und lästert und bleibt dabei so fair wie nötig, während sie aus ihrem Leben als Frau und Künstlerin erzählt.

An kaum einem Lachmesse-Abend wurde so befreit gelacht – über sich, die anderen und natürlich die Komödiantin. Sie hat den Preis auf jeden Fall verdient.

Die 30. Leipziger Lachmesse findet vom 18. bis 25. Oktober 2020 statt und wird eröffnet mit der Preisverleihung an Carmela de Feo im Academixer-Keller; Berichte der Lachmesse 2019 im Online-Special auf www.lvz.de/lachmesse

Von Janina Fleischer