Leipziger Looksfilm ermöglicht aufregende Doku-Serie aus dem Inneren einer deutschen Sekte

Leipzig

Bilder einer heilen Welt. Feldarbeit, Tänze, Singen. Schmucke Häuser in einer idyllischen Landschaft. „Alles sieht unglaublich deutsch aus – wie das Allgäu mit Bergen“, sagt Birgit Rasch, Produzentin der Leipziger Firma Looksfilm.

Zweimal 14 Tage war sie in den letzten zwei Jahren im chilenischen Süden. In jener abgelegenen, fremden Pampa, in der Weltkriegs-Sanitäter und Prediger Paul Schäfer 1960 mit 300 Getreuen die deutsche Colonia Dignidad (Kolonie der Würde) gegründet hatte.

Ein gemeinnütziges Mustergut auf rund 30 Hektar mit kostenlosem Krankenhaus für alle aus der vergessenen Gegend nach außen, ein Ort der Grausamkeit nach innen. „Ich wäre für ihn durchs Feuer gegangen“, sagt einer der Kolonisten. „Er war der Teufel“, sagt Wolfgang Kneese, dem 1966 die Flucht aus der Hölle gelang. Er widmete sein Leben dem Kampf gegen Paul Schäfer.

Renommierte Leipziger Filmfirma

Vor vier Jahren stand eines Tages Wolfgang Müller, Chef der Filmabteilung der Colonia, vor der Tür des chilenischen Filmemachers Cristián Leighton. Er hatte einen Mini-Van dabei. Die Ladung: das Archiv der Colonia – 400 Stunden Film, 9000 Fotos, 100 Stunden Tondokumente. Vergammelt und verschimmelt, keine Beschriftungen.

Mit dem Schatz ging er zu Gunnar Dedio, Chef von Looksfilm. Die renommierte Leipziger Filmfirma („ Erich Mielke – Meister der Angst“, „Geheimes Kuba“, „Der Krieg und ich“) stieg ein, restaurierte und digitalisierte für einiges Geld ein Jahr lang das Material, fand und überzeugte durch Cristián Leightons Kontakte Kolonisten, die bereit waren, vor der Kamera zu erzählen und montierte daraus die aufregende, vierteilige Doku-Serie „ Colonia Dignidad – Aus dem Innern einer deutschen Sekte“.

Prügel und mit Psychopharmaka

Ein spektakuläres Unternehmen, das erstmals die ganze Geschichte von Paul Schäfer erzählt. Die nämlich beginnt in Gartow ( Wendland), setzt sich in Heide bei Siegburg fort und beginnt dann erst in Chile. „Ohne die deutsche Vorgeschichte“, so Produzentin Rasch, „ist Paul Schäfer nicht zu verstehen.“

Ein Mann, der seine eigene Kirche ist, der Geld für seine Anhänger abschafft, der Kinder von Eltern trennt und Frauen von Männern (auch Ehepaare, ihre Kinder leben im separaten Kinderhaus), 16 Stunden 7 Tage lang hart arbeiten lässt, abends endlos predigt, Widerspruch grausam bestraft, mit Prügel und mit Psychopharmaka, und sich Abend für Abend Jungen in sein Bett bestellt.

Schäfers Grausamkeiten

Für Frauen hingegen hat Prediger Paul Schäfer nur Verachtung. Er beschimpft sie (zu hören auf Tondokumenten) als „ du Schlunze“ oder „angefaulte Fleischklopse“. Produzentin Birgit Rasch: „Wie er Schritt für Schritt seine Sekte aufbaut, danach kann man ein Handbuch für Sektengründungen schreiben.“

Von Paul Schäfers Grausamkeiten, die im kahlen, kalten Gebetskeller stattfanden, gibt es keine Dokumente, auch aus den 70ern ist wenig überliefert. Da wurde viel vernichtet. In den Jahren nach dem Militärputsch gegen Allende nämlich war die Colonia Dignidad Deportations- und Folterort der Geheimpolizei.

Ein Junge hörte damals nächtelang schreckliches Geschrei durch dicke Betondecken, während Willi Malessa, einer der Kolonisten, noch heute erschüttert ist, wenn er daran denkt, wie er einst viele Löcher auf dem Colonia-Gebiet entdeckte, die eines Tages alle geschlossen waren.

Geschäfte mit Pinochet

Im August 1974 besucht Putschist Pinochet die Colonia. Paul Schäfer schenkt ihm einen Mercedes, wofür er Schürfrechte für Uran und Gold bekommt. Eine neue, lukrative Einnahmequelle für Paul Schäfer und seine Führer – neben Agraranbau, Holz-, Schotter- und Waffenproduktion, darunter auch Biokampfstoffe.

Schwer zu verstehen ist die Faszination Schäfers. Die Stimme knarzt, nichts klingt suggestiv oder nach Messias. „Er hat durch das Krankenhaus die Wohltätigkeit hochgehalten, was vielen zugute kam und für ihn auch eingenommen hat, und die Furcht vorm Kommunismus geschürt“, sagt Birgit Rasch. Der Rest erledigte ein ausgeklügeltes Straf- und Spitzelsystem: „Es gab in der Kolonie keine Kirche, keine Kreuze, kein christliches Symbol. Der Weg zu Gott führte nur durch Paul Schäfer.“

BND-Akte verschwunden

Der ließ Feste und Tänze, Feldarbeiten und Kinderspiele filmen – und verwendete sie für Propagandafilme. Was immer wieder mal nötig war, wenn einem die Flucht gelang und Schäfers Missbrauch öffentlich wurde, Amnesty International erneut Alarm schlug oder 1987 Norbert Blüm.

Die BRD-Botschaft in Santiago hingegen blieb viele Jahre ein sicherer Ort für Schäfer. Es gab allerbeste Noten (Herbst 1976) oder Flüchtlinge wurde abgewiesen. Die BND-Akte zu Paul Schäfer und der Colonia ist spurlos verschwunden.

Lange auf der Flucht

Hartmut Hopp, Krankenhausleiter und Schäfer-Intimus (Jahrgang 1944) lebt heute unbehelligt in Krefeld, obwohl ihn Chile zu fünf Jahren Haft verurteilte. Erheblich unter Druck geriet Paul Schäfer erst 1997, als sich Luis Henriquez, Ex-Leibwächter von Allende und Chef einer Kriminalpolizei-Abteilung seiner Colonia Dignidad annahm.

Trotzdem gelang Schäfer mit fünf Anhängern die Flucht im Flugzeug. Erst 2005 wurde er auf seinem Landgut in Argentinien aufgestöbert. Angeklagt vor Gericht in Chile wurde er wegen Missbrauch an rund 200 Jungen. Nicht wegen Folter.

Colonia Dignidad, Arte am 10. März, vier Teile ab 20.15 Uhr; ARD 16. und 23. März, zwei Teile, jeweils 22.45 Uhr

Von Norbert Wehrstedt