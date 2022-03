Leipzig

Es war am Abend des 30. April 1971, als in der New York Town Hall eine Panel-Diskussion unter dem Titel „A Dialogue on Women’s Liberation“ stattfand. Eine Veranstaltung, die in akademisch-feministischen Kreisen einen gewissen, nun ja, Kultstatus erreicht hat. Dafür gibt es drei Gründe.

Erstens: Die Diskussion war nicht nur hochkarätig, sondern auch so besetzt, dass Konfliktpotenzial vorlag. Zweitens: Der Konflikt brach erwartungsgemäß aus. Drittens: Dem Ganzen wohnten die Dokumentarfilmer Chris Hegedus und D.A. Pennebaker mit ihren Kameras bei. „Town Bloody Hall“ heißt der Film, der dabei entstand und 1979 veröffentlicht wurde.

RP Kahl spielt den Schriftsteller Norman Mailer.

Ein halbes Jahrhundert danach hat sich der deutsche Schauspieler und Regisseur RP Kahl noch einmal der feministischen Stadthallen-Schlacht in New York angenommen. Hat, basierend auf Hegedus’ und Pennebakers Film, auf einer Berliner Theaterbühne die Diskussion nachgestellt. Und abseits der Bühne mit den beteiligten Schauspielerinnen dann noch einmal ausgiebig die Diskussion diskutiert. Und das ganze natürlich gefilmt: „Als Susan Sontag im Publikums saß“ heißt das Werk, das dabei herauskam und das RP Kahl am 4. März im Leipziger Luru-Kino vorstellt.

Im Film spielt RP Kahl den Schriftsteller Norman Mailer. Der nämlich saß 1971 mit auf dem Podium. Zwischen vier bekannten feministischen Autorinnen und Aktivistinnen, für die Mailer, zumal nach seinem Buch „The Prisoner of Sex“, der Antifeminist schlechthin war. Im Publikum saß mit Susan Sontag noch eine der versiertesten Intellektuellen Amerikas.

Eindringliche Vehemenz

Wirklich genützt hat das aber nichts. Denn wenn man mal ehrlich ist: Der Ton der Diskussion ist – und das nicht nur aus heutiger Perspektive – doch insgesamt weniger einer der intellektuellen Tiefe und Schärfe, als vielmehr einer der Eitelkeiten. Originelle Denkansätze fehlen ebenso wie ein Ausscheren aus den Diskursen, die man jeweils bevorzugt pflegt. Stattdessen: Empfindlichkeiten, Unsicherheiten oder auch Selbstherrlichkeiten einer Klientel, die – ganz unabhängig von ihrer jeweiligen geschlechtlichen Identität und sexuellen Orientierung – ja vor allem weitgehend weiß, akademisch, urban und westlich geprägt ist.

So bleibt vor allem die Vehemenz mit der hier diskutiert wird, das eigentlich Eindringliche. Es ist die Vehemenz, die man auch aus der MeToo-Debatte kennt und die ihre Berechtigung hat. Was dann auch „Als Susan Sontag im Publikums saß“ zeigt.

Info: „Als Susan Sontag im Publikum saß“: Preview mit Regisseur und Schauspieler RP Kahl und Schauspielerin Friederike Bernhardt am Piano; 4. März, 19.30 Uhr, Luru-Kino, Spinnereistraße 7

Von Steffen Georgi