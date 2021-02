Leipzig

Eigentlich ist alles wie immer. Man klingelt an der großen Tür, und Sighard Gille bittet herein in sein Plagwitzer Atelier. Groß ist der Raum, Tageslicht fällt durchs Glasdach. Mittendrin steht der Maltisch mit Farben und Pinseln als Beweis für anhaltende künstlerische Ruhelosigkeit.

„Ruhelos“ hieß die Ausstellung, die anlässlich von Gilles 75. im Museum der bildenden Künste stattfand. Ruhelos ist der Leipziger Maler auch, wenn er am 25. Februar 80 Jahre alt wird. Das aber aus anderen, aus Corona-Gründen. Das Virus hatte ihn und seine Frau Ina heimgesucht.

Sie mussten sich zwar nicht in stationäre Behandlung begeben, doch die Quarantäne und die Nachwirkungen beeinträchtigen die Gilles. Hinzu kommen familiäre Todesfälle. Gilles Schwestern Almuth (91) und Hedda (88) starben binnen kurzer Zeit, eine mit dem SARS-CoV-2-Virus. Warum das erzählen? Zentral im Atelier steht ein neues Gemälde, es zeigt die Schwestern: die eine im Sarg liegend, die andere noch sitzend auf dem Stuhl daneben. Darüber schwebt Gevatter Tod.

„So sind die Menschen“

„Das Sterben meiner Schwestern hat mich sehr mitgenommen, nun gibt es von uns keinen mehr in Eilenburg“, sagt Gille, der dort am 25. Februar 1941 als jüngstes Kind des Ehepaars Oskar und Hildegard Gille geboren worden war.

Im Atelier stehen weitere Bilder. Großformatig, wie viele, ist „Der Fund“. Ein Tier, das man bis dato nicht kannte, wurde entdeckt und, kaum dass das geschah, wird es auseinander genommen, ohne zu ahnen, was daraus entstehen kann. „So sind die Menschen“, gibt Gille eine knappe Erklärung zu seinem Gemälde, das als Diptychon auch einen Kosmonauten zeigt, der aber nicht auf die Erde zurück strebt, sondern wegrauscht ins All, auf Nimmer-Wiedersehen sozusagen.

Neue Porträts

Gilles Porträt des Kabarettisten und Autors Bernd-Lutz Lange. Quelle: André Kempner

Gilles Sicht auf die Menschheit wird genauso deutlich im Bild „Flucht aus dem Paradies“. So einen Titel gab es in seinem Werk schon einmal, 1987: als Metapher für die Suche nach einem anderen Leben. Nun machen sich zwei übergewichtige, ja fette Figuren vor einem verbrannten Maisfeld davon. Auch dieses Gemälde ist ein Ausdruck seiner aktuellen Gemütslage: „Es gibt auf unserer Erde zu viele Menschen mit zu vielen Ansprüchen. Daran geht die Welt zu Grunde.“

Beruhigung muss sein. So hat er wieder Porträts gemalt. Das von Bernd-Lutz Lange steht auf der Staffelei. Nachdem schon Kabarettistenkollege Gunter Böhnke von Gille gemalt wurde, wollte Lange „auch mal sitzen“. Mit dem Ergebnis ist der Porträtierte zufrieden: „Wenn du mich so siehst ...?“, soll er gesagt haben. Gegenüber steht ein Bild der Schriftstellerin Angela Krauß. Zu diesem Eigenauftrag kam es, nachdem die Autorin Gille mitgeteilt hatte, sie habe nach dem Besuch seiner „Ruhelos“-Ausstellung tief berührt und mit Tränen in den Augen auf der Museumstreppe innehalten müssen.

Aufreger bei der VIII. Kunstausstellung

Mal-Untensilien in Sighard Gilles Atelier. Quelle: André Kempner

Es sind für auch Gille keine einfachen Zeiten. Die große Geburtstagsfeier fällt aus. Und das Schwinden der Familie treibt ihn um. Deshalb hat er aus dem Atelierdepot das 2015 entstandene Gemälde „’45 an der Blutbuche“ hervorgeholt. Dargestellt sind die Eltern, der kleine Sighard und seine Schwestern Freia, Hedda und Almuth.

Dem Gemälde liegt eine Fotografie, kurz nach Ende des Krieges, zugrunde. „Mutter Hildegard nannte Vater Oskar meist Ossi, nicht wissend, was der Name einmal bedeuten wird ...“ Gille lacht. Die gute Stimmung bleibt ihm sogleich im Hals stecken. Er denkt daran, wie auch er mitunter als „DDR-Maler“ bezeichnet wurde. Er, ein Mitbegründer der Leipziger Schule, war Maler in der DDR, das berühmteste Bild ist – neben dem über 700 Quadratmeter großen Gewandhauskunstwerk „Gesang vom Leben“ – das Gemälde „Brigadefeier – Gerüstbauer“ (1975/77). Derbe, üppige Jungs, Promille- statt Erfüllungsrekord.

Das Bild wurde zum meistdiskutierten der VIII. Kunstausstellung in Dresden. So eine Kritik war möglich in der DDR? – „Man musste sie nur machen.“ Und wie geht es weiter nach dem 80.? – „Am besten so wie Hausmeister Sack an der HGB meinte: Durchhalten, mitmachen, nicht verlumpern.“

Zur Person Sighard Gille, geboren am 25. Februar 1941 in Eilenburg, gilt als ein bedeutender Vertreter der Leipziger Schule. Von 1965 bis 1970 hat er an der Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) in Leipzig bei Bernhard Heisig und Wolfgang Mattheuer studiert. Später war er Meisterschüler bei Heisig an der Berliner Akademie der Künste. Von 1986 an lehrte er an der HGB, wo er 1992 zum Professor berufen wurde. Werke von Gille befinden sich im Museum der Bildenden Künste sowie im Gewandhaus Leipzig, in den Städtischen Museen unter anderem von Altenburg, Halle, Schwerin, Frankfurt/Oder. In der Nationalgalerie Berlin und Schloss Oberhausen (Sammlung Ludwig), in der Ungarischen Nationalgalerie Budapest, der Tate-Galerie London sowie in zahlreichen privaten Sammlungen.

Von Thomas Mayer