Leipziger Markt Musik: „Ein erhebendes Gefühl“

Kleiner als in den beiden Jahren zuvor – und trotzdem fein(er): Das zehntägige Festival Leipziger Markt Musik vorm Alten Rathaus ist am Sonntagabend rauschend zu Ende gegangen. Die Bilanz der Organisatoren fiel trotz der coronabedingten Kapazitätsobergrenze von 950 Plätzen überaus positiv aus. An nahezu allen Abenden waren die Tische samt und sonders voll besetzt.

Was wohl auch daran lag, dass der Sommer meist ganz famos mitspielte – und auf dem Markt ordentlich einheizte. Rund 150 Künstler, vor allem aus Leipzig, präsentierten zwischen dem 7. und 16. August etliche musikalische Leckerbissen, während für das kulinarische Wohl die vier Gastronomen Fairgourmet, Ratskeller, Thüringer Hof und Augustus Catering sorgten.

„Wir wollten demonstrieren, was geht“

„Wir wollten demonstrieren, was geht, und nicht, was nicht geht“, sagte Programmmacher Peter Matzke angesichts der Herausforderung Pandemie. Nicht nur die Bühne sei „auf 60 Prozent“ im Vergleich zu den ersten beiden Markt-Musik-Veranstaltungen 2018 und 2019 geschrumpft, berichtete der Geschäftsführer des Krystallpalast Variétes. Auch die Zahl der Gästeplätze reduzierte sich – abstandsbedingt – drastisch: von 1500 auf 950.

Herausgekommen sei dennoch „ein Leuchtturm“, freute sich der Veranstalter Fairnet, ein Tochterunternehmen der Leipziger Messe. „Für uns ging es auch darum, Event-Möglichkeiten auszuloten“, sagte Prokurist Dirk Deumeland. Die enge Kooperation mit der Stadt Leipzig habe sich ausgezahlt. Etliche Sponsoren zogen mit.

„Die Zuschauer, aber auch die Künstler waren sehr dankbar.“

Das im März komplett konzipierte Bühnenprogramm musste gecancelt werden: keine Großorchester mehr, keine Akrobatik, kein Kabarett oder Poetry Slam. Ab Juni entstand ein den Bedingungen angepasstes neues Programm: ein Mix aus Live-Auftritten (von Künstlern wie „Stilbruch“ aus Leipzig oder der Westernhagen-Coverband Halle-Luja) und von Videomitschnitten. Die stammten vor allem vom diesjährigen Bachfest-Marathon aus der Thomaskirche oder zeigten Highlights der beiden vorangegangenen Events. „Die Zuschauer, aber auch die Künstler waren sehr dankbar. Für viele war es seit Monaten der erste bezahlte Gig“, sagte Matzke. „Ein erhebendes Gefühl.“

Unter den Bedingungen anno 2020 waren auch die Wirte recht zufrieden. Denn, so Ingo Winkler vom Ratskeller: „Die Gäste waren toll! Man muss sich dieses Jahr eben anpassen.“ Wer dabei sein wollte, musste zuvor reservieren. „Das ist ganz gut angenommen worden“, schätzte Thüringer-Hof-Chef Christian Laube ein. Bedauerlich sei wohl gewesen, wenn dann einige fernblieben. Und: „Ein bisschen Flair hat schon gefehlt: das Tanzen vor der Bühne zum Beispiel. Und Gäste, die einfach mal vorbeikommen, ein Glas trinken und flanieren, konnte es dieses Jahr auch nicht geben“, so Ratskeller-Chef Winkler. „Aber jammern hilft nicht.“

„Hier geht es inzwischen nicht mehr so hektisch zu“

Das sahen auch die beiden langjährigen Freundinnen Gudrun Fiedler aus Markkleeberg und Sieglinde Simon aus Niedergräfenhain so. „Das Prinzip der vorherigen Tischreservierung sollten die Veranstalter beibehalten – unabhängig von Corona. Dadurch herrschen mehr Ruhe und Gelassenheit im Publikumsbereich. Das hilft vor allem beim Zuhören. Und beim Gespräch am Tisch, weil niemand brüllen muss“, resümierte die 68-jährige Gudrun Fiedler.„Im Vergleich zu früher geht es hier inzwischen nicht mehr ganz so hektisch zu. Damals musstest du immer aufpassen, kein Bier in den Nacken geschüttet zu bekommen“, befand die 67-jährige Sieglinde Simon. Die coronabedingt luftige Sitzordnung habe durchaus ihre Vorteile.

