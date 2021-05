Leipzig

Sie fehlt auch in Leipzig an allen Enden: die Live-Kultur. Darum wird jetzt ein Anfang gemacht, finden vom 26. Mai bis 27. Juni an neun Kulturorten Veranstaltungen statt – unter der Aufsicht von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Leipzig, des Amtes für Statistik und Wahlen, des Max-Planck-Instituts und des Klinikums St. Georg.

Ob Theater, Lesung oder Konzert – alles wird wissenschaftlich begleitet, denn mit dem gemeinsamen „Modellprojekt Kultur // Reallabor“ sollen Erkenntnisse darüber gesammelt werden, welchen Einfluss Kulturveranstaltungen mit einem Hygienekonzept auf die Entwicklung der Infektionszahlen haben. Damit wollen die Initiatoren herausfinden, wie die Öffnung der Kulturhäuser künftig funktionieren kann.

Premiere in den Cammerspielen: „Ich fress dich auf!“

Details werden am Dienstag bekanntgegeben, fest steht bereits, dass das Projekt in den Leipziger Cammerspielen beginnt. Dort feiert am 26. Mai „Ich fress dich auf!“ Premiere, die Inszenierung des Kollektivs M. Rrisk basiert auf dem Bilderbuch „Wo die wilden Kerle wohnen“ von Maurice Sendak und Samuel Becketts „Warten auf Godot“.

Es wird das Ende der Welt besungen und jauchzend auf eine Reise gegangen. Das passt zum Öffnen der Kulturräume fürs Modellprojekt. „Ich fress dich auf!“ soll auch am 28. und 29 Mai (jeweils 20 Uhr) sowie am 30. Mai (18 Uhr) zu sehen sein. Der Karten-Vorverkauf läuft über tixforgigs.com. Alle Informationen zu Hygiene-Maßnahmen und aktuellen Regelungen gibt es auf www.cammerspiele.de.

Weitere Veranstaltungsorte des Modellprojekts sind das Kabarett Academixer, Die Villa, Distillery, Kulturhof Gohlis, Moritzbastei, Schauspielhaus, Thomaskirche und das Werk 2. Das Personal werde entsprechend geschult, heißt es in einer Pressemitteilung, damit hier Konzerte, Open Stage, Kabarett und Theater, Quizshow sowie Tanzveranstaltungen möglich sind.

„Mutti kann es besser“ im Academixer-Keller

„Mutti kann es besser“, und sie kann es live auf der Academixer-Bühne. Es spielen Elisabeth Hart, Jens Eulenberger, Claudius Bruns und Kati Hart (v.l.). Quelle: AndréKempner

Bei den Academixern steht am 29. Mai eine kabarettistische Lesung und ein Ensemblestück auf dem Programm. Um 15 Uhr steigen Kabarettistin Katrin Hart & Schriftsteller Henner Kotte in Unterwelten hinab. Die Lesung ist Teil des Festivals „Leipzig liest extra“ (27. bis 30. Mai). Um 20 Uhr ist bei den Academixern „Mutti kann es besser” zu erleben. Karten für beide Veranstaltungen gibt es auf academixer.com. Dort ist auch der Sommerspielplan für das Paulaner-Palais zu finden, wo es am 18. Juni mit „Na bestens!“ losgeht.

Dabei wird erprobt, wie die Kombination aus Testen (der Besucherinnen und Besucher sowie der Mitarbeitenden), digitaler Erfassung von Testergebnissen, automatisierter Kontaktnachverfolgung und Meldungen an Gesundheitsämter funktionieren kann. Denn es mache sich immer mehr bemerkbar, „wie der fehlende Kulturgenuss unsere Gesellschaft verändert“, heißt es in der Mitteilung.

www.modellprojekt.dasistleipzig.de.

Von Janina Fleischer