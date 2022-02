Leipziger Museum für Völkerkunde öffnet am Freitag – ohne die umstrittenen Benin-Bronzen

Leipzig/Kapstadt

Es ist eine Warnung, aber irgendwie auch ein Versprechen: „In den folgenden Räumen sind unter anderem Objekte zu sehen und Ahnen anwesend, die durch unterschiedliche Gewaltkontexte in die Sammlungen des Museums gelangt sind. Diese Kontexte werden in einzelnen Teilen der Ausstellung thematisiert. Wir möchten darauf hinweisen, dass einige der angesprochenen Inhalte schmerzhafte Emotionen auslösen können.“ Deutliche Worte gleich am Eingang zur neuen Dauerausstellung im Leipziger Völkerkundemuseum im Grassi, unterzeichnet von Direktorin Léontine Meijer-van Mensch.

Unter der Überschrift „Reinventing Grassi“ zeigt sich ab 4. März ein Museum in Bewegung, in Überarbeitung, in ehrlicher und intensiver Selbstbefragung. So heißt auch das Programm der Kulturstiftung des Bundes, mit dem das Museum grundlegend umgestaltet wird – von einem Haus, das nicht einfach nur die zum Teil unter fragwürdigen Umständen in der Kolonialzeit in die Sammlungen geratenen Objekte zeigt, sondern genau dies thematisiert, offenlegt.

Räume für Trauerrituale

Es gehe um Transparenz, darum, dieses Wort mit Substanz zu füllen, sagt „Reinventing“-Projektleiter Kevin Breß. So werde Museumsarbeit, die sonst im Verborgenen stattfindet, sichtbar – etwa im „Care Room“, in dem man Mitarbeitern des Museums bei ihrer konservatorischen Arbeit zusehen kann, oder im „Raum der Erinnerung“, in dem Einblicke in die Arbeit mit Herkunftsgemeinschaften zur Rückführung ihrer Vorfahren und von Objekten gegeben werden. Deutlicher formuliert: Es geht um Trauerrituale und die Umbettung menschlicher Überreste.

Blicke in die Museumsarbeit. Im „Care Room“ kann man ab Freitag Mitarbeitern bei ihrer konservatorischen Arbeit zusehen. Quelle: André Kempner

Nach langer Schließzeit, die nicht allein mit der Umgestaltung zu tun hat, werden von den insgesamt 4000 Quadratmetern Ausstellungsfläche 1500 neu präsentiert. So trifft nun das Alte, Überkommene auf das Neue, Kommende – und die Museumsgeschichte auf das Thema Restitution. Die Wiedereröffnung des Völkerkundemuseums – auch diese Bezeichnung ist auf dem Prüfstand – findet in einer Zeit statt, in der sich die Herkunftsgesellschaften – deutlicher formuliert: die Ausgeraubten – hörbarer in die Debatte einbringen.

In dieser geht es zumeist um die wertvollen Benin-Bronzen, die größtenteils aus den Plünderungen der britischen Royal Navy 1897 im Königreich Benin, im heutigen Nigeria stammen, von denen sich insgesamt 263 in Dresden und Leipzig befinden, das zweitgrößte Konvolut in Deutschland. Viel ist jetzt von Rückgaben die Rede, die ersten sollen bereits in diesem Jahr stattfinden.

Benin-Bronzen: “Grundsätzliche Bereitschaft zu Rückgaben“

Léontine Mejer-van Mensch und Kevin Breß in der Ausstellung vor einem Plakat einer Aktion des Künstlers Emeka Ogboh. Er setzt sich mit den Benin-Bronzen auseinander. Quelle: André Kempner

Zumindest für Sachsen gibt es aber noch keinen konkreten Termin: „Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch hat bereits die grundsätzliche Bereitschaft zu Rückgaben von Benin-Bronzen erklärt. Die weitere politische Abstimmung wird voraussichtlich im Frühjahr erfolgen“, heißt es auf LVZ-Anfrage aus dem sächsischen Kulturministerium. Von den Museen sei eine Liste vorlegt worden, auf der verzeichnet ist, welche Werke nach ihrer Deutung unmittelbar mit der britischen Strafexpedition in Zusammenhang stehen. Im Frühjahr werde auch der Besuch eines Kuratorenteams aus Nigeria erwartet, „um auf fachlicher Ebene die Feinabstimmungen vorzunehmen“.

Kritik aus Afrika an westlichen Debatten

Die Benin-Bronzen sind ein wichtiger, aber nur kleiner Teil einer viel größeren Debatte. Die südafrikanische Künstlerin Thania Petersen betrachtet Restitutionen als „reine Gesten, oft eine Ausrede, um sich vor der echten Arbeit zu drücken. Weil De-Kolonialismus der letzte Schrei ist, macht jeder jetzt das Nötigste, um sich besser zu fühlen“, sagte sie auf der Kunstmesse in Kapstadt. Es gehe Europäern vor allem darum, ihr Gesicht zu wahren, doch das Trauma sitze zu tief, um es mit Rückgaben zu heilen. Es brauche viel mehr, sagt Petersen und wünscht sich eine Art „Kunststeuer für Afrika“, die in Programme fließe, die Afrikanern auf psychologischer Ebene helfen, das emotionale Trauma der Kolonialzeit aufzuarbeiten.

Benin-Bronzen: Völkerkundemuseum verordnet sich Denkpause

Emeka Ogbohs Installation, „At the Threshold“ Quelle: Grassi Museum für Völkerkunde zu Leipzig/ Tom Dachs

„Sie hat absolut recht“, sagt Léontine Mejer-van Mensch, die seit Februar 2019 die drei Völkerkundemuseen in Leipzig, Dresden und Herrnhut leitet. „Wir versuchen, auf unsere Weise eine Antwort zu geben. Wir zeigen den Diskurs und haben dazu eine Haltung, aber über Rückgaben können wir nicht entscheiden, das ist eine politische Frage.“ Das Museum habe sich zum Umgang mit den Benin-Bronzen eine Denkpause verordnet. „Sie sind jetzt nicht im Museum zu sehen, wir wollen keinen Blockbuster-Effekt, so die Niederländerin. Beeindruckend ist eine Installation des nigerianischen Künstlers Emeka Ogboh in der Ausstellung. In einem dunklen Raum sind Fotos von Benin-Bronzen zu sehen. Gesichter auf Augenhöhe mit einer Soundinstallation.

„Im Grassi bewegt sich vieles zum Positiven“, sagt der Afrikanist und Journalist Lutz Mükke, der seit langem intensiv zu den Benin-Bronzen recherchiert, auch für die LVZ. „In das Thema der Rückgabe geraubter Kulturschätze ist in den letzten Jahren richtig Bewegung gekommen. Das hat nicht allein humanistische Gründe. Gerade große Museen mussten durch Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Politik und Medien erst dort hingetragen werden. Dahinter stehen manchmal auch geopolitische und wirtschaftliche Interessen, und Globalisierungstendenzen bringen die Völker der Welt sowieso mehr und mehr auf Augenhöhe.“

Provenienzforschung: Großes Gefälle zwischen Stadt und Land

Provenienzforschung dort, wo die Objekte einst waren: Der Leipziger Lutz Mükke im Gespräch mit einem 92-Jährigen Massai-Ältesten in Tansania. Auf dem Laptop zeigt er ihm Gegenstände aus Waldenburg. Quelle: © Lutz Mükke

Mükke arbeitet seit vielen Jahren im Bereich der Restitution, betreibt aktuell Provenienzforschung im Bereich koloniale Kontexte am Museum Naturalienkabinett Waldenburg. Er verweist auf ein beträchtliches Gefälle zwischen den Metropolen und dem ländlichen Raum. Die jetzt für die Provenienzforschung zur Verfügung gestellten Mittel würden zum größten Teil in den großen Museen ankommen. „Dort hat man die personellen Kapazitäten, um komplexe Anträge zu schreiben. Die kleinen und mittleren Museen verfügen darüber nicht. Da ist es manchmal schon schwierig, die Kasse zu besetzen.“

Reinventing Grassi Das Leipziger Museum für Völkerkunde im Grassi (Johannisplatz 5-11) präsentiert ab 4. März einen Teil seiner Dauerausstellung unter dem Titel „Reinventing Grassi“ neu. Damit will sich das Haus Schritt für Schritt zu einem Netzwerkmuseum wandeln, das seine Inhalte transparenter als bisher kommuniziert und dabei verschiedenste Partnerinnen und Partner einbezieht und zu Wort kommen lässt.Öffnungszeiten: Di–So 10–17 Uhr.

Von Jürgen Kleindienst und Kristin Palitza