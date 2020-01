Leipziger Musik-Profs sammeln Geld für ihre Studenten

Leipzig

Seit April 2010 spielen die Profs. Alle Jahre wieder lädt sie der Jazzclub ein. Die Profs sind keine herkömmliche Band. Sie sind eine Institution in Leipzig. Und wenn zu ihrem Clubkonzert eingeladen wird, herrscht natürlich Gedränge und gute Laune schon vorweg, die sich im Fortgang des Abends noch steigern wird. Das geht gar nicht anders bei so viel gemeinsamen Intentionen. Im Zusammenwirken mit dem Jazzclub und den Clubs vor Ort bilden die Professoren und Dozenten der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy ein Triumvirat, das Leipzig in den zurückliegenden Jahren zu einer der Jazzmetropolen Deutschlands gemacht hat.

Nach Turbulenzen um den Telegraph musste nun ein neuer Ort gefunden werden. Eingangs deutete Stefan Heilig, Geschäftsführer des Jazzclubs, an, wie sie kalt erwischt wurden von der Schließung der traditionellen Spielstätte, nun aber am tollen Ort der Musikschule Neue Musik Leipzig im Kulturhof Gohlis aufgenommen wurden. Dort liegt an der Südseite des schönen Konzertraums im Erdgeschoss ein Teppich, auf dem die Instrumente stehen. Und dann rollt freudvoll, professionell, doch gar nicht professoral der Reigen der Stücke ab. Wieder wird diese Neun-Mann-Best-of-Band des Lehrkörpers ihr Abendhonorar den Studenten spenden. „Wir bedanken uns beim Jazzclub, und der Jazzclub bedankt sich bei uns“, wird dieses große Miteinander irgendwann der auch verbal famose Gitarrist Werner Neumann auf den Punkt bringen. Und auf den neuen Ort bezogen meinte er: „Hier ist es irgendwie schöner.“ Na klar, die Geschichte geht weiter.

In einem imaginären Zeittunnel

Ein großes Miteinander beherrscht dann auch das Spiel der Herren Prof. Pepe Berns (Kontrabass), Prof. Michael Wollny ( Piano), Prof. Ralf Schrabbe ( Piano), Prof. Werner Neumann (Gitarre), Johannes Lauer (Posaune), Martin Auer (Trompete), Michael Arnold (Saxofon) sowie der beiden Schlagzeuger Dominique Ehlert und Philipp Scholz. Ebenso felsenfest wie elastisch sind die Berns-Ehlert/Scholz-Fundamente, über denen sich wunderbare Interpretationen von ausgewählten Jazzklassikern entwickeln von Pat Metheny, Wayne Shorter oder John Coltrane bis hin zu einer wirklich ans Herz gehenden Zugabe in Gestalt von Billy Strayhorns „ Isfahan“, bei dem ein imaginärer Zeittunnel zurück führt, und es ist einfach nur schön. Posaunist Lauer und Trompeter Auer spielen sich dabei mit gestopften Instrumental-Kabinettstücken phänomenal die Bälle zu.

Das tun sie alle. Immer wieder bricht ein anderer und schließlich jeder der Beteiligten zu neckischen Soloexkursionen auf aus diesem wunderbar funktionierenden Bandgefüge, in dem sich die Pianisten und die Schlagzeuger abwechseln. Zumeist geschieht das in einem abgezockten Hard-Bop-Modus, mal balladesk, mal uptempo. Durchgehend sind Lust und Leidenschaft zu spüren bei sehr viel ins Gemeinsame kanalisierter Raffinesse.

Es macht Spaß, weil’s Spaß macht

Man brauchte nicht lange, um sich im Vorfeld auf die Stücke und Spielvorlagen zu einigen, zu denen auch Eigenkompositionen von Ralf Schrabbe und Michael Arnold gehören. Michael Wollny hat „Wendekreis des Steinbocks“ des kürzlich verstorbenen Pianisten Wolfgang Dauner mitgebracht, das vielleicht zum Höhepunkt des Abends gerät, auch weil Wollny einmal mehr wie beiläufig demonstriert, warum er so hoch gehandelt wird, und weil hier in offeneren Formen das improvisatorische Verfahren durchgespielt wird. Immer wieder Szenenapplaus an diesem kurzweiligen Abend, über dem in diversen Variationen das Motto des Dichters Karl Mickel zu schweben scheint: „Wenn’s keinen Spaß macht, macht’s keinen Spaß.“

Von Ulrich Steinmetzger