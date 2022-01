Leipziger Nachwuchswettbewerb vergibt drei Preise und drei Bayreuth-Stipendien

Leipzig

Er ist der Letzte: Grégoire Delamare, 32, Pariser, noch Student in Linz, beendet in der prächtigen Plagwitzer Wagner-Nietzsche-Villa die Vorsingen und Vorspiele um den Richard-Wagner-Nachwuchspreis 2022 – und um die Bayreuth-Stipendien des Leipziger Wagner-Verbands. Er ist der erste Tenor. Und wie er Ottavios „Il mio tesoro intanto“ aus Mozarts „Don Giovanni“ singt, mit angenehm timbrierter, aber durchsetzungsfähiger Stimme, wie er Phrasen gestaltet und Italienisch artikuliert, das ist schon sehr beeindruckend. Noch beeindruckender als seine Steuermann-Arie aus Wagners „Fliegendem Holländer“. Die Jury tauscht flüchtige Blicke – und es scheint klar, dass Delamare ein klarer ist. Obschon das Niveau hoch ist in diesem Jahrgang, der die Tradition des Wettbewerbs nach einem Jahr der Corona-Zwangspause fortführt.

Favorit aus Frankreich

Die Jury, der unter dem Vorsitz der Opernregisseurin und Autorin Jasmin Solfaghari Christoph Gedschold angehört, der designierte Chefdirigent der Oper Leipzig, dazu LVZ-Kulturchef Peter Korfmacher sowie Professor Helmut Kukuk, der an der Leipziger Hochschule Partien studiert, Korrepetitoren ausbildet und Dirigenten, ist sich bald einig: Grégoire Delamare erhält den mit 2000 Euro dotierten ersten Preis des Richard-Wagner-Nachwuchs-Wettbewerbs.

Arvid Fagerfläll Quelle: Helmut Loos/RWV Leipzig

Auf dem zweiten Platz folgt ihm Arvid Fagerfjäll, 1991 geborener Bariton aus Schweden, derzeit Student in Hannover. Er beeindruckt neben seinem Vortrag von Wolframs „Abendstern“ aus dem „Tannhäuser“ vor allem mit Almavivas „Hai già vinta la causa“ aus Mozarts „Figaro“. Geschmeidig führt er seinen kernigem Bariton und entwickelt weite Bögen intelligent aus dem Wort heraus. Zweiter Preis, 1000 Euro.

Gewaltiges Organ

Der dritte geht an die südkoreanische Sopranistin Jieu Choi. Die 31-Jährige studiert an der Berliner Hanns-Eisler-Hochschule, trat an mit Mimis „Donde lieta“ aus Puccinis „La Bohème“ sowie mit Elisabeths Hallen-Arie aus Wagners „Tannhäuser“ und brachte mit ihrem so schönen, weichen, warmen wie gewaltigen Organ das Flügel-Zimmer der Wagner-Nietzsche-Villa nah an den akustischen Kollaps. Technisch fabelhaft, musikalisch subtil und dynamisch beeindruckend. Dritter Preis, dotiert mit 800 Euro.

Jieun Choi Quelle: Helmut Loos/RWV Leipzig

Die Bayreuth-Stipendien, die den Besuch von Vorstellungen bei den kommenden Richard-Wagner-Festspielen ermöglichen sowie die Teilnahme am umfänglichen Rahmenprogramm für die Stipendiaten, gehen an die erst 16-jährige Cellistin Aaliyah Lehner von der Privatuniversität Anton Bruckner in Linz, an die 20-jährige slowenische Flötistin Ajda Zala Obreza, die ebenfalls in Linz studiert, sowie an den 1995 in Edinburgh geborenen Bariton Isaac Tolley, Student an der Musikhochschule in München.

Insgesamt hatten sich beim internationalen Wagner-Nachwuchs-Wettbewerb Leipzig 2022 knapp junge 50 Musikerinnen und Musiker aller denkbaren Sparten beworben, von denen die Jury schließlich 13 zum Finale nach Leipzig einlud.

Von kfm