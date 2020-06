Leipzig

Auch, wenn man nicht wusste, wer sie war, man kannte sie in Leipzig. Unverkennbar hallte ihre Stimme fast täglich durch die Fußgängerzonen, unverkennbar ihre unbequem gesellschaftskritischen Chansons, unverkennbar auch ihre markante Gestalt mit Akkordeon und kleinen Mützen über Kurzhaarschnitt. So abgedroschen der Begriff daherkommt, Uta Pilling war ein echtes Original, die sich niemandem andienend, niemandem nacheifernd, mit voller Absicht und Entschlossenheit zwischen alle Stühle und auf die Straße stellte. Jetzt ist die Malerin, Lyrikerin, Musikerin im Alter von 71 Jahren verstummt. Nach Auskunft ihrer Familie dem MDR gegenüber verstarb die mehrfache Mutter und Großmutter bereits am 8. Juni im Krankenhaus in würdevoller Anwesenheit ihrer Angehörigen.

Im Ostharz geboren – seit 1969 künstlerisch aktiv

1948 im Ostharz geboren und seit 1969 künstlerisch aktiv, war sie schon zu DDR Zeiten unbequem, „zu anarchistisch für einen bürgerlichen Job“, weil sie „einfach die Fresse nicht halten konnte“, wie sie 2007 in einem Interview dem Leipziger Stadtmagazin Kreuzer gesteht. Dennoch sah sie sich in erster Linie als Familienmensch, ihre Kunst entstehe „zwischen Rotkohlpott und Waschmaschine“.

Pilling und Jens-Paul Wollenberg – gegenseitige Stütze

Seit 1990 lebte Pilling mit Jens-Paul Wollenberg zusammen, seines Zeichens ebenfalls nonkonformes Leipziger Original, Sing- und Sprachpoet, Lebens- und Trinkkünstler. Gegenseitig sind sie sich Stütze und künstlerische Triebfeder, aus einem „kreativen Mustopf“, wie sie sagte, entstehen Alben die noch heute zum Liedermacher-Kanon zählen. Als „Leipziger Lumpengesindel“ begleitet sie Wollenbergs Räuberlieder zusammen mit ihren Töchtern, unter anderem in der „ Nato“. Doch die Bühne bleibt die Ausnahme, ganz bewusst entscheidet sich Pilling für die Straßenmusik.

Gefälligkeit war ihr stets ein Dorn im Auge

„Als zärtlichen Splitter im Herzen“ der Einkaufenden und Flanierenden beschreibt sie der Filmemacher Mario Schneider, der mit „UTA“ Pilling ein gerade erst fertiggestelltes Denkmal gesetzt hat. Er bescheinigt ihr Lebensmut, Toleranz, Bescheidenheit und einen ansteckend angenehmen Zorn auf Missstände. Gefälligkeit war ihr stets ein Dorn im Auge, in ihrer politischen Haltung präsentierte sie sich aufrecht und entschieden gegen alles Einengende. Als gut hörbare, bekennende Antifaschistin sah sie sich auf der Straße immer wieder Angriffen ausgesetzt, denen sie tapfer trotzte.

Schroffe Entschlossenheit, aber auch poetische Melancholie

Über die Jahre ging ihre Sehkraft weitgehend verloren, was sie nicht am Fortführen ihrer Kunst hinderte. „Ich kann einfach keine gefälligen Texte machen“ gestand sie dem Kreuzer, ihre leidenschaftlich geschmetterten sarkastisch-politischen Chansons bezeugten dies eindringlich. Zwischen schroffe Entschlossenheit mischte sich aber immer auch poetische Melancholie, das lyrisch Bildhafte behielt sie sich bei aller Wut. Vielleicht wird es in der modernen Hektik von nun an nicht stiller in Leipzigs Fußgängerzonen. Ohne Uta Pillings Lieder wird es auf jeden Fall eintöniger und oberflächlicher.

Von Karsten Kriesel