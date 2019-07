Leipzig

Ein Mann steht in einem Imbiss am Tresen und bestellt ein Wasser. Keine große Sache, könnte man meinen. Wasser ist da, er hat Geld und klar gesagt, was er will. „Und was dazu?“, fragt die Bedienung. „Nichts. Nur ein Wasser.“ „Okay, und welches Sandwich?“ – „Ein Wasser, bitte.“ – „Aber welches Brot?“ Am Ende bezahlt der Reisende zehn Euro für ein Wasser – als Teil eines Menüs, das er nie haben wollte.

Eine Szene, zu sehen im Ost-Passage-Theater in „Ele’ment(e)re“. Das Stück ist ein Ausschnitt aus dem Theaterprojekt „Um uns der Wandel“, das der Mosaik-Verein und das Community-Theater Rote Rübe in Kooperation auf die Beine stellen. Nicht-professionelle, in Leipzig lebende Darstellende ganz unterschiedlicher Herkunft machen hier gemeinsam Theater und zeigen in „Ele’ment(e)re“ das Ergebnis ihrer Beschäftigung mit dem Thema „Fremdsein“.

Der scheinbar banale Vorgang des gescheiterten Wasserkaufes bringt auf den Punkt, worum es in „Ele’ment(e)re“ geht – und was sich schwer in Worte fassen lässt. Als Zuschauerin kann man nämlich kaum auseinanderklamüsern, was in der Szene vor sich geht. Eine Art sprachlich-kulturelles Missverständnis? So scheint es zunächst, denn der Reisende spricht nicht akzentfrei Deutsch. Doch der eigentliche Punkt ist die Fremd-Machung dessen, der eine Sprache nicht perfekt beherrscht. Die Unmenschlichkeit formalisierter Abläufe im Alltag, denen derjenige noch stärker ausgeliefert ist, der – vermeintlich – ortsübliche Gepflogenheiten nicht verinnerlicht hat. Und die Erfahrung des Sich-Fremdfühlens, der Unsicherheit, die dabei im Reisenden selbst entsteht: „Will sie mich nicht verstehen?“

Von der Ferne angezogen

Fremdsein hat viele Facetten. Wie kann man ein so vielschichtiges Gefühl zum Ausdruck bringen? „Ele’ment(e)re“ nutzt dafür das Bild der Reise. Verschiedene Akteure, die erzwungen oder freiwillig einen Aufbruch gewagt haben, begegnen sich in einem Bus. Zwei Söhne, von der besorgten Mutter in eine ungewisse Zukunft verabschiedet. Ein Kind, von den Eltern in ein anderes Land mitgenommen. Eine junge Frau, von der Ferne angezogen.

Was sie verbindet, sind Fluchterfahrungen im erweiterten Sinn. Sei es aus Syrien nach Europa, um von dort aus die Familie zu unterstützen, aus der Enge der Familie auf eine Reise nach Indien, oder aus der Kleinstadt vor den Rechten, die dort aufmarschieren. Die junge Europäerin mit Fernweh, voll Sorgen um die zurückbleibende Katze, wird mit dem jungen Geflüchteten in Deutschland kontrastiert, voll Sorgen um Familie und Elternhaus. Nicht, um Erfahrungen gegeneinander auszuspielen oder Gefühle zu werten – sondern um zu zeigen, was beide bei aller Verschiedenheit verbindet.

Das Besondere ist dabei, dass nichts erfunden ist: Auf der Bühne zu sehen sind die Geschichten der Protagonistinnen, seien sie aus Venezuela, Luxemburg oder Estland. Authentisch und zugleich verfremdet durch wechselseitige Rollenübernahmen und die Reduktion auf einzelne Bilder und symbolische Objekte. Theatertherapeut und Projektleiter Robert Clement beschreibt, wie das Stück in einem gemeinsamen Prozess entstanden ist. Wie die Schauspielenden mit dem körperlichen Ausdruck eine Sprache für ihre Gefühle entwickelt haben. Bezüge von Clements Theaterarbeit sind das Community Theatre oder das Theatre of Witness: Ansätze gemeinsamen nicht-professionellen Theatermachens mit dem Ziel, eigenen Erfahrungen und prägenden Erlebnissen eine Stimme zu verleihen. Und so aktiv Gemeinschaft zu gestalten – mit dem, was jeder als Prägung mitbringt.

Der Kamm der Oma

Das gelingt durch konkrete Bilder, die aus Bewegung hervorgehen und die mehr ausdrücken als Sprache allein. Am Ende entsteht eine Collage, in der einem plötzlich klar wird, wie „Fremdheit“ für die anderen aussieht. Oder „Zuhausesein“: Das ist für einen der Kamm der Oma und für eine ein Basketball und für zwei ein Topf. Oder ein Schokomuffin.

Überhaupt, das Essen. Neben dem elementaren Chaos, symbolisiert durch Feuer, Wasser, Wind und Erde, das alle mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen auf der Reise durcheinanderwirbelt, liegt im gemeinsamen Essen die Möglichkeit, sich miteinander zuhause zu fühlen. Wie auch die Musik: Die letzte Szene ist ein gemeinsames Lied auf Paschtu, das alle verbindet, ohne das die konkrete Bedeutung eine Rolle spielt.

Das Ost-Passage-Theater an der Eisenbahnstraße, bis auf den letzten Platz gefüllt, ist übrigens ein passender Ort für das Projekt. Die belebte Eisenbahnstraße, der Aldi-Parkplatz direkt vor der Tür: Ein spannender Transit-Ort, an dem viele Geschichten und Hintergründe aufeinandertreffen. An den die Fragen nach Fremdheit und Zuhausesein gut passen – und auch die gemeinsame Suche nach Antworten.

Von Eva Finkenstein