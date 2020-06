Leipziger Parkbühne überbrückt Corona mit Sommerkino, Talk und kleinen Konzerten

Leipzig

Pierre Gehrmann spricht von einem „Lebenszeichen“. An größere Konzerte ist wegen der Corona-Pandemie zwar noch längst nicht zu denken, „aber wir wollen zeigen, dass wir noch da sind“. Daher erklärt die Leipziger Konzertagentur MAWI, deren Sprecher Gehrmann ist, die altehrwürdige Parkbühne dieses Jahr zum Kino. In normalen Sommern ist sie seit den 50er-Jahren eine der beliebtesten Freiluft-Musikstätten der Stadt.

„Mit unserem Angebot wollen wir Menschen ein kleines Stück Normalität und Ablenkung in dieser sorgenvollen Zeit geben“, sagt Agenturchef Matthias Winkler. Dirk Götze, der sonst Künstler bucht, hat sich ins Kinogeschäft reingefuchst. Die Bühne im Clara-Zetkin-Park benötigte zunächst eine sogenannte Leinwandnummer der deutschen Filmförderungsanstalt. Die ist jetzt ebenso da wie die Genehmigung der Stadt Leipzig. Sogar die Wetteraussichten sind gut für das Wochenende: Am Freitag beginnt der „KULTur-Sommer in der Parkbühne“ mit Bully Herbigs Film „Ballon“.

Heinz Rudolf Kunze talkt zum Auftakt

Und nicht nur das: Zum Auftakt startet Rockpoet Heinz Rudolf Kunze eine Live-Podcast-Serie. Bevor der Film läuft, befragt der Musiker den DDR-Flüchtling Günter Wetzel, dessen Ballonfahrt 1979 über die innerdeutsche Grenze die Vorlage bot. Kunzes Reihe, die auch online abrufbar sein soll, setzt sich kommende Woche auf der Peißnitzinsel in Halle fort. In Leipzig wiederum geht der Reigen fast täglich mit Filmen wie „Joker“, „Go Trabi Go“, „ Inception“ oder „Besser Welt als nie“ weiter – mit einer Mischung aus Hollywood und Programmkino.

Das Gesundheitsamt erlaubt 260 Zuschauer auf dem Areal, auf das sonst die zehnfache Menge passt. Die Stühle sind einzeln oder paarweise angeordnet, dazwischen klaffen Lücken von mindestens 1,50 Meter. Den Abstand sollen die Gäste auch an der Abendkasse, am mit Plexiglas geschützten Imbissstand und vor der Toilette wahren. Höchstens drei dürfen gleichzeitig aufs Klo. Abseits des eigenen Sitzplatzes lautet die Empfehlung, eine Maske zu tragen.

Keimzeit am 26. Juni

Aus dem regulären Konzertgeschäft besitzt MAWI eine LED-Leinwand, die ihren Zweck im Sommerkino schon vor Einbruch der Nacht erfüllt: Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Nur bei Filmen soll es den Sommer über nicht bleiben: Am 26. Juni gibt das Keimzeit-Akustik-Quintett ein Konzert. Die Leipziger Band 100Kiloherz feiert am 7. August live die Veröffentlichung einer neuen Platte. Und am 22. August werden die Gewinner des „Music Vision Award“ gekürt. Das Finale des Nachwuchs-Bandwettbewerbs fand bislang beim Wasserfest statt.

Das Kino-Programm steht bis Monatsende, am weiteren Verlauf wird noch gefeilt. Der „KULTur-Sommer in der Parkbühne“ soll sich bis September mit Filmen, kleinen Konzerten und einem Poetry Slam fortsetzen. „Reich werden wir dadurch nicht“, sagt Gehrmann. Doch nach drei Monaten ohne Einnahmen sei es ein Signal ans Leipziger Publikum: „Wir sind noch da, und wir brauchen Menschen, die uns besuchen.“

Von Mathias Wöbking