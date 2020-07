Leipzig

„So’n Hals!“ haben die Pfeffermüller in ihrer gleichnamigen Produktion, die am Dienstag, 7. Juli, erstmals zu erleben ist. Matthias Avemarg und Rainer Koschorz kümmern sich um das, was die Gesellschaft aufregt (Regie: Dieter Richter). Vorab sprachen wir mit Avemarg nicht nur über die Auswirkungen von Corona und die deswegen verschobene Produktion, sondern auch über seinen Abschied vom Haus.

Corona hat die März-Premiere des Programms verhindert. Wie haben sich die Beschränkungen auf Sie ausgewirkt?

Sie trafen uns Kabarettisten mit voller Härte. Denn der Lockdown bedeutete für uns de facto Berufsverbot. Und wir waren damit auch sofort der Möglichkeit des Broterwerbs beraubt. In einer Branche, in der man ohnehin keine Reichtümer anhäuft, bedeutet das echte Existenzangst. Und so schwebten und schweben wir in einer merkwürdigen Stillstandsphase, in der sich einerseits die Kinder freuen, dass man Zeit hat für sie hat wie noch nie und man ihnen andererseits Einschränkungen auch finanzieller Art erklären muss, weil man plötzlich als Hartz-IV-Empfänger nicht mehr alles so ganz selbstverständlich mitmachen kann.

Wie fühlt sich der Gedanke an die Rückkehr an?

Im Grunde sehr erleichternd, aber auch ernüchternd wegen der heftigen Auflagen, die es momentan gibt. Die Pfeffermühle ist ein Paradebeispiel: Die derzeitigen Regeln erlauben den Besuch von so wenigen Zuschauern, dass noch nicht einmal der Punkt erreicht wird, an dem das Haus wenigstens auf Plus-Minus-Null käme. Wenn also jede Vorstellung weitere Verluste für das Haus bringt, ist das nicht lange durchzuhalten.

Lässt sich im Interview in die Karten gucken: Matthias Avemarg (r.), hier mit Dieter Richter (l.) und Hans-Jürgen Silbermann im Loriot-Abend „Sie lassen sofort meine Frau ins Bett“. Quelle: Maximilian Zwiener

Worauf haben Sie momentan nen Hals?

Auf vieles. Dass die Gesellschaft so auseinanderdriftet und verhärtet. Die Debattenkultur weicht Beschimpfungen und Verunglimpfungen. Andere Meinungen als solche zu akzeptieren, scheint immer schwerer zu werden. Oder auch, dass die Krise wieder Nationalismus und Kleinstaaterei befeuert. Ich finde nicht, dass der Politik ein generelles Versagen in der Krise vorzuwerfen ist, wie das von vielen Seiten getan wird. In einer für alle Beteiligten neuen Situation muss man eben tatsächlich „auf Sicht fahren“. Und es ist gut, dass öffentlich klar wird, dass auch die Wissenschaft täglich in dieser noch lernt. Nur scheint manchmal das dazu Gelernte in der politischen Umsetzung wenig Beachtung zu finden. Zurückrudern, wenn es angebracht wäre, scheint weit schwieriger zu sein als das erste Vorpreschen.

Auf welchen Themen basiert der dicke Hals im neuen Programm?

Da „So’n Hals!“ ja im März herauskommen sollte, mussten in der Zwischenzeit einige Themen überarbeitet, andere gestrichen und die neue Lage berücksichtigt werden. Der neu entstandene Abend beschäftigt sich mit den Themen Umwelt, Elektroautos und digitale Überwachung genauso wie mit Zuständen in Pflegeheimen, dem täglichen Kampf mit der Bürokratie … und auch mit Corona. Aber keine Bange, nicht zu viel! Bei der Auswahl der Szenen war ursprünglich ja für dieses Programm eine reine Reprise vorgesehen, aber da es gerade so viele neue Themen gibt, wollten wir auch neue, bisher bei uns ungespielte Texte dazu nehmen. Nun ist es eine Mischung aus neuen Szenen und „Mühlen-Klassikern“ geworden.

Sie werden die Pfeffermühle Ende August verlassen – wie kommt‘s und wohin geht‘s?

Nach zehn Jahren Pfeffermühle werde ich ab September wieder klassisch Theater spielen. Denn auch das will ich gern mal wieder – Rollen, die nicht nur kurz angerissen werden, sondern sich über einen ganzen Abend entwickeln. Ich kehre an die Landesbühnen Sachsen zurück, wo ich schon zwischen 1998 und 2003 gespielt habe. Die Größenordnung von Auswärts-Auftritten wird eine andere sein als bei der Mühle, die mit jährlich rund 300 Gastspielen bundesweit außergewöhnlich viel unterwegs ist. Daher hoffe ich in Zukunft auch wieder auf etwas mehr Zeit für die Familie. Meine vier Kinder will ich schon ein paar Mal sehen, bevor sie groß sind und das Weite suchen.

Lohnt es sich da überhaupt noch, das Programm zu spielen?

Es lohnt sich auf jeden Fall! Erstens weil es Spaß macht, und zweitens, weil das Programm mich ja „überlebt“. Wenn ich demnächst neue Wege gehe, wird mein Part in „So’n Hals“ voraussichtlich von Detlef Nier übernommen.

Welches Resümee ziehen Sie nach zehn Jahren Kabarett in Leipzig?

Das waren tolle zehn Jahre! Kabarett war für mich damals ein neues Gebiet. Der direkte Zugang zum Publikum macht wirklich Spaß. Die Möglichkeit, eigene Gedanken auf der Bühne einzubringen, ist großartig. Und natürlich ist die Leipziger Kabarettszene ein Phänomen für sich. Das gibt es in dieser Form wohl nur hier. Ganz loslassen wird mich das sicher nicht.

Was gefällt Ihnen an der Stadt besonders?

Leipzig gefällt mir so sehr, dass ich weiter hier wohnen werde. Das sagt wohl schon alles. Die Stadt ist so offen, jung, großstädtisch und bunt. Sie versprüht ein urbanes Lebensgefühl und ist dabei trotzdem übersichtlich und gemütlich. Mein Leipzig lob ich mir!

Aufführungen am 7. und 8. Juli, jeweils um 20 Uhr, in der Pfeffermühle; Kartentelefon 0341 96013196.

