Leipziger Projekt „Spuren“ macht Geschichte vietnamesischer Vertragsarbeiter erlebbar

Leipzig

Kunst, Geschichte, soziale Identität, moderne Technik und ein bisschen Sport – all das kommt bei einem neuen Projekt des Kunstkollektivs Wegwohin zusammen. „Dâu vêt – Traces – Spuren“ lautet der trilinguale Titel der multimedialen Tour, die quer durch Leipzig führt. „Und es sind Spuren, auf denen es sich zu wandeln lohnt“, so Katja Solbrig vom beteiligten Dresdener Kunstproduktionsbüro Tristan.

Recht hat sie, und das sowohl inhaltlich als auch formal. Elf Stationen mit auffälligen roten Tafel verteilt im Stadtgebiet, die sich am besten mit dem Fahrrad bewältigen lassen, umfasst das Projekt, das sich der Vergangenheit und Gegenwart vietnamesischer Vertragsarbeiterinnen und -arbeiter und in der DDR und speziell Leipzig widmet.

Auf den Tafeln: QR-Codes, die mittels der App „Artivive“ gescannt werden und daraufhin kurze Videoclips und Interviewausschnitte mit hier lebenden Vietnamesen der ersten und zweiten Generation sowie Menschen, die mit ihnen Kontakt hatten, auf dem Handy oder Tablet erscheinen lassen. So etwa mit der Deutschlehrerin Angelika Kleinsteuber, die einige amüsante Anekdoten zum Besten gibt, beispielsweise über die Abwesenheit des Wortes „Badekappe“ im damaligen Deutsch-Vietnamesisch-Wörterbuch, was für einige Missverständnisse beim Besuch der Schwimmhalle sorgte.

Unsichtbares sichtbar machen

An einer anderen Station wird es ernster, es geht um rassistische Ausschreitungen, vor allem die in Hoyerswerda 1991, oder auch um gegenwärtige Rassismen gegenüber Menschen mit asiatischen Wurzeln, ob nun bewusst diskriminierend oder positiver Natur. Neben abzubauenden Vorurteile gehe es aber vor allem darum, jene, die der DDR wirtschaftlich aushalfen und nach der Wende weitestgehend von Staat und Menschen vergessen wurden, sichtbarer zu machen.

„Man sieht überall in Leipzig Menschen mit vietnamesischen Wurzeln, aber kaum jemand weiß etwas über ihre Geschichte“, erzählt die in Chemnitz geborene Vu Van Pham, die laut dem Theaterregisseur Maik Priebe, ebenfalls am Projekt beteiligt, entscheidend war, um mit der vietnamesischen Gemeinde in Leipzig, die ungefähr 3500 Menschen umfasst, ins Gespräch zu kommen.

Die Tafeln lassen sich mit der App „Artivive“ scannen, woraufhin Videos mit u.a. Interviews abgespielt werden. Quelle: André Kempner

Ein Jahr lang werkelte das Kollektiv technisch, organisatorisch und inhaltlich an dem Projekt, bei dem die Tafeln auf dem Handybildschirm zum Leben erweckt werden. Geschichte wird dadurch lebendig, greifbar, erhält menschliche Gesichter, die von ihren Erfahrungen, von positiven wie negativen erzählen können.

Tickets für die Tour inklusive einer Karte aller Stationen gibt es an der Tourist-Information in der Katharinenstraße 8, zugleich Starpunkt von „Spuren“. An der dortigen Tafel wurde außerdem eine charmante Idee umgesetzt: Interessenten können hier bereitliegende Postkarten schreiben und einwerfen, die am Ende des Projekts zu einer elften Klassen in Vietnam geschickt werden, um Kontakt herzustellen und Brieffreundschaften zu ermöglichen.

Am Samstag, dem 18. September, lädt das Team ab 14 Uhr außerdem zum offiziellen Beginn des Projekts ein. An den Stationen gibt es Gelegenheit, die interviewten Personen live zu treffen, um 18 Uhr wird in den Wagner-Hain zum Beisammensein und Vietnamesisch essen eingeladen. Kosten: 15 Euro, ermäßigt 10.

„Dâu vêt – Traces – Spuren“ läuft vom 18. September bis zum 31. Oktober und kann ganztägig absolviert werden. Karten in der Tourist-Information in der Katharinenstraße 8 oder online unter www.wegwohin.de für 8 Euro, ermäßigt 5. Die Tour ist auf Deutsch, Englisch und Vietnamesisch verfügbar.

Von Christian Neffe