Leipzig

Zwei Schulen und drei Initiativen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind am Samstag in Leipzig mit dem Medienkompetenzpreis Mitteldeutschland ausgezeichnet worden. Gleich zwei Preise gingen an das Thüringer Medienbildungszentrum, wie die Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien ( SLM) am Samstag in Leipzig mitteilte. Die Auszeichnungen sind mit jeweils 2000 Euro dotiert.

Der Preis in der Kategorie für Kinder bis zwölf Jahre ging an die katholische Förderschule „ St. Franziskus“ in Dresden für ein Filmprojekt zum „ABC der Tiere“. In der Kategorie Jugendliche zwischen 13 und 19 Jahren bekam den Preis das Thüringer Medienbildungszentrum für Schüler für das Projekt „Post an Alex - Willkommen in Humboldts Welt“.

Das Projekt des Medienclubs Leipziger Löwen „'Ich höre was, was du nicht siehst' - Ein Rundgang mit den Ohren durch Leipzig“ wurde in der Kategorie Erwachsene ausgezeichnet. Als „Bestes Produkt eines Mitteldeutschen Medienkompetenzprojektes“ kürte die Jury den Kurzspielfilm „Ein Traum von Glück“ von Schülern der Jenaplan-Schule in Jena. Der Preis für die „Beste Idee für die Realisierung eines Mitteldeutschen Medienkompetenzprojektes“ ging an das Projekt „'DIA - Die Influencer Academy' - Ein medienpädagogisches Drama Game“ des Thüringer Medienbildungszentrums.

Der Preis wird alle zwei Jahre von der Arbeitsgemeinschaft der Mitteldeutschen Landesmedienanstalten (AML) und vom Mitteldeutschen Rundfunk ( MDR) ausgelobt. Beworben hatten sich den Angaben zufolge rund 100 Vereine, Schulen, Einrichtungen, Initiativen und Privatpersonen, die zwischen Juli 2017 und Februar 2019 in einem der drei Bundesländer ein entsprechendes Projekt realisiert oder eine überzeugende Idee entwickelt hatten. Die Gewinner wurden aus 30 nominierten Projekten und Ideen ausgewählt.

von LVZ/epd