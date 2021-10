Leipzig

Der Radiosender DT64 war prägend für die Jugendkultur der DDR – musikalisch,politisch und mit Diskussionssendungen über ansonsten kaum besprochene Themen. Damit spielte er auch in den Tagen der friedlichen Revolution eine wichtige Rolle. Gegründet wurde DT64 als „Sonderstudio Deutschlandtreffen 1964“.

Nach der deutschen Einheit wurde sein Schicksal zum Politikum: Vorgesehen war eigentlich eine Privatisierung, doch dagegen formte sich Protest in Leipzig, Dresden, Halle sowie anderen Städten in den neuen und auch einigen in den alten Bundesländern. Der MDR übernahm 1993 den Sender und benannte ihn in Sputnik um. Nun widmet sich das Projekt „Power from the Eastside“ der Aufarbeitung dieser Entwicklung – und sucht dafür Unterstützung von Zeitzeugen.

Zwei Veranstaltungen in der naTo

Den Initiatoren geht es vor allem um Aktivistinnen und Aktivisten, die seinerzeit für den Erhalt von DT64 demonstrierten und Erinnerungen wie auch Material beisteuern können. Eine daraus entstehende Wanderausstellung soll Mitte Dezember auch in Leipzig zu sehen sein.

Bis dahin gibt es zwei Veranstaltungen, die sich dem Sender und der Bewegung um ihn herum widmen. Der 5. November steht unter dem Motto „Sounds of Leipzig“, unter anderem gibt Lutz Schramm, Macher der DT64-Sendungen „Parocktikum“ und „Vibrationen“, Einblick in seine damalige Arbeit, ebenso wie Jörg Stein von der Band Neu Rot, die an diesem Abend auftritt. Eine Woche später, am 12. November, geht es um die „Beziehung zwischen Leipzig und DT64“, wobei Personen zu Wort kommen sollen, die sich damals für DT64 starkgemacht haben. Beide Veranstaltungen finden in der naTo statt, Beginn ist jeweils 20 Uhr.

Info: Das Projekt wird präsentiert von Radio Blau. Wer Material oder Informationen zur DT64-Bewegung beisteuern möchte, kann sich unter anja@radioblau.de melden. Weitere Informationen unter www.power-von-der-eastside.de.

Von Christian Neffe