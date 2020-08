Leipzig

Corona hält selbst Punks brav an ihren Plätzen. Dass es momentan keine wilden Pogopartys gibt, ist zwar logisch, aber angesichts der aktuellen Lage, trotz Platzpflicht, Abstand und nur homöopathischer Tanzerlaubnis, waren die ersten Punk-Konzerte seit März ein Gänsehaut erzeugendes und so rührig wie wildes Wiedersehen. Leipzigs angesagteste Brass-Punk-Band 100 Kilo Herz hatte für ihr neues Album „Stadt Land Flucht“ zu zwei schnell ausverkauften Release-Konzerten auf die – bestuhlte – Leipziger Parkbühne geladen. Ein Punkkonzert im Sitzen, geht das überhaupt? Fühlte man sich zur rotzig gut gelaunten Vorband Lulu und die Einhornfarm am Freitag noch recht fehl, weil gefesselt am Platze, ist mit einer Lesung des Muff Potter Sängers Thorsten Nagelschmidt am Samstag die Eröffnung dem Konzept angemessener.

Ein Konzert Quelle: Kempner

Anzeige

Etwas schwieriger offenbart sich die Einhaltung der Abstandsregeln untereinander: Die Maskenpflicht auf allen Zwischenwegen wird zwar gewissenhaft eingehalten, aber derlei Konzerte sind auch immer ein großes Wiedersehen unter Freunden, die ein oder andere spontane schnelle Umarmung ließ sich daher kaum vermeiden.

Weitere LVZ+ Artikel

100 Kilo Herz auf der Parkbühne im Clara-Zetkin-Park. Quelle: Kempner

Sänger und Bassist Rodi kämpft mit den Tränen

Bei 100 Kilo Herz hält es schnell kaum jemanden auf dem Sitz, leichtes Tanzen am Platz war immerhin erlaubt und erzeugte dem Anlass angemessen ausgelassene Stimmung. Spätestens in diesem Setting fällt mal wieder auf, dass die mit Bläsern angereicherten Punkrock-Aufsteiger doch vorerst die braveren Feine Sahne Fischfilet bleiben. Musikalisch mehr als vergleichbar und neben der Musik ebenso für ihr unermüdliches Engagement gegen Rassismus und für mehr Humanität bekannt, fehlt ihnen hier und da der rotzige Punk-Mittelfinger der Vorbilder. Die Jungs sind einfach auffällig nett.

Ein Punk-Konzert ist immer auch ein politisches Statement. Quelle: Kempner

Dafür gehen ihre Texte mehr in die Tiefe, ohne dass die Songs dabei ihre Eingängigkeit einbüßen, die es dem Publikum erlauben, selbst am Erscheinungstag der neuen Platte auch das neue Liedgut mit zu schmettern. Spätestens in punkto mitreißendem Identifikationspotenzial stehen sie der Norddeutschen Vergleichsgröße damit in Nichts nach. Und so ist auf der Parkbühne auch Rührung nicht weit, Sänger und Bassist Rodi kämpft mehrfach mit den Tränen und kommt aus den Danksagungen, dass man in schwierigen Zeiten derlei zusammen erleben kann, kaum heraus.

Begeisterte Anhänger feiern ihre Punk-Band 100 Kilo Herz. Quelle: Kempner

Doch trotz großer Hymnen, trotz gemeinsam nach oben gereckter Antifa-Faust und so schön auch die Musik im Körper kribbelt: An den Platz gebunden zu sein, nur mit Abstand zu Tanzen, fühlt sich der Musik doch unangemessen an: Hier muss dem Trieb des Körpers ganz klar die Vernunft im Kopf Einhalt gebieten. Doch in der Not ist dazu sogar der wildeste Punk fähig. Idealerweise Kraft sammeln für bessere Zeiten.

Von Karsten Kriesel