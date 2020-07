Leipziger Punkrock-Band Parrington bringt neues Album heraus

Leipzig

Starke Melodien, politisch engagierte Texte und voller Energie: Das neue Album „Punkrock In My Veins“ der Leipziger Band Parrington, das am 30. Mai erschien, rüttelt auf und reißt mit. Der Titel, den die Platte sowie auch der erste Song trägt, beschreibt die Stimmung des Werkes perfekt und wirkt wie eine Liebeserklärung an das Genre. In den insgesamt 13 Songs erzählen die vier Musiker von Nostalgie, Liebe, Punkrock und gesellschaftlich wichtigen Themen, sie machen laut und deutlich klar, dass sie etwas zu sagen haben.

Mit diesem fünften Studioalbum begründet die Gruppe einen Neuanfang, denn bis vor Kurzem kannte man sie noch unter dem Namen Hematom. Seit 2006 schon gibt es das Projekt, doch im April dieses Jahres beschlossen die Künstler, dass es Zeit für Veränderung ist. „Wir wollen so Verwechslungen [mit anderen Bands] vermeiden und mehr Menschen mit unserer Musik erreichen“, schreiben sie auf sozialen Netzwerken.

Erstmals komplett englischsprachig

Die jetzige Konstellation besteht aus Sänger sowie Gitarrist Tom, Gitarrist Danny, Bassist Martin und Drummer Henry. Zusammen mit der neuen Bezeichnung Parrington erscheint auch ein Re-Release von „Belief“ aus dem Jahr 2017, das erste komplett englischsprachige Album der Band.

Auch „Punkrock In My Veins“ enthält nur Songs auf Englisch, was die Musik für ein breiteres Publikum zugänglich macht, Spotify verzeichnet beispielsweise Hörer aus Kanada und den USA. Musikalisch ordnet sich die Band dem Skatepunk zu – ein Subgenre, das von schnellem Tempo, melodischen Gitarren mit Solos, kräftigen Schlagzeugelementen und, wie der Name verrät, Skateboarding geprägt ist.

Lieder, die hängen bleiben

Diese Anforderungen erfüllt Parrington mit Bravour. Die Riffs sind eingängig und schraffieren damit Lieder, die hängen bleiben. Immer wieder beginnt der Sänger sanft, allein von der Gitarre begleitet, um auf einmal mit schnellen Drums in einen energetischen Punkrock-Song einzusteigen, was sich auf „American Dream“ besonders gut zeigt. Andere Songs wie „Mark My Words“ oder das Titelstück sind von Anfang bis Ende kraftvoll und gönnen dem Hörer kaum eine Verschnaufpause.

In Parringtons Texten sind immer wieder politische Statements zu hören, die Band positioniert sich ausdrücklich gegen jegliche Diskriminierung und Rechtsextremismus. Der Gesang ist so voller Überzeugung, dass man ihnen jede Zeile abnimmt. „The kids share the same heartbeat; demonstrating on the streets; stop cutting down those trees; for your dirty energy“ heißt es in „My Generation“ – Lyrics, die mit der Thematik des Klimawandels aktueller nicht sein könnten.

Hohes Ohrwurmpotenzial

Mit „Punkrock In My Veins“ ist Parrington dem Titel in allen Facetten treu geblieben und hat ein kraftvolles Album mit Ohrwurmpotenzial geschaffen, das musikalisch sowie textlich viel bietet. Ein gelungenes Comeback unter neuem Namen; man darf gespannt sein, was die Skatepunker in Zukunft auf die Beine stellen.

Von Elsa Hädge