Leipziger Rabbinerin spricht über jüdische Werte und wachsenden Antisemitismus

Es gibt noch nicht viele Rabbinerinnen in Deutschland. Eine von ihnen ist die Leipzigerin Esther Jonas-Märtin. Sie gründete das Lehrhaus Beth Etz Chaim und setzt sich für Brückenbau zwischen den Religionen ein. Bei der Frauenkultur leitet sie momentan die Online-Werkstattreihe „Jüdische Feiertage“. Wir sprachen mit ihr über jüdisches Leben und Werte, Tatenlosigkeit trotz Antisemitismus und das Festlegen von Jüdinnen und Juden auf bestimmte Rollen.

In Deutschland gibt es aktuell zehn Rabbinerinnen. Begegnen Sie noch immer Erstaunen als Frau in einer Männerdomäne?

Ja, das erlebe ich, allerdings speziell in Deutschland. Obwohl in den Medien schon mehrfach thematisiert, scheint es hier noch nicht so angekommen zu sein. Es ist schlicht eine Frage der Gewohnheit. So sind im weltweiten Kontext Rabbinerinnen inzwischen eine Selbstverständlichkeit, die gut bei den Teilnehmenden von Zoom-Konferenzen ablesbar ist.

Sie sind nach Jahren unter anderem in Israel und den USA nach Leipzig zurückgekehrt. Was hat Sie dazu bewogen?

Mir war immer klar, dass ich zurückkommen würde. Ich habe von den Jahren des Studiums im Ausland sehr profitiert und habe einen weiten Blick bekommen, aber mein Herz hängt sehr an Leipzig.

Wie gut kann man in Leipzig jüdisches Leben leben?

Viel hängt davon ab, wie man es ausgestalten will. Für den Umgang mit Feiertagen muss man nicht zwingend in eine Synagoge gehen, die Rituale funktionieren auch zu Hause. In Leipzig gibt es aber durchaus einige Anlaufpunkte wie die Israelitische Religionsgemeinschaft, das Ariowitsch-Haus und das von mir mitgegründete Lehrhaus. Da gibt es schon einige Optionen, jüdisches Leben zu erleben und jüdische Wissenswelten zu erkunden.

Was wollen Sie als Gründerin des Lehrhauses Beth Etz Chaim erreichen?

Neben meiner Rolle als Ansprechpartnerin für jüdische Menschen möchte ich Brücken bauen zu denjenigen, die wenig über das Judentum wissen, über dessen Kultur und Lebensphilosophie. Judentum bedeutet weitaus mehr als Religion, und man kann jüdische Werte leben, ohne gläubig zu sein.

Zum Beispiel?

Nehmen wir den Schabbat. Der ist gerade in der Hoch-Zeit des Home Office wichtig und hilft, klare Grenzen zwischen Arbeit und Erholung zu ziehen. Zum Freitagabend werden Kerzen kurz vor Sonnenuntergang angezündet, der Wein und das Brot (Challah) gesegnet. Die Hawdalah-Zeremonie mit Wein, geflochtener Kerze und einer kleinen Gewürz-Dose am Samstagabend nach Sonnenuntergang beendet den Ruhetag. Solch ein Ritual ist für nachhaltige Entspannung ebenso entscheidend wie kraftspendend für eine neue Woche.

Jüdische Feiertage stehen im Mittelpunkt der Workshops bei der Frauenkultur. Was möchten Sie vermitteln?

Anhand der Feiertage möchte ich eine Wertediskussion anregen, ein Nachdenken darüber, was und wer wir sind. Den Anfang machte der Ruhetag Schabbat, nun folgt: Purim, das für das physische Überleben steht und dafür, eine klare Haltung zu zeigen. Chanukka, das Lichterfest, wiederum symbolisiert das spirituelle Überleben. Danach stehen noch die Pilgerfeste und die Hohen Feiertage für die Frauenkultur auf dem Plan.

Worin wurzeln Vorurteile bis zum Hass gegen Juden?

Menschen sind leider generell für Feindbilder anfällig, um vor allem die Unzufriedenheit mit sich selbst an Anderen auszulassen. Um es zynisch zu sagen: Antisemitismus hat sich bewährt, deshalb kam und kommt er immer wieder auf. So lange die Zivilbevölkerung das als „Meinung“ durchgehen lässt, wird es so bleiben.

Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe, dass der Antisemitismus in den letzten Jahren stärker geworden ist?

Antisemitismus war immer da, nur sind jetzt die Grenzen des Sagbaren stark erweitert worden. Beleidigungen und sogar Morddrohungen werden als Meinungsäußerung beschönigt – und von Polizei und Justiz nicht ausreichend sanktioniert. Gerade in Sachsen steigen die Vorfälle mit antisemitischem Hintergrund. Wenn Politik und Zivilgesellschaft das hinnehmen, statt klare Grenzen zu setzen, ist und bleibt das gefährlich für die Demokratie. Wozu das führt, müsste jedem klar sein.

Früher war es Pflichtprogramm für Schulklassen, ehemalige Konzentrationslager zu besichtigen – jetzt nicht mehr. Spielt das auch eine Rolle?

Sicher. Viel schwieriger aber finde ich, dass zu wenig vermittelt wird, wie es möglich war, dass Hitler gewählt wurde – obwohl er nie versteckt hat, was er plant. In der Bildungslandschaft müsste in den Schulen viel intensiver aufgeklärt werden, welche Mechanismen und Strukturen Antisemitismus und Rassismus möglich machen. Und nach wie vor haben es jüdische Schülerinnen und Schüler schwer. Sie werden in bestimmte Rollen gedrängt und wenn es Anfeindungen gibt, werden sie alleingelassen mit dem Effekt, dass sie ihre jüdische Identität verstecken müssen oder aber auf jüdische Schulen wechseln.

Wie groß ist das Problem, dass Jüdinnen und Juden auf bestimmte Rollen reduziert werden?

Sehr groß. In der öffentlichen Wahrnehmung sind Jüdinnen und Juden entweder Opfer in Bezug auf den Holocaust oder Täter in der Israel-Kritik. Beides sind Abwehrmechanismen und Projektionen, denn mit mir als Jüdin, als moderner Frau und als Mensch im Heute, haben diese Zuschreibungen überhaupt nichts zu tun. Was mich immer wieder betroffen macht, ist der Mangel an Empathie und Solidarität: Nach Anschlägen wie in Hanau oder in Halle 2019 wird überall große Betroffenheit bekundet. „Nie wieder“, heißt es dann. Davor und danach aber wird in Politik und Gesellschaft gegen (strukturellen) Antisemitismus und Rassismus viel zu wenig unternommen. Es fehlt an nachhaltiger Einbettung antirassistischer und demokratiefördernder Bildung in Schulen und Universitäten. Es fehlt an der Wahrnehmung und Vermittlung von Wissen über Religionen und Weltanschauungen als wertige und legitime Lebensentwürfe auch für das 21. Jahrhundert. Jüdische Perspektiven im Hier und Jetzt sind daher im Fokus meiner inhaltlichen Arbeit innerhalb und außerhalb des Lehrhauses; es geht um unsere Verortung inmitten einer Welt, die immer mehr Möglichkeiten bietet und dabei vergessen lässt, dass wir nicht immer mehr Konsum, sondern Werte und Sinnhaftigkeit brauchen, um starke Menschen zu sein und unseren Beitrag zu einer gerechteren Welt leisten zu können.

Zur Person Esther Jonas-Märtin wurde 1974 in Leipzig geboren. Sie studierte Germanistik, Jüdische Studien, Moderne Geschichte und Religionswissenschaften. 2011 ging sie ans Hebrew Union College in Jerusalem, danach an die Ziegler School of Rabbinic Studies, wo sie 2017 ihre Ordination erhielt. Sie lebt und arbeitet heute wieder in Leipzig, wo sie als Rabbinerin und als Mitinitiatorin des jüdischen Lehrhauses Beth Etz Chaim jüdisches Wissen und jüdische Werte vermittelt und für die friedliche Koexistenz der Religionen und Weltanschauungen eintritt. Jonas-Märtin ist Doktorandin an der Philosophischen Fakultät der Technischen Universität Dresden. 2015 erhielt sie den „Yechiel Goldhaar Memorial Prize for Excellence in the Study of Hebrew Literature“. Es liegen zahlreiche Veröffentlichungen von ihr vor; im Januar 2021 erschien ein Beitrag von ihr im Buch „Reginas Erbinnen. Rabbinerinnen in Deutschland“ (Hentrich & Hentrich Verlag, Leipzig).

Nächste Werkstatt „Jüdische Feiertage“ am 11. April von 11 bis 13 Uhr; Anmeldungen für 5/3 Euro sind bis 9. April möglich unter www.frauenkultur-leipzig.de.

