Leipzig

Deutsch-Rap, Domäne der Hypermaskulinität: dicke Muskeln, schnelle Autos, Luxusuhren, Dominanzgebaren. So zumindest das Klischee, das aber nur auf einen Teil der Realität zutrifft. Denn deutscher Rap war niemals nur das – und wird seit Jahren immer diverser. Eine der Stimmen, die dazu beiträgt, ist die von JPD.

Es sind die Initialen von Julian Philipp David. Der Wahl-Leipziger, geboren 1991 in der Nähe von Freiburg, hat sein Leben der Musik verschrieben: in jungen Jahren gab es erste Anfänge mit der Trompete, mit 14 begann er zu rappen, es folgte ein Studium an der Popakademie Mannheim im Fach Musikproduktion – „und seitdem habe ich nur Musik gemacht“, sagt er. Am Freitag erscheint seine neue EP namens „Feelings“.

Melancholie trifft Lebensfreude

Um Gefühle geht es also, genauer gesagt um ihre kreative Verarbeitung. Eine Art musikalische Therapie, etwa mit Blick auf die, wie JPD sagt, „Grundeinsamkeit“, die er erlebt habe, seit er vor drei Jahren nach Leipzig zog und die durch Corona zwar nicht erzeugt, aber doch verschärft wurde. „Allein“ heißt deshalb der erste der fünf Songs, in dem JPD mit melancholischem Synthie-Beat seine Einsamkeit in Worte fasst und fragt: „Was will das Virus mir beweisen?“ Allein sei er schließlich auch ohne eine Pandemie.

Der melancholische Grundton dieses ersten Liedes zieht sich durch die gesamte EP, doch JPD schöpft aus der Reflexion seiner eigenen Gefühlswelt immer wieder eine positive Energie, die wie ein Lichtstrahl durch die graue Wolkendecke bricht – bestens zu hören etwa in den kraftvollen, lebensbejahenden Refrains von „Himmelblau“ oder „Feelings“.

Negative Gefühle wie Traurigkeit nach außen zu kehren und die Tränen auch mal laufen zu lassen, wie es auf dem Titeltrack heißt, ist für JPD nichts komplett Neues, sei aber durch einen anderen Prozess der vergangenen Jahre nochmals intensiviert worden, erklärt er: die kritische Auseinandersetzung mit dem Verständnis von Männlichkeit – seinem eigenen wie auch dem gesellschaftlich geforderten respektive akzeptierten.

„The Future is non binary“

„Die binäre Geschlechtereinteilung der Gesellschaft ist nicht nur Grund für viel Leid in der Welt, sondern auch dafür, dass sich viele Menschen unverstanden fühlen“, sagt der Musiker und will dem in „Oh Boy“ etwas entgegensetzen. „Als ich noch ein bisschen kleiner war/ war meine Reflexion wie mein Papa/ meist nicht da“, heißt es dort, verbunden mit dem Wunsch nach einer Zukunft, in der ein streng binäres Geschlechterbild nicht mehr existiert und jene konservativen Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit aufgelöst werden, mit denen auch er aufwuchs. Eine Zukunft, in der Queerness Normalität ist, es nicht (mehr) als etwas Exotisches gilt, wenn JPD seine Fingernägel bunt lackiert oder auf Instagram in vermeintlich weiblicher Kleidung zu sehen ist.

Große Gedanken also, die JPD auf „Feelings“ vermittelt – wie schon auf seinem ersten Album „Auf den großen Knall“ von 2019, das er nach seinem Abschied vom Major-Label Universal in Eigenriege realisierte. Diese Gedanken sind bei ihm in subtile Sprachbilder verpackt und mit einem poppigen, immer wieder überraschenden Sound unterlegt. Keine schlechte Ausgangslage für eine hoffentlich bald erscheinende zweite LP.

Von Christian Neffe