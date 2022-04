Leipzig

Die Sequenz „Stabat mater dolorosa“, wahrscheinlich schrieb sie Jacopone da Todi um 1300, gehört zu den bewegendsten geistlichen Texten des Mittelalters. Weil hier ganz frei von scholastischer Spitzfindkeit, von rhetorischem Geklingel, vom Lobpreis der Kirche der Schmerz einer Mutter verhandelt wird: „Christi Mutter stand mit Schmerzen / Bei dem Kreuz und weint von Herzen, / Als ihr lieber Sohn da hing.“ Und weiter: „Ist ein Mensch auf aller Erden, / Der nicht muss erweichet werden, / Wenn er Christi Mutter denkt, / Wie sie, ganz von Weh zerschlagen, / Bleich da steht, Ohn alles Klagen, nur ins Leid des Sohns versenkt?“

Auch Maler ließen sich immer wieder vom Stabat-mater-Stoff inspirieren: Der tiefe menschliche Schmerz der Mutter Gottes auf einer Kreuzigungs-Szene des Meisters von Hogstraeten aus der Zeit um 1500. Quelle: PicasaPicasa

Diese Verse zeichnet die Gottesmutter nicht als monumentale Patronin, sondern beinahe privat in ihrem Schmerz. Und vielleicht ist dieses Bild tiefster Erschütterung und Verletztheit einer der Gründe für die Marienmystik des Mittelalters: Dieser Leidenden konnte man sich im Angesicht eigenen Leids leichter anvertrauen als dem über den Tod triumphierenden Christus, von den recht abstrakten beiden anderen Teilen der Trinität mal ganz abgesehen.

Kluge Dramaturgie

Die Gefühlstiefe dieses Gedichts und die Schönheit seiner lateinischen Worte haben über die Jahrhunderte immer wieder Komponisten zu Meisterwerken inspiriert. Und zwei dieser Meisterwerke stellt Philipp Ahmann, seit 2020 Leiter des Leipziger Rundfunkchors, am 12. April ins Zentrum seines „Expeditionskonzerts“ zur Passion im Gewandhaus.

Ahmann, Jahrgang 1974, steht für großartige Programme, für kluge Dramaturgie und für Entdeckungen jenseits der ausgetretenen Pfade. Darum stehen im Gewandhaus selbstredend nicht die überirdisch schönen Stabat-mater-Hits von Vivaldi und Pergolesi über Rossini, Schubert, Dvorák bis Poulenc an, sondern James Mc Millans (Jahrgang 1959) rund 50-minütiges „Stabat Mater“ von 2015 im Zentrum.

Spröde Schönheit

Dabei hatte sich der Chor ursprünglich etwas anderes gewünscht. Ahmann: „Es gab im Chor den Wunsch, MacMillans ,Sieben letzte Worte am Kreuz’ zu machen. Aber das hatte ich schon einmal gemacht und wollte es nicht wiederholen.“ Was leicht verständlich ist angesichts der Programme, die in den letzten beiden Jahren wegen Corona nicht zustande kamen – oder wenigstens nicht so, wie sie geplant waren.

Für dieses Konzert, das eher zufällig auf dem Dienstag der alten Leipziger Rundfunkkonzerte gelandet ist, steht dem Chor aus planerischen Gründen zur Begleitung überdies nur ein Streichorchester zur Verfügung. „Damit“, sagt Ahmann, „war ich in der Karwoche schnell bei MacMillans Stabat mater.“ Großartige Musik, die unbedingt profitiert von der Kraft des großen MDR-Chors, die ihren Schmerz dennoch meist nicht herausschreit, sondern nach innen kehrt. Beklemmende Musik, verstörend in ihrer spröden Schönheit.

Ahmann kombiniert diese „Stabat mater“-Vertonung mit der nur rund viertelstündigen Joseph Gabriel Rheinbergers (1839–1901), der der katholischen Kirchenmusik die Schlichtheit zurückbringen wollte, was nicht selten in die professorale Harmlosigkeit führte. Das „Stabat mater“ aber, das Ahmann aufführt (Rheinberger komponierte noch ein weiteres), rührt gerade wegen seiner weich strömenden Reduziertheit zu Herzen.

„In der Ruhe liegt die Katastrophe schon verborgen“

Am Anfang des Konzertes steht indes die größtmögliche Reduktion von Kirchenmusik: Das „Stabat mater“ als gregorianischer Choral von einer Schola aus den Reihen des Rundfunkchors gesungen, das dann attacca übergeht in Wilhelm Killmayers (1927–2017) „fin al punto“ für Streicher. Auch sehr reduzierte Musik der sprechenden Klänge, die der Bayer Killmayer, der den Dogmen (west-)deutscher Neutönerei Zeit seines Lebens ziemlich misstrauisch gegenüberstand, mit größtmöglicher Wirkungsmacht durch die Ohren ins Gemüt kantet – wo sie lange nachhallen.

Für Ahmann passen diese elf Minuten dramaturgisch wie inhaltlich perfekt zwischen das gregorianische Stabat mater und das romantische g-moll von Rheinbergers Vertonung: „In der Ruhe dieser Klänge liegt die Katastrophe schon verborgen. Und sobald Bewegung ins Spiel kommt, ist sie unausweichlich.“ Doch auch hier kommt sie nicht lärmend daher, weswegen der Bogen sich zur sehr britischen, also eigenständigen Moderne James MacMillans weiterspannt.

Solche Musik sollte der Leipziger Rundfunkchor häufiger singen. Denn es gibt weltweit nicht viele Ensembles, die es auf diesem Niveau können. Und die, die es gibt, sind kleiner.

Dienstag, 12. April, 20 Uhr, Gewandhaus: MDR-Chor und Orchester mit Werken von Rheinberger, Lillmayer und MacMillan. Karten (17 bis 44 Euro) gibt’s an der Abendkasse oder auf mdr-tickets.de

Von Peter Korfmacher