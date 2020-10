Leipziger Sampler würdigt DDR-Punk

Leipzig

Punkrock war den einen der große künstlerische Aufbruch aus erstarrten Ritualen nicht nur, aber vor allem in der Rockmusik, den anderen anarchische Auflehnung gegen jede gesellschaftliche Norm, den dritten einfach der große Spaß als Bürgerschreck. Auch auf der östlichen Seite des Eisernen Vorgangs begann sich Anfang der 80er des vorigen Jahrhunderts eine Szene zu etablieren, die Zentren waren Leipzig um die Band „Wutanfall“, der Raum Erfurt mit den berühmt-berüchtigten „Schleim-Keim“ und natürlich Ost-Berlin, wo es eine ganze Reihe Kristallisationspunkte gab.

Die Szene war überschaubar, sie beschränkte sich aus Schutz vor Repression freiwillig auf einen informellen Inner Circle. Sie ist, obwohl es damals keine Veröffentlichungen gab, vergleichsweise gut dokumentiert, weil sich ehemalige Protagonisten dieser Herausforderung annahmen. Zwei davon, Henryk Gericke aus Berlin und der aus Leipzig bekannte Maik „Ratte“ Reichenbach, liefern mit dem vorliegenden Doppelalbum nebst Booklet von 80 Seiten so etwas wie einen Schlussstein in der Aufarbeitung dieser Untergrundströmung. Dem Ganzen ist ein Essay vorangestellt, der einfühlsam und angenehm von Innenkenntnis geprägt dem Phänomen „Punk im Osten und wie der Ost-Punk ihn sah“ nachspürt.

Schmaler Grat zwischen Pose und Widerstand

Schon der Titel „too much future“ beschreibt die besondere Basis: War im Westen „No Future“ der Slogan eines Protestes gegen die vermeintliche Chancenlosigkeit einer Jugend in einem dekadenten System, so marschierte der Osten offiziell der hellen Zukunft entgegen. Die führende Partei reagierte unwillig, wenn auf dem Kreuzzug ins Glück jemand aus der Reihe tanzte: Punk war im Osten ein Bekenntnis, das ernste Konsequenzen nach sich ziehen konnte. Die Sex Pistols durften ihre Regierung „the fascist regime“ nennen und haben damit ordentlich Geld verdient. Als die Band „Namenlos“ in einem Text die Stasi direkt in Beziehung zur SS brachte, endete das voraussehbar für alle Mitglieder im Gefängnis. Hier irgendwo läuft auch der schmale Grat zwischen Pose und Widerstand. Letzterer ist legitim gegen ein totalitäres System und verdient hohen Respekt. Im Fall „Namenlos“ darf jedoch stellvertretend gefragt werden, wo Mut zu schlichtem Selbstzerstörungsdrang wird.

Cover des DDR-Punk-Samplers „too much future“ Quelle: Edition Iron Curtain Radio

Die Macher von „too much future“ haben dazu eine klare Haltung. Alle auf dem Sampler vertretenen Bands haben sich dem System fundamental verweigert. Verlässlicher Gradmesser für diese Zuordnung ist das Einstufungsverfahren, dem sich jede Band in der DDR unterziehen musste, um offiziell Konzerte spielen zu dürfen. Es gab in der zweiten 80er-Hälfte auch „die anderen Bands“, die diesen Kompromiss eingingen. Gruppen wie Sandow oder WK 13 aus Cottbus, Feeling B, Skeptiker oder Hard Pop aus Berlin sind auf dem Album nicht vertreten. Seinerzeit wurde deren Musik jedoch sehr wohl als Punkrock verstanden und von Leuten gehört, die sich dem unangepassten Spektrum zugehörig fühlten. Wenn etwa 1988 in Leipziger Clubs „Wide Wide World“ der Lokalhelden Die Art gespielt wurde, ein Song, der ausschließlich illegal auf Kassetten verbreitet wurde, tobten die Tanzflächen: „Grey in grey is our city and I wanna see the colours of the world“. Das sah gewiss niemand als Manifestation von Systemkonformität. Aber Die Art besaßen eine Einstufung, hatten sogar ihren ersten Namen Die Zucht dafür abgelegt. Sie waren (und sind bis heute) eben Musiker – und die wollen bekanntlich einfach nur spielen.

Dokumentarisch von Wert, musikalisch teilweise nicht

Vorliegendes Album vertritt nur den „echten“ Untergrund. Etliche Songs sind auch heute noch hörenswert, etwa von „Die Fanatischen Frisöre“, „Betonromantik“, „L’Attentat“ oder – herausragend – „Die ambulanten Musikanten auf dem Weg ins Hospital“. Es gibt einen schönen Konzertteil von einer Art All-Star-Band, die sich weit nach dem Umbruch zu einem Konzert traf. Doch der Datenträger enthält auch jede Menge Aufnahmen, die wahrscheinlich mit dem Stern-Recorder im Kohlenkeller zusammengerumpelt wurden. Dokumentarisch mag das einen Wert haben, musikalisch nicht.

Ein Album, das „ Punkrock GDR 1980–1989“ adäquat musikalisch abbildet, müsste die so genannten „anderen Bands“ ebenso umfassen wie die hier vertretenen Verweigerer – und es würde eine Menge echte Hits enthalten, die noch heute zünden.

Die Triple-LP plus Booklet „too much future – Punkrock GDR 1980-1989“ erscheint beim Leipziger Label Edition Iron Curtain Radio. Henryk Gericke und Maik Reichenbach werden am 3. Oktober im UT Connewitz, 20 Uhr, zur Party wegen der Wiederveröffentlichung von „Haare auf Krawall – Erlebnisberichte aus der Leipziger Subkultur“ erwartet.

