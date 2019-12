„Die Sax'n“, so nennt sich das Frauen-Saxophon-Quartett aus Leipzig mit (v. l.) Alexandra Michaelis, Altsaxophon (21), Isabell Rose (Altsaxophon, 27), Corinna Stieler (Baritonsaxophon, 35) und Luci Lux (Tenorsaxophon, 19). „Die Sax'n“ laden am dritten Adventssonntag in die Laurentiuskirche zum Weihnachtskonzert ein. Am 25. April 2020 feiern sie mit einem Jubiläumskonzert ihr fünfjähriges Bestehen. www.die-saxn.de Quelle: Die Sax'n