Manchmal spielt das Leben gute Fee. Manchmal sucht einer nichts – und findet sein wirkliches Leben. 1947 in Heiligenstadt ist es passiert. Da kam der junge Erich Gerberding aus Krieg und Gefangenschaft, war schmal und hungrig – und traf auf einen Intendanten, der im Eichsfeld wieder Theater machen wollte: Otto-Ernst Tickardt.

Erich Gerberding sprach vor – und hatte seine erste Rolle. Begabung gab es, Talent auch, das Handwerk kam mit der Zeit auf der Bühne. So spielte der Neue, was er bekam, Klassisches und Modernes – bis zum grollenden Weihnachtsmann bei Bühnenbescherungen. Er besaß einfach eine Stimme, der man auch zuhörte. Weil sie verständlich war – und Charaktere tief färben konnte.

Meistbeschäftigter Star am Schauspiel Leipzig

Erich Gerberding auf der Bühne des Leipziger Schauspielhauses. Er gehörte von 1959 bis zu seinem Tod 1986 zu den meistbeschäftigten Stars des Ensembles. Quelle: privat

Mit seinem Entdecker ging er noch nach Gera – bis sich 1959 die Wege trennten. Leipzig rief ihn, Intendant Karl Kayser, 1958 gerade ins Amt gekommen, baute sein Ensemble. Erich Gerberding gehörte dazu. Wie Gert Gütschow. Der stieß mit Gerberding dazu. Günther Grabbert, Marylu Poolmann, Hans-Joachim Hegewald, Ivan Malré waren schon da. Darstellerisch begann eine goldene Zeit.

Erich Gerberding konnte alles, nicht nur Drama. Er war auch Komödiant. Und feiner, ironischer Texter. Wer ihn Anfang der 80er mit seinem Soloprogramm aus eigener, spitzer Feder erlebte, der hatte einen Heidenspaß. Nicht nur, wenn er – als Früh-Ökologe – mal eben Pleiße auf Scheiße reimte.

Erich Gerberding spielte Franzosen, Amerikaner, Deutsche

Der Film entdeckte den Mann früh. Immerhin konnte er mit Menjou-Bärtchen französisch („Flucht aus der Hölle“), in Anzug amerikanisch („Tempel des Satans“) und in der Uniform ziemlich deutsch aussehen („Gewissen in Aufruhr“). Die Defa besetzte ihn 1962 als Chefredakteur West, der nach kritischen Berichten mit einem Rufmord vernichtet wird („Freispruch mangels Beweises“).

Die erste Hauptrolle öffnete Türen. Geholt wurde Erich Gerberding, wenn ein Charakter in wenigen Szenen gezeichnet werden musste. Das konnte er. Dafür hatte er auf der Leinwand Präsenz und war als Darsteller immer auf den Punkt in der Rolle. Man glaubte, was er da machte.

1985 stand Erich Gerberding das letzte Mal vor der Kamera

Erich Gerberding als Uniprofessor in „Sonntagsfahrer“ (196), der mit einer Gruppe Leipziger am 12. August 1961 losfährt, um in den Westen zu fliehen. Quelle: Archiv

Ob als Uniprofessor aus Leipzig, der am 12. August 1961 westwärts will („Sonntagsfahrer“), als Fabrikant Rohde in „Wolz“, als Stasi-Mann im Leipziger-Messe-Krimi („Schwarzer Samt“), als Arzt der Psychiatrie („Karriere“) oder als Wieslochbauer („Hans Beimler, Kamerad“).

In der Großproduktion „Befreiung“ war Gerberding der Generalfeldmarschall Busch, in „Wahl des Ziels“ über den A-Bomben-Wettlauf der Chef des US-Manhattan-Projekts Leslie Groves, als zwielichtiger Restaurator ein Fall der „Zollfahndung und gleich zweimal Yorck von Wartenburg („Scharnhorst“, „Clausewitz“). Das hatte Werner Krauß bei der Ufa in keiner Weise besser hinbekommen.

Früher Tod schon 1986

Eine seiner schönsten Filmrollen gab ihm 1980 Klaus Gendries: den Pastor Weck in der Storm-Adaption „Am grauen Strand, am grauen Meer“. Anfang 1985 stand Erich Gerberding das letzte Mal vor der Kamera – als Hypnotiseur Mercanti im „Polizeiruf 110: Mit List und Tücke“.

Ein Jahr später erkrankte der Charakterspieler, der gutes Essen, guten Wein, gute Gespräche liebte und mit Felicitas Schink, Schauspielerin an Leipzigs Theater, verheiratet war, überraschend schwer. Am 24. Mai 1986 starb er. Viel zu früh. Noch keine 65 Jahre alt. Seine letzte Ruhe fand er auf dem Südfriedhof. Vor 100 Jahren, am 15. Oktober 1921, wurde der Star der Leipziger Bühnen in Hannover geboren.

Von Norbert Wehrstedt