Trauer um Leipziger Schauspieler Dieter Jaßlauk

Leipzig

„Nicht auf die Figur draufschauen, sondern gleichsam hindurchdringen, in das, was sich hinter der Fassade abspielt. Das ist wichtig! Man muss die Gefühle einer Figur, wie klein sie auch sein mag, ausstellen und sie groß machen.“ Das war das Credo des Schauspielers Dieter Jaßlauk. Am 9. Oktober ist er in Leipzig im Alter von 85 Jahren gestorben, wie erst jetzt bekannt wurde.

„Das ist eine sehr traurige Nachricht für uns alle“, sagte am Dienstag Leipzigs Schauspiel-Intendant Enrico Lübbe. „Ich bin unendlich traurig, dass Dieter nicht mehr unter uns weilt – aber auch unendlich dankbar, so einen tollen, besonderen, herzensguten Menschen kennengelernt zu haben“.

Jaßlauk, der über 40 Jahre auf der Bühne des Schauspiel Leipzig wirkte, gehörte von 1978 bis 2007 zum festen Ensemble und blieb dem Haus auch weiterhin als Gast verbunden, zuletzt in der Rolle der „Aase“ in der Inszenierung von Ibsens „ Peer Gynt“ 2017/18.

Fürsprecher einer Figur

Mit dieser Rolle nahm er auch seinen Bühnenabschied – in seiner Heimatstadt, beim Gastspiel der Inszenierung im Rahmen der Sächsischen Theatertage 2018 am Staatsschauspiel Dresden. Die Leipziger Kollegen würdigen Jaßlauk in einem Nachruf als „Fürsprecher einer Figur“ ebenso wie der jeweiligen Aufführung. „Sich stets als Teil des Ensembles zu sehen, ist die Berufsauffassung gewesen, mit der Dieter Jaßlauk – leise, aber nachdrücklich, berührend und besonders – das Theater geprägt hat.“

Dieter Jaßlauk im Jahr 2004. Quelle: Klaus-Dieter Gloger

Sein Lebensweg verlief geradlinig. Der 1934 in Dresden geborene ehemalige Kreuzschüler studierte an der Leipziger Theaterhochschule. Sein Handwerk lernte er in Meiningen (zwölf Jahre) und Stralsund (acht Jahre) von der Pike auf, und als er es beherrschte, landete er wieder in Leipzig.

„Die Jahre an der Küste waren meine Blütezeit“, erinnerte er sich, „ich habe alles gespielt, auch in Stücken von Brecht und Braun, Lieder- und Lyrikprogramme gestaltet. In Karl Georg Kaysers Inszenierung der ,Dreigroschenoper’ war ich Peachum. Generalintendant Karl Kayser sah mich und fragte, ob ich nicht nach Leipzig kommen wolle. Berlin, Dresden, Leipzig, das waren damals die Theaterstädte, also habe ich Ja und der schönen Ostsee ade gesagt.“

Nie einseitig

In Leipzig kam der Schauspieler in ein großes Ensemble. Zwar tauchte sein Name auf Besetzungszetteln auf, wie in Karl Kaysers Deutung von Kleist „Prinz von Homburg“ oder den von Karl Georg Kayser besorgten Inszenierungen von Werken Bulgakows oder Aitmatows, aber seine Entwicklung stagnierte.

Erst Wolfgang Engel entdeckte Jaßlauks Talent wieder. In einer Zeit, in der junge Schauspieler die Alten-Rollen spielten, hatte der Intendant einen Mann, der – fast schon Rentner – präzise, prägnant und mit individuellem Sprachduktus kleine Partien zu großen, nie einseitigen Charakteren formen konnte. Und das war selten geworden.

„Das Ganze ist Wichtig, nicht der Einzelne“

Unter Engels Intendanz erfüllte Jaßlauk eine Vielzahl von Aufgaben, die zwar nicht umfangreich waren, aber durch des Mimen präzise Darstellungs- und vorzügliche Sprachkunst geadelt wurden. Da war der mit Klebeband an den Sessel gefesselte Eugen in Mrozeks „Tango“, der rechthaberische Zausel George in Mamets „Enten Variationen“ oder die Shakespeare-Rollen: der griesgrämige Narr in „Was ihr wollt“, Bruder Lorenzo in „Romeo und Julia“, der Schauspieler und Totengräber in „Hamlet“ ... In Heiner Müllers „Zement“ spielte er drei Rollen: Revolutionsführer, Maschinist und Bourgeois.

Er und die unvergessenen Marylu Poolman haben sich als Goethes Philemon und Baucis dem Publikum ins Gedächtnis brannte. Als Narr und gerechter Schusters in Michail Bulgakows „Molière oder Die Verschwörung der Heuchler“ feierte Jaßlauk vor elf Jahren sein 30-Jähriges auf der Leipziger Bühne. Er, der nichts von künstlerischem Narzissmus, Wichtigtuerei und selbstverliebtem Individualismus hielt, wusste: „Das Ganze ist Wichtig, nicht der Einzelne. Und Theater bedeutet Ensemble-Arbeit, denn nur gemeinsam kann man gute bis sehr gute Ergebnisse erzielen.“

Dieter Jaßlauk hinterlässt seine Witwe und seine vier Kinder. Bei Wiederholungen älterer Folgen von „Soko Leipzig“, „Tatort“ oder „Polizeiruf“ wird er noch zu sehen sein: als einer, der mit wenigen Strichen einfühlsam einen Charakter gestalten konnte.

Von Rolf Richter