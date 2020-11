Leipzig

Siegfried Pappelbaum gehörte über drei Jahrzehnte zu den Stützen des Leipziger Schauspielensembles. Der 1, 87 Meter große Charakterdarsteller war einer von denen, die auf vielfältige Weise jene Figuren auf der Szene, die die Handlungen der Helden spiegelten, ergänzten oder Haltungen reflektierten. Bereits in der Nacht zum 28. Oktober hat sich der Künstler nun im Alter von 83 Jahren von der Lebensbühne verabschiedet.

Pappelbaum war in Dresden geboren und in der Frauenkirche getauft worden. Ursprünglich lernte er Mechaniker, ähnlich wie seine Frau, die Kabarettistin Heiderose Seifert, die einst Kinderkrankenschwester war, kamen beide über Arbeitertheater zum Schauspielerberuf. Die Leipziger Theaterhochschule „ Hans Otto“ war ihre Ausbildungsstätte. Als beide im damaligen Studio ihre praktische Ausbildung absolvierten, spielten sie hin und wieder auch gemeinsam. Nach dem Studienabschluss engagierte Karl Kayser ihn für sein Ensemble, während Heiderose im Kabarett Die Pfeffermühle ihre künstlerische Heimat fand.

Dankbare Aufgaben

Siegfried Pappelbaum hat viele Intendanten und noch mehr Regisseure erlebt. Er war in allen Spielstätten, die das Leipziger Schauspiel in den zurückliegenden Jahrzehnten zu Auftritten genutzt hat, zu sehen und zu hören. Selbst die Oper versicherte sich des Mimen, der in Udo Zimmermanns „Levins Mühle“ zu erleben war. Sein Lieblingsstück waren die „Bakchen“ von Euripides. Rollen in Brecht-Stücken von der „Dreigroschenoper“ bis zu „Herrn Puntila und sein Knecht Matti“ boten ihm dankbare Aufgaben. Auch sein bester Freund Dieter Bellmann setzte den Langen mit dem Schnauzer in seinen „ Loriot“ und „Valentin“-Soirées ein. Film und Fernsehen engagierten ihn zum Beispiel für den „ Polizeiruf 110“.

Im zurückliegenden Jahrzehnt traf man den Schauspieler auf Armstützen gehend – wegen eines Gefäß-Leidens musste ein Bein amputiert werden – bei Premieren oder anderen Veranstaltungen. Er mied den Rollstuhl, weil er ein Kämpfer war. 2006 hatten sich die Pappelbaums mit Hilfe von Cornelia Molle und ihres Mannes noch einen Wunsch erfüllt: Sie traten gemeinsam mit einem Programm auf, in dem Siegfried mit seinen wunderbar vorgetragenen Balladen glänzte.

Nun ist er gegangen. Zurückbleiben seine Frau und sein Sohn, der deutschlandweit geschätzte Bühnenbildner Jan Pappelbaum, auf den die Eltern sehr stolz waren.

Von Rolf Richter