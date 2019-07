Leipzig

Der Leipziger Schriftsteller Werner Heiduczek ist tot. Er starb im Alter von 92 Jahren am Sonntag in der Sana Klinik Zwenkau bei Leipzig. Das erfuhr die Leipziger Volkszeitung am Montag von Heiduczeks langjähriger Lebensgefährtin, der Leipziger Journalistin Traudel Thalheim.

Heiduczek, dessen Bücher in über 20 Sprachen übersetzt worden sind, hatte vor fünf Wochen einen Schlaganfall erlitten und war nach einer Erstbehandlung in der Leipziger Uniklinik am 19. Juni zur Rehabilitation nach Zwenkau verlegt worden. Bis zuletzt hatte Traudel Thalheim, mit der er die letzten 18 Jahre verbracht hatte, gehofft, dass er wieder nach Hause entlassen werden könnte. „Er hat auch Fortschritte gemacht, mit dem Sprechen ging es wieder besser, ich hatte alles für seine Rückkehr nach Hause vorbereitet“, berichtet Traudel Thalheim. Aber dann haben wohl die Kräfte nicht mehr gereicht.

Zur Galerie Werner Heiduczek war als Schriftsteller von Märchen, Romanen und Dramen, aber auch als Herausgeber in Leipzig tätig. Einblicke in das Leben des Autors.

„Ich will auch nicht mehr“, hatte Heiduczek gegenüber der LVZ gesagt, die ihn noch am 29. Juni in der Klinik besuchte. Kurz vor seinem 90. Geburtstag im Jahr 2016 erklärte er: „Ich bin ausgeschrieben.“

Von Jan Emendörfer