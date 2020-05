Sie kann die Welt zum Leuchten bringen: Angela Krauß wird 70

Leipzig

Man hat sich an den Zustand gewöhnt, dass öfter Nachrichten hereinkommen, Angela Krauß sei da oder dort wieder ein Literaturpreis verliehen worden, als dass sie in Leipzig zu einer Lesung aufgetreten sei. Seit dem Studium am Literaturinstitut (1976–1979) ist die schon 1988 mit dem Bachmann-Preis geehrte Dichterin mit der Stadt verbunden.

In mehreren Büchern hat sie das Quartier erkennen lassen, in dem sie jeweils wohnte. Gleichwohl kultiviert die Dichterin die Distanz einer „poetischen Existenz“, nah und fern, 97 Stufen hoch mit Blick auf das Elefantenhaus. Am 2. Mai wird sie 70.

Anzeige

Luftige Werke

Sie meidet, schreibt Sebastian Kleinschmidt im Booklet der gerade erschienenen Hörbücher, die „durch routinierte Betrachtung und stumpfe Sprache dürr gewordene, an Übermaß von Meinungsrede erstickende Welt“. Der Gewinn ist die Verwandlung der schnöden Weltpartikel in tröstende Kunstgestalten.

Weitere LVZ+ Artikel

Angela Krauß schreibt die in gleichen Teilen intelligentesten und poetischsten Textgebilde, ob als enthusiastisches Gedicht oder als intensiv komponierte Prosa. Ihre um die 100 Seiten langen, luftigen Werke sind durchaus nicht lyrisch hingehaucht, sondern gravitätische Weltdiagnosen, die ihren Schmerz in luzide Gewebe kleiden, kostbar wie burgundische Stundenbücher.

Fixierung des Außerordentlichen

Sie schreibt an immer demselben Buch. Ein in und an der Welt ent-setztes Ich, eine Frau, sucht Gewissheit, sucht Liebe, sucht Halt. Schon das Kind ist begabt, neben sich zu stehen. Den ersten Kuss vom schönen Angelo erlebt es „außer sich“, ein Glücksschreck. Das erwachende Kind schreibt 100 Briefe und 37 Bleistifte zu Stummeln: Literatur als Sehnsucht und Fixierung des Außerordentlichen. Die Autorin hat Wort und Sätze dafür, Rhythmen und Räume, Leser können teilhaben.

Die ultimative, so erotische wie tyrannische und flüchtige Glückserfahrung wird der Maßstab für die Poesie. Was wie skizziert als „Einzelliebe“ begann, muss, anders hätte die Welt keinen Sinn, sämtlicher Sehnsucht als „Gesamtliebe“ zu Grunde liegen. Von Kindheit an, behauptet die Dichterin in ihren Frankfurter Poetikvorlesungen („Die Gesamtliebe und die Einzelliebe“, 2004), war ihr Programm vorgezeichnet.

Neue Dimensionen

Die Geschichten verwandeln sich. Am Anfang waren es die sächsische Brikettfabrik, der Selbstmord des Vaters und die Kindheit im Land der Wismut. Später kamen die Glücksuche weltweit hinzu, die unsichere Existenz einer Frau und eines Paares in den hiesigen 90er Jahren. Sie stellt die Sinnfragen: Wie weiter, warum? Löst sich die Welt im Monitor auf? Warum erröte ich noch? Warum versteht mich meine Schildkröte viel besser als ich sie? Bin ich bereit für den Polsprung? Und dann?

Etwa seit der Jahrtausendwende, nach einem New-York-Aufenthalt („Milliarden neuer Sterne“, 1999), bekamen die Sinnfragen neue Dimensionen. In der Welt von Hubble-Teleskop und Quantentheorie verlieren die Figuren, immer auf der Suche nach dem lebbaren „Weltgebäude“, die Koordinaten. Die physikalisch gut unterrichtete Autorin erfindet schaurig-erheiternde Szenarien für den seit Kopernikus neuerlich irritierten Menschen.

Das Ende seines überdies beleidigend zufälligen Anthropozäns rückt in den Blick: „Diese Erinnerung wird ohne Melancholie sein, makellos, von der Schönheit und Kälte des Weltalls.“ Wenn die Menschheit nach „drei Tagen Dunkelheit“ erneuert wird, gelingt der Trost als Form, die den Schrecken gestaltet, als Text aus Imagination, Klang und Farbenspiel: „Wenn wir die kritische Masse erreicht haben,/ die den Sinn offenbart, formieren wir uns./ Unsere Liebe ist unerbittlich./ Dann umkreisen wir, in den Körpern hoher Totems,/ mit Augen aus weißen Korallen, euern spasmischen Tanz.“

Aufstieg des Hermes-Boten

War der schweigende, abwesende Vater ein Thema seit der Jugend, widmete Angela Krauß zuletzt ihrer Mutter herzzerreißende und -erwärmende Texte. Was war, was ist und sein wird, kommt sich näher. „Eine Wiege“ kombinierte 2015 sogar Fotos aus den 50er Jahren mit Gedichten: „Ich bin ein Kind,/ aber nicht dieses./ Ich bin das andere,/ das mich bewohnt.“ Jüngere Bücher sind fragmentarischer als die ersten. Harmonisch gleichwohl, durch Wortklang verbunden, und filigraner kombiniert, kontrapunktisch und pulsierend.

Manchmal verweilt auch sie etwas. In „Der Strom“ (2019) wird seitenlang vom Aufstieg des Hermes(!)-Boten berichtet, der auch noch Angelo heißt. Er trägt das Paket die 97 Stufen hoch, während die Empfängerin über Erwartung und Vorfreude sinniert, was mit einer schönen Pointe endet. Übrigens darf man skeptisch sein, dass die Zahl 97 die Wahrheit über ein Gohliser Treppenhaus spricht. Sie könnte als Primzahl der Autorin besser geeignet erschienen sein, ihren Abstand zum Trottoir zu definieren.

Ungetrübte Klarheit

Angesichts der vielen Ehrungen – im letzten Herbst kam der österreichische Christine-Lavant-Preis dazu – ist es verwunderlich, dass es bei Angela Krauß noch kaum wahrgenommene Seiten gibt. Nach 1988 als kritische Autorin gefeiert, die den Prägungen der Diktatur nachspürt, erlangte sie als einfühlsame Stimme der Frauen in den Wendejahren einen Ruf.

Zuletzt wurde die musikalische Qualität ihrer Dichtung gewürdigt, wenig bisher die scharfsinnigen Sinnfragen, auch nach der Schönheit und der Kunst. Sie umfasst die Welt im Bild, von der wir noch keinen Begriff haben. Nebenbei steht die spirituelle Entdeckung ihrer Texte noch aus. Einerseits vermutlich, weil man so etwas der Tochter eines wenn auch verzweifelten Kommunisten nicht zutraut, andererseits, weil die „poetischen Existenz“, weil Metapher und Bildgesang alles andere aufheben. Denn welcher Gott spräche dies:„Die Zukunft lacht, daß es leise hallt.“

Angela Krauß hat auch in dunklen Gebieten, das ist paradox, jene höchste clarté, wie die Franzosen sagen. Das Wort meint mehr als ungetrübte Klarheit, nämlich strahlenden Esprit und funkelnden Willen, die Welt zum Leuchten zu bringen. 97 Stufen scheinen, dafür, sogar wenig zu sein, aber es ist eine schöne rätselhafte Zahl, eine schöne Illusion und ein wunderbares Ziel.

Krauß liest „Pythagoräischer Zauber“ – fast 24 Stunden Literatur Hörbuch „Pythagoräischer Zauber“ In ihren Frankfurter Poetikvorlesungen zeichnet Angela Krauß die Spuren ihres Werkes nach. Die Arbeit an der Kunst ist immer Arbeit am Leben und der Welt. Diese und weitere Texte aus 30 Jahren, darunter auch ihr Debütroman „Das Vergnügen“ (1984), liest die Schriftstellerin selbst. Vier mp3-CDs ergeben knapp 24 Stunden Lesung. Dazu gibt es ein umfangreiches Booklet (30 Euro, buchfunk.de). bei Buchfunk

Von Meinhard Michael