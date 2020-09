Leipzig

Es ist Beethoven-Jahr. Und daran kommt auch die heute beginnende Schumann-Festwoche im Schumann-Haus ( Inselstraße 18) nicht vorbei. Denn beide, die Pianistin Clara, die überdies als größte Beethoven-Interpretin ihrer Zeit galt, als auch der Komponist Robert, verehrten den Bonner in Wien über alle Maßen.

Eröffnet wird das Schumanns-Beethoven-Kammermusikfestival heute, 15 Uhr, vom preisgekrönten Marmen Quartet. Das Eröffnungskonzert ist ausverkauft.

Antje Weithaas. Quelle: Marco Borggreve

Karten gibt es noch für die wunderbare Antje Weithaas und ihren Pianisten Thomas Hoppe, die am morgigen Sonntag ab 19 Uhr das Konzert mit Werken von Schumann, Bach, Mozart, Mendelssohn und Beethoven rekonstruieren, das Clara Schumann und der Geiger Joseph Joachim am 7. November 1857 im Gewandhaus spielten.

Ragna Schirmer. Quelle: Maike Helbig

Auch für die restlichen Konzerte der bis zum 20. September dauernden Festwoche , die bei schlechtem Wetter im Musikssalon der Schumanns und bei schlechtem draußen stattfinden, gibt es noch Karten (35/20 Euro) unter der Telefonnummer 0341 39392191 oder an den Tages- und Abendkassen.

Termine:

Samstag, 12. September, 15 Uhr | Eröffnungskonzert: L. v. Beethoven: Streichquartett Nr. 11 in f-moll op. 95 |R. Schumann: Streichquartett op. 41 Nr. 1 in a; Marmen Quartet

Sonntag, 13. September, 19 Uhr | Historisches Konzert von Clara Schumann und Joseph Joachim, gespielt am 7. November 1857 im Leipziger Gewandhaus: R. Schumann: Violinsonate in a-Moll op. 105 & Fantasie für die Violine op. 131 | J.S. Bach: Andante aus der Sonate für Violine C-Dur | W. A. Mozart: Rondo in a-moll KV 511 | F. Mendelssohn Bartholdy: Rondo Capriccioso für Klavier op. 14 | L. v. Beethoven: Violinsonate in c-moll op. 30; Antje Weithaas | Violine, Thomas Hoppe | Klavier

Dienstag, 15. September, 20 Uhr | Beethoven versus Schumann: Ensemble Atonor

Mittwoch, 16. September 2020, 20 Uhr | Krämers Gedankensalon: Beethoven-Disput; Sebastian Krämer | Chansonnier, Felix Krämer | Philosoph und Violoncello

Donnerstag, 17. September, 20 Uhr | Originale und Fälschungen von und über Ludwig van Beethoven; UWAGA!; Christoph König | Violine, Viola, Maurice Maurer | Violine, Miroslav Nisic | Akkordeon, Matthias Hacker | Kontrabass

Freitag, 18. September, 20 Uhr | „An die ferne Geliebte“: R. Schumann: Fantasie in C-Dur op. 17 | L. v. Beethoven: „An die ferne Geliebte“ op. 98; Daniel Ochoa | Bariton, Edith Tagle | Klavier

Samstag, 19. September, 19 Uhr | Gewandhaus-Konzertmeister: L. v. Beethoven: Klaviersonate F-Dur op. 10/2 & Erzherzog-Trio op. 97/7 | E. Schulhoff: Duo für Violine & Violoncello; Sebastian Breuninger | Violine, Christian Giger | Violoncello, Yuka Kobayashi | Klavier

Sonntag, 20. September, 19 Uhr | Abschlusskonzert: L. v. Beethoven: Fantasie g-moll op. 77 & Klaviersonate Nr. 32 in c-moll op. 111, R. Schumann: Variationen über ein Beethoven-Thema WoO 31, J. Corigliano: Fantasia on an ostinato; Ragna Schirmer | Klavier

Von kfm