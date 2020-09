Leipzig

Ist das schon das neue Normal? Auch der Herbstrundgang in der Leipziger Spinnerei wird wie der im Frühjahr ausfallen. Aber irgendwie findet er doch statt – natürlich mit Abstands- und Hygieneregeln sowie begrenzten Besucherzahlen – und außerdem entzerrt, so dass man fast von zwei Rundgängen sprechen könnte, die aber eben keine sind. Alles klar? Anders formuliert: Alle Spinnereigalerien eröffnen an den beiden kommenden Wochenenden neue Ausstellungen, aber nicht auf einmal.

Am Samstag machen von 12 bis 19 Uhr die Galerien ASPN, Kleindienst, Josef Filipp, Tobias Naehring und B2 den Anfang. Am folgenden Wochenende öffnen alle übrigen Galerien – am 26. September von 11 bis 20, am 27. September von 11 bis 18 Uhr.

Katarína Dubovská, Benedikt Leonhardt und Adrian Sauer bei ASPN

ASPN zeigt mit Katarína Dubovská, Benedikt Leonhardt und Adrian Sauer einen hochinteressanten Dreier: „Alle drei Positionen beschäftigen sich mit dem digitalen Bild als Ausgangsmaterial“, sagt Galeristin Arne Linde: Adrian Sauer bezweifele den dokumentarischen Wert von Fotografie leidenschaftlich. Aus einem „Bild“ würden bei ihm physische Objekt. Benedikt Leonhardt, LVZ-Kunstpreisträger von 2017, wiederum male, als seien seine Werke hinterleuchtet und der Blick ins Detail einer digitalen Oberfläche hineingezoomt.

Und Katarína Dubovská? „Sie dekonstruiert das digitale Foto, druckt es aus, wäscht es, printet es auf Leuchtstoffröhren und präsentiert Kanister voller Flüssigkeiten, Steine aus Fotopapier-Maché und Videoschnipsel in einer Installation, die wie in einer archäologischen Grabungsstätte Artefakte aus einer parallelen Welt zu bergen scheint“, beschreibt die Galeristin die Arbeit der Künstlerin,die in der Slowakei geboren wurde und in diesem Jahr ihr Studium an der HGB als Meisterschülerin von Peggy Buth abschließt.

Bei Kleindienst ist ab Samstag neue Malerei von Julius Hofmann zu sehen, Josef Filipp präsentiert Katrin Brause a.k.a. Heichel. B2 zeigt Timo Hinze und Tobias Naehring Johannes Daniel.

Wochenende am 26./27. September im Zeichen von Neo Rauch

Das Wochenende am 26./27. September steht dann im Zeichen von Neo Rauch, der in diesem Jahr 60 geworden ist und bei Eigen + Art neue Arbeiten unter dem Titel „Handlauf“ zeigt. Zu sehen sind 16 groß- und kleinformatige Arbeiten, die in diesem Jahr entstanden sind. Angesichts des zu erwartenden Andrangs müssen auf der Website der Galerie halbstündige Zeitfenster gebucht werden.

Neo Rauch: Handlauf (2020, Öl auf Leinwand, 250 x 300 cm, courtesy Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin, Ausschnitt). Quelle: Uwe Walter, Berlin VG Bild-Kunst / Bonn 2020

Die große titelgebende Arbeit zeigt eine Frau, die steil treppab zu traumwandeln im Begriff ist. Die Rechte hält ein Geländer, während die erhobene Linke galant von einem Mann berührt wird. Abgründig geht es zu auf dieser Vorderbühne des Bildes: Der „Frau“ entwachsen ein Männerkopf und ein -Bein, der gestiefelte „Mann“ ist ein Zentaur. Sicher ist wohl nur eins: Dieser „Handlauf“ verspricht nur bedingt Halt in der Welt.

Ausstellung zur Ökonomie der Daten- und Finanzindustrie in Halle 14

Für globale Verunsicherungen sorgen die Vorgänge, die in der neuen Gruppenausstellung in Halle 14 thematisiert werden. In der Schau „ BIG D@T@! BIG MON€Y!“ sind die Arbeiten von sieben Künstlerinnen, Künstlern und Kunstkollektiven zu sehen, die sich mit der Ökonomie der Daten- und Finanzindustrie auseinandersetzen.

Info: Ausstellungs-Eröffnungen in der Leipziger Spinnerei (Spinnereistraße 7): 19.9. 12–19 Uhr; 26.9. 11–20 Uhr; 27.9. 11–18 Uhr

