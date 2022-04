Leipzig

Es ist irritierend hell im Ausstellungsraum der ASPN-Galerie in der Spinnerei, und an der Beleuchtung liegt es nicht. Für einen Moment, scheint es, geht die Orientierung flöten, es flimmert vor den Augen. Dann beginnt das Betrachterhirn mit der Sortierarbeit. Aber die Kunst, die Benedikt Leonhardt zeigt, verweigert sich weiter aufs Angenehmste.

Denn was zunächst klar scheint, etwa dass man es hier mit abstrakten Farbflächen zu tun hätte, verschwimmt beim genaueren Hinsehen wieder. Man entdeckt Fehlstellen, Lufteinschlüsse. Manchmal bilden sich Linien, Muster, Strukturen. Das Auge, das zunächst in ungewohnter Unterforderung überfordert ist, tastet sich in etwas Unbekanntes vor, baut sich Welten. Das braucht ein bisschen Zeit.

„Pale Blue Dot“ heißt die Ausstellung von Benedikt Leonhardt in der Spinnerei, hier die Arbeit „Untitled(HGD-TT-MCB-SP)“. Quelle: Christian Modla

Weiß wie Schnee

2017 hat der 1984 in Leipzig geborene Leonhardt den Kunstpreis der Leipziger Volkszeitung erhalten. Nach der damit verbundenen Museumspräsentation ist dies die erste Einzelausstellung des Malers in Leipzig. Es tut gut, ihn mal wieder alleine zu sehen, seinen Entwicklungen nachzuspüren. „Pale Blue Dot“ heißt die Ausstellung, die über den Spinnereirundgang am 30. April und 1. Mai hinaus zu sehen ist. Ins Auge fällt aber zunächst sein Weiß, das weißer scheint als das der Wände, von denen es wie Schnee in den Raum strahlt, so dass man fast zur Gletscherbrille greifen möchte.

Natürlich kommen auch diese Flächen nicht ohne Irritationen aus, gerade hier spielen sie sich vielleicht noch mehr nach vorne. Es sind die Spuren eines intensiven Prozesses, von dem bei manchen Arbeiten auch die Tapes zeugen, die Teil des Bildraums sind. Benedikt Leonhardt, der 2014 sein Studium als Meisterschüler bei Astrid Klein an der Hochschule für Grafik und Buchkunst abschloss, ist ein Schichtarbeiter. Über Monate trägt er Farben auf, mit Pinsel, mit Rakel, mit Pumpsprühflaschen.

Balance von Freiheit und Form

Dabei kommt es immer wieder zu kleinen Überraschungen, auf die er eingeht. „Auf der einen Seite hat es einen Reiz, dabei dem Material eine gewisse Freiheit zu geben. Auf der anderen Seite gibt es den Willen und Wunsch, zu formen und zu bändigen.“ Daraus entstehe „ein Dialog, den ich mit dem Bild führe“. Und am Beginn steht immer ein Detail aus einem gefundenen digitalen Bild, oft von Smartphone oder Computerbildschirm. Diesen Ursprung sieht man den fertigen Arbeiten nicht mehr an.

Benedikt Leonhardt vor dem Bild „Untitled (TW /ZW -PT-COG/AB-R)“ in der Galerie ASPN. Quelle: Christian Modla

Eine schöne Schwebe erzeugen auch die Bilder, in denen verschiedene Farben ineinander nebeln, so als verschwinde man in einem Caspar-David-Friedrich-Dunst. Oder durchbricht ein Flugzeug gerade eine dünne hohe Wolkendecke? Halb ziehen sie einen, diese Bilder, halb sinkt man hin. Und sie schweben mit, wenn man die Galerie wieder verlässt.

Info: Bis 21. Mai bei ASPN (Spinnereistraße 7), Mi–Fr 11–18, Sa 11–16 Uhr; am 30. April und 1. Mai findet in der Spinnerei der Galerien-Rundgang statt

Von Jürgen Kleindienst