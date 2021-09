Leipzig

In der kleinsten Galerie der Spinnerei gibt es den meisten Champagner. Bei She Bam! hat Galamb Thorday die Gläser meterhoch zu einer Pyramide gestapelt. Doch die Korken knallen in dieser elegant fließenden Malerei eher nicht, der Rausch droht in sich zusammenzufallen, als würde gleich jemand eines der unteren Gläser herausziehen.

Auch die Diva, die von schräg gegenüber zuprostet, ist nicht ganz echt – eine Komposition aus Marilyn Monroe, Britney Spears und Marie Antoinette. Dieser Luxus ist ein Fake. Man ahne die dunkle Seite einer offensiv zur Schau gestellten Dekadenz, die Abhängigkeit, den Absturz, sagt Galeristin Laetitia Gorsy über die Kunst der in Ungarn geborenen Malerin, die nach ihrem Diplom in diesem Jahr ein Meisterschülerstudium an der Leipziger HGB beginnt. Und doch, wenn eine Französin wie Gorsy „dékadence“, sagt, dann hört man immer auch „dance“, Tanz, mit ...

Galamb Thorday zeigt in der Galerie She Bam! eine Pyramide aus Champagnergläsern. Quelle: André Kempner

Sehnsucht nach Ausstellungen

Ja, es gibt Sekt in der Leipziger Spinnerei an diesem Wochenende, wo fast alle Galerien neue Ausstellungen zeigen, wo es voll ist wie bei einem Rundgang, obwohl es kein offizieller ist. „Man spürt die Sehnsucht der Leute nach Ausstellungen“, sagt Elke Hannemann, Galerieleiterin bei Eigen+Art, wo neue Arbeiten von David Schnell zu sehen sind. „Großartig“, dieses Wort hört sie an diesem Wochenende immer wieder über Schnells Kunst, die Räume öffnet und auf ihre Betrachter abfärbt, ob sie wollen oder nicht. Ja, das ist großartig.

Tausende sind an Samstag und Sonntag gekommen. Ein bisschen surreal, schaumgebremst ist die Stimmung, als wäre nichts gewesen, als ob nur die Masken der Besucher darauf hinweisen würden, dass da doch noch etwas ist. Galerist Jochen Hempel hat mit Erik Swars für dessen Ausstellung eine museal anmutende Architektur geschaffen, mit einem Raum, der sich nach dem Eintreten öffnet, einem Parcours, der Farbflächen und Materialien körperlich werden lässt und die Bilder geradezu perfekt in Beziehungen bringt. Ort, Kunst, Besucher – alles scheint ineinanderzugehen.

„Ich bin sehr überrascht, wie voll es ist, ohne übervoll zu sein“, sagt Hempel und blickt auf den Fluss der Leute, die auch von außerhalb gekommen sind – „obwohl in Berlin Art Week und der Tross eigentlich schon auf dem Weg zur Art Basel ist“.

Zur Galerie Es war kein offizieller Rundgang, doch fast alle Galerien zeigen in der Leipziger Spinnerei neue Ausstellungen. Tausende Besucher kamen am Wochenende.

Jan Kummers Hinterglasmalerei

Wir frisch die Art in Leipzig ist, auch weil sie immer wieder Einmischungen von außerhalb erfährt, das zeigt dieser „Rundgang“ – gerade auch mit Kunst, die erstmal gar nicht frisch anmutet und dann aber untergründig marodiert. „Erlösung und Magie“ heißt die Ausstellung von Jan Kummer aus Chemnitz, mit Hinterglasmalerei, die sich am Volkstümlichen orientiert. In der Galerie Archiv Massiv zeigt er Menschen bei der Arbeit, ernst, in sich gekehrt. Ein Thema, das heute eigenartig aus der Kunst verschwunden sei, wie er findet. In einem zweiten Raum gibt es ein nur scheinbar harmlos daherkommendes Panoptikum, unter anderem mit eigenartigen Figuren in hölzernen Kisten. „Archen“ nennt Kummer sie. Es gehe um Erweckungs- und Erlösungsfantasien, die in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts virulent waren – und jetzt wieder da sind.

Jan Kummer in seiner Ausstellung in der Galerie Archiv Massiv. Von ihm sind unter anderem Hinterglasmalereien zu sehen, die Menschen bei der Arbeit zeigen. Quelle: André Kempner

Blond und Kraftklub haben Auftritte

Jan Kummer, Mitbegründer des Bandprojekts AG Geige, hat vier Kinder, von denen viel und gut zu hören ist. Zwei Söhne sind erfolgreich mit Kraftklub, zwei Töchter mit Blond. Zur Eröffnung in Leipzig schafften sie es am Samstag nicht, der Grund ist nicht selbstverständlich in diesen Zeiten: „Sie haben Auftritte“, sagt der Vater. Und freut sich für sie.

Von noch weiter her ist das Doppel, das in der Galerie Josef Filipp zu sehen ist: Antony Valerian und Tallal Shammout sind befreundet, studierten beide bei Daniel Richter in Wien. Valerian zeigt unter anderem die Serie „Mona Lisa’s Hands, in der er eben diese mit Bildaufbau und Figurenstarstellung aus einer Fotogarfie von Dora Maar verschränkt. Er malt auf Holz – und für ein spezielles Figurenensemble auf 20 Würstchenpappen. Shammout dagegen forscht im Feld zwischen Malerei und Fotografie. Vereinfacht gesagt malt er im Dripping-Verfahren, scannt die Bilder, spielt mit den Positiv-Negativ-Effekten der Fotografie und schafft so tiefgreifende, psychedlisch anmutende Farbräume auf Fujiflex.

Hopper von heute

Einen „Edward Hopper von heute“ nennt Ester Niebel von The Grass is Greener den in Dresden lebenden Franzosen Cyrill Massimelli. Er zeigt Einsamkeit in Geselligkeit. Schöne junge Menschen – am Grill, am Flussufer, im Hotel – ihrer Orte enthoben und anscheinend auch sich selbst. Massimellis warmer Fin-de-Siècle-Hedonismus kontrasiert mit den menschenleeren, eher spröden Flächen und Farben des Chinesen Wen Yipei, der in seinen Bildwelten aber Natur und Architektur elementar aufleuchten lässt.

Gekonnte Verwirrungen bei ASPN

Benjamin Appel in der Galerie ASPN. Quelle: André Kempner

Bei ASPN verwirrt Benjamin Appel gekonnt. Er setzt Farben und Worte auf und neben Fototapeten von Strandansichten – farbintensiv, vielschichtig. „Das Haus mit Beton füllen“, heißt es da. Oder: „Treppen sind Wände und Böden“, „Wände sind Treppen ohne Böden“, „Böden sind Treppen ohne Wände“.

Kunst ohne Geländer. Ausstellungen, die zweite Blicke brauchen. Und Besucher, in denen sie sich fortschreiben. Es muss nicht immer Champagner sein ...

Von Jürgen Kleindienst