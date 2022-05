Leipzig

In der Galerie Reiter muss man Vorhänge aus Luftpolsterfolie öffnen, um eintreten zu können. Der ganze Ausstellungsraum ist eingepackt. Kartons stapeln sich, Folienrollen stehen rum. „Capsule“ (Kapsel) heißt die Schau, die man sich als Besucher erst öffnen, gewissermaßen auspacken muss. Zu sehen sind Arbeiten von Carsten Goering, Christian Holze, Wanda Stolle und Claus Georg Stabe. Die halbe Welt hatte sich für gut zwei Jahre eingekapselt. Für manche Künstler mag das, wie es im Text zur Ausstellung heißt, eine Zeit „produktiver Unsichtbarkeit“ gewesen sein, die auch „Raum für Ideen und mehr Intensität im Werkprozess“ ermöglichte. Ob das nun so war oder nicht – jetzt ist der Vorhang wieder auf, hier auf der Bühne in der Leipziger Spinnerei, wo am Wochenende der erste Rundgang ohne Auflagen seit Januar 2020 stattfindet.

Die Spinnerei ist ein einziges Wimmelbild

Endlich wieder. Es wimmelt auf den Pflastersteinen zwischen den alten Gleisen draußen, bei Bratwurst, Kaffee, Wein und Frühlingssonne. Tausende sind gekommen, Kleider leuchten, die Welt wirkt wie frisch gewaschen. Am Samstag ging es bis 19 Uhr, am Sonntag können die Ausstellungen noch bis 16 Uhr beucht werden. Erst einmal muss man sich gewöhnen an dieses Phänomen „Gedränge“. Etwa in der Galerie Kleindienst, wo Rosa Loy neue Arbeiten zeigt, ausschließlich mit Frauen, oft verwunschen verwachsen mit einer wunderlichen Flora. Eine Frühlingssinfonie.

Ein einziges Wimmelbild: Galerien-Rundgang in der Leipziger Spinnerei. Quelle: André Kempner

„Die Leute sehnen sich nach physischer Begegnung, nach persönlichen Gesprächen. Man spürt, dass es eine große Freude ist, einander wiederzusehen“, sagt Arne Linde, Galeristin von ASPN. Sie zeigt Benedikt Leonhardts delikate Farbfelder, die bei näherem Hinsehen Geschichten zu erzählen beginnen, auch die ihrer Entstehung.

Kristina Schuldt bei Eigen-Art

Die fand bei den Werken Kristina Schuldts bis kurz vor der Eröffnung ihrer Ausstellung bei Eigen+Art statt. Nun sind sie fertig, ihre lust- und rätselvollen Gemälde mit so körperlichen wie entkörperlichten, figürlichen wie abstrakten Menschenbildern. „Die gehören alle zusammen, wie eine Gang“ sagt sie. Geraucht wird darin, Hüte haben ein Eigenleben, Beine, überall Beine. Gesichter sind gesichtslos oder verborgen, wie bei einem Selbstporträt, das die Künstlerin unter einem grünen Tuch (nicht) zeigt, auch eine Hand nicht, die wie bei einem Gespenst durch den Stoff einen Pinsel und eine Palette hält. Zu sehen sind – natürlich – Beine und ein Männerhintern. Vorhang zu.

Ein Fest der Wiederbegegnung

Galerist Judy Lybke ist naturgemäß angetan von dem, was bei ihm zu sehen ist, hier wirkt er gleichsam euphorisch – auch weil endlich wieder Rundgang ist. Tags zuvor war er beim Gallery Weekend in Berlin. „Dort kommen eher die Profis; sie treffen sich, sehen einander an, machen Dinge klar. Hier in Leipzig kommen die Leute – und schauen sich die Kunst an. Es ist ihre Spinnerei. Wenn sie Besuch haben, bringen sie ihn mit“, sagt Lybke und sieht nicht nur zufrieden aus, sondern glücklich. So wie viele der Besucher, die sich umarmen, berühren, herzen. Ein Fest der Wiederbegegnung, bei dem das Ausgestellte nicht nur Staffage ist.

Zwei Altmeister: Osmar Osten und Imi Knoebel

Was auch mitunter an einer Kunst liegt, die gerade da ernst zu nehmen ist, wo sie sich selbst und alles andere gleich mit hochnimmt, wie bei dem Chemnitzer Osmar Osten, der bei Thaler Malerei und Grafik zeigt, in der sich Witz und Könnerschaft ausbalancieren. Zudem ist eine Vase zu sehen. Genauer, eine „Deutsche Vase“, die mehrere Meter über dem Geschehen auf einer Zwischenwand steht. Was, wenn sie ins Wanken gerät? Eine dadaistisch anmutende Meditation über (nationale) Konzepte. Dass an der Wand noch ein Hammer hängt, macht die Gemengelage nicht beruhigender. „Ich mache das im Prinzip alles für mich, es muss für mich selbst spannend sein“, sagt der Künstler. Und wenn es andere interessiere, dann sei das doch wunderbar.

Osmar Osten zeigt seine Kunst in der Galerie Thaler Originalgrafik. Quelle: André Kempner

Imi Knoebels Kunst muss wie die Osmar Ostens niemandem mehr etwas beweisen. Sie sind einfach da in der Galerie Jochen Hempel: riesige rechteck-, und kreisartige Formen, in stoischer Selbstverständlichkeit, Acryl auf Aluminiumplatte. 81 ist der in Dessau geborene und in Düsseldorf lebende Künstler, den man der Minimal Art zurechnet, inzwischen. Ein Meister der Reduktion, ein Weltkünstler in Leipzig, zu haben sind seine Arbeiten zu Preisen zwischen 45 000 und 240 000 Euro.

Inga Kerbers romantischer Kosmos bei She Bam!

Einen zauberisch-romantischen Kosmos hat Inga Kerber ausgerechnet in der kleinsten Galerie ausgebreitet, bei Laetitia Gorsys She Bam!. Aber es funktioniert. Kerber arbeitet mit vermeintlich überkommenen, abgelaufenen Bildträgern wie gefundenen Stoffen oder altem Fotopapier. Gezeigt werden Frauen in sich selbst genügender Entrückung, oder Blumensträuße, ebenfalls dem Hier und Jetzt entschwindend. Eine Wunderkammer.

Ein satirisch-unheimliches und überzeitliches „Imperium“ zeigt Undine Bandelin bei The Grass is Greener. Ihre „Herrscher“ sind nackt und hässlich. Frappierende Überrumpelungseffekte erzielt auch Malte Masemann, der bei Tobias Naehring Fragmente historischer Fotos malerisch arrangiert und dekonstruiert. Carlo Leopuld Broschwitz überrascht bei Archiv Massiv mit Malerei, die fröhlich und wild in seine Vasen- und Tierskulpturen überzugehen scheint. Und in Halle 14 geht es in eine Welt, über die man hier wenig weiß – den Libanon und einen jahrzehntelangen Austausch mit Deutschland. Vier Künstler aus Taiwan zeigt die AKI Gallery, ebenfalls eine eigene sehenswerte Welt.

Undine Bandelin in ihrer Ausstellung „Imperium“ in der Galerie The Grass is Greener. Quelle: André Kempner

Von Josef Filipp zu Philipp Anders

Einen fließenden Übergang, der sich wundersam im Namen des früherem und des heutigen Galeriebetreibers spiegelt, gibt es auch: „Josef Filipp Galerie“, heißt es noch an der Tür. „Galerie Philipp Anders“ steht bereits auf den Informationsblättern zur neuen Ausstellung. Philipp Anders zeigt seinen Freund Sebastian Hosu, der in expressiver Meisterschaft den Moment festhält. Was an diesem Wochenende sicher viele möchten.

Von Jürgen Kleindienst