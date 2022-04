Leipzig

Am Anfang stand wie so oft eine Begegnung. 2018 trafen sich die Kuratorin Clementine Butler-Gallie und der Leipziger Fotograf Mahmoud Dabdoub, der verschiedene Schätze hortet. Einer davon ist der Lebensroman des Palästinensers, der 1958 in einem Flüchtlingslager im Libanon geboren wurde, ab 1981 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst studierte, ein anderer ist sein Foto-Archiv. Dabdoub ist ein Wanderer zwischen Welten, zwischen Deutschland und dem Libanon, dessen Hauptstadt Beirut während des Bürgerkriegs zwischen 1975 und 1990 in muslimische und christliche Gemeinschaften geteilt war. Daboubs Bilderschatz inspirierte Butler-Gallie zu einem Forschungsprojekt mit der Ausstellung „Distant Divides“ in Halle 14. Zu sehen sind Werke von 17 Künstlerinnen und Künstlern, die den Austausch zwischen Deutschland und Libanon in den vergangenen vier Jahrzehnten mitgestaltet haben. Die Schau beginnt mit dem Galerien-Rundgang, der an Samstag und Sonntag in der Leipziger Spinnerei stattfindet.

Endlich wieder. Gleichzeitige Ausstellungseröffnungen hat es auch nach Ausbruch der Pandemie in der ehemaligen Baumwollfabrik gegeben, seit Januar 2020 ist es nun aber der erste Kunstparcours ohne Einschränkungen. Am Samstag und am Sonntag haben alle Galerien in der Spinnerei geöffnet, und die meisten von ihnen zeigen neue Ausstellungen. Zu sehen ist unter anderem die mystisch-märchenhaft aufgeladene Kunst von Rosa Loy. Die Schau in der Galerie Kleindienst heißt trotzig „Es wird durchgemalt“, so als solle der Pandemie noch einmal eine Harke gezeigt werden.

Zwei große Namen: Imi Knoebel und Osmar Osten

Jochen Hempel präsentiert die Minimal-Art-Legende Imi Knoebel, bei Thaler Originalgrafik ist Kunst von Osmar Osten zu sehen, nicht minder legendär. Der Künstler wurde 1959 in Karl-Marx-Stadt geboren, studierte Malerei und Grafik in Dresden und arbeitet seit 1985 als freischaffender Künstler. „Mein Leben am PC ist schön“, heißt die Schau lapidar. Die langjährige Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen, Ingrid Mössinger sagte über ihn: „Osmar Osten ist ein Künstler, der nicht nur um die Ecke sieht, sondern auch um die Ecke denkt. Seine Bilder haben einen einzigartigen Humor, ihre Motive wählt der Künstler mit dem Blick eines Kindes, interpretiert sie aber mit der Ironie eines Erwachsenen.“

Fast durchweg Malerei ist bei diesem Rundgang zu erleben – etwa mit Malte Masemann bei Tobias Naehring, Sebastian Hosu in der Josef Filipp Galerie, Undine Bandelin bei The Grass is Greener, Benedikt Leonhardt bei ASPN oder Kristina Schuldt bei Eigen +Art.

Einige tanzen aus der Malerei-Reihe

Aus der Reihe tanzen b2 mit Fotografie Caroline Hakes, Reiter mit einer Gruppenausstellung, bei der verschiedene Genres zu sehen sind – ebenso wie beim Leipzig International Art Programme, wo Künstlerinnen und Künstler aus Südafrika Ergebnisse ihres dreimonatigen Aufenthalts in Leipzig präsentieren. „Gala“ ist der künstlerische Kosmos von Inga Kerber überschrieben, der in die Galerie She Bam! eingezogen ist – unter anderem mit Zeichnungen, Fotografie und Stoffarbeiten.

Drei Performances zur Eröffnung in Halle 14

Mohamad Kanaan in seiner Installation „99 and One“ Quelle: André Kempner

So schön wie schmerzhaft – um noch einmal zum Anfang zurückzukehren – sind viele der Werke, die in Halle 14 zu sehen sind und auch Blicke auf die zur Zeit wirtschaftlich und humanitär dramatische Lage im Libanon werfen. Am Samstag um 15.30 Uhr findet in der Ausstellung eine Performance von Mohamad Kanaan statt. Er zeigt eine Installation, die aus 99 Figuren besteht. Um 16 Uhr beginnt die Klangperformance „Beirut – Berlin – Birds“ der Soundkünstlerinnen Nour Sokhon und Yara Mekawei. Zu hören sind unter anderem Aufnahmen von Zugvögeln, und im Raum steht die Frage: Sollen sie bleiben oder die Heimat verlassen? Die Geschwister Hiba und Mahmoud Alansari präsentieren eine riesige Wippe, am Sonntag um 14 Uhr wird sie ausbalanciert.

Info: Galerien-Rundgang in der Leipziger Spinnerei (Spinnereistraße 7): Sa 11–19, So 11–16 Uhr

Von Jürgen Kleindienst