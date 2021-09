Leipzig

Wo sind wir hier eigentlich? In einem Archiv, einer Bibliothek, einem Kreuzgang? „Ich versuche, den Raum so in der Schwebe zu halten, dass die Dinge nicht wirklich Boden unter den Füßen bekommen“, sagt David Schnell über seine Malerei, die er zum ersten Mal seit neun Jahren wieder in Leipzig zeigt. Ab Samstag ist seine Schau unter dem Titel „Stereo“ bei Eigen+Art zu sehen.

15 neue Arbeiten von David Schnell

Es ist auch diesmal kein offizieller Rundgang am Wochenende in der Leipziger Spinnerei. Aber die Galerien haben Samstag und Sonntag geöffnet, fast alle mit neuen Ausstellungen. Doch zunächst zurück zu David Schnell: 15 neue Arbeiten zeigt er, die meisten sind in den letzten eineinhalb Jahren entstanden, parallel hat er an ihnen gearbeitet. „Ich male sehr langsam“, sagt der Künstler. Der Effekt, dass man als Betrachter das Gefühl habe, in diese Bilderwelten hineinzufallen, sei beabsichtigt, sagt er. „Ich arbeite daran, dass sich das so einstellt.“ Und es stellt sich ein. Faszinierend. Es gibt auch Landschaften zu sehen, die auf ein Mini-Stipendium auf der kleinen Insel Ventotene bei Ischia in Italien zurückgehen. Eine Premiere: „Normalerweise entstehen meine Landschaften im Atelier.“ Hier arbeitet er unter freiem Himmel, was diesen Bildern andere Lichttöne beigebracht zu haben scheint.

Hinterglasmalerei von Jan Kummer

Skulptur und Malerei von Jan Kummer zeigt die Galerie Archiv Massiv in der Spinnerei. Quelle: jkl

Gleich vorne, bei Archiv Massiv, ist eine Ausstellung zu sehen, die eigentlich für die Werkschauhalle vorgesehen war – die wird aber in Kürze modernisiert: Der Chemnitzer Jan Kummer zeigt Hinterglasmalerei, die schon künstlerisch aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Den Rest besorgen die Sujets: Unpathetisch porträtiert werden zumeist Männer, die fast wie in Neo Rauchs frühen Bildern in Tätigkeiten versunken sind. Sie blicken in Mikroskope, leeren Obsteimer, schwingen Besen. Ernste Helden der Arbeit. Auch Nahrungsmittel-Stillleben sind im Angebot, dazu skurrile Skulpturen und Collagen aus Sperrmüll oder Streichholz-Architektur. Hier spielt einer sehr gekonnt mit dem Volkstümlichen. „Erlösung und Magie“ ist die Ausstellung überschrieben.

Jan Kummer ist auch Musiker. 1986 gründete er die Band AG Geige in Karl-Marx-Stadt, eine Legende. Der Kunsthistoriker Rainer Beck hat ihn in einem Katalog als „Streuner zwischen den Linien“ bezeichnet. Und seine Familie bildet ein Knäuel – seine Frau Beate Düber ist Schauspielerin und Kunstvermittlerin, die Töchter Nina und Lotta Kummer sind Mitglieder der Band Blond, die Söhne Felix und Till Kummer bei Kraftklub. Nicht ausgeschlossen, dass Familienmitglieder bei der Ausstellungseröffnung vorbeischauen.

Anna Haifisch und Gabriela Jolowicz bei Thaler

Interessantes Doppel, Kunst, die erzählt: Gabriela Jolowicz (l.) und Anna Haifisch in der Galerie Thaler. Quelle: André Kempner

Ein hochinteressantes Doppel zeigt die Galerie Thaler mit Anna Haifisch und Gabriela Jolowicz, beide haben sich im Studium an der HGB in der Illustrationsklasse bei Thomas M. Müller kennengelernt und sind seitdem befreundet. Jolowicz zeigt Holzschnitte mit überbordenden Geschichten, assoziativ ineinander verschränkte Welten. Schwer, sich da als Betrachter rauszuhalten, wenn sie, wie sie es formuliert, „in das eindimensionale Brett einen Raum reinerzählt“.

Die Comic-Künstlerin Anna Haifisch, designierte LVZ-Kunstpreisträgerin, wechselt für diese Ausstellung ihr Erzählformat. Es sei das erste Mal, dass sie so groß in den Raum gehe, sagt sie. Und es funktioniert – für sich wie im Zusammenspiel mit Gabriela Jolowicz: Wir begegnen einem Bekannten, ihrer namenlosen Figur The Artist, die melancholisch und müde über dem Zaun zum Leben hängt.

“Alles oder Dich“: Corinne Von Lebusa in der Galerie Kleindienst. Quelle: André Kempner

Die Galerie Kleindienst entführt in die magischen Beziehungskisten der Corinne von Lebusa, mit nackten Schönen und sehnenden Männern, die doch nur Staffagefiguren sind, nicht mehr stattfinden, nur noch übrig geblieben sind. „Alles oder Dich“ heißt diese Ausstellung. Und man spürt, wie es ausgegangen ist.

Info: Die Galerien in der Spinnerei (Spinnereistraße 7) haben am Samstag von 12–20 und am Sonntag von 12–16 Uhr geöffnet; es gelten Hygienekonzepte

Von Jürgen Kleindienst