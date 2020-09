Leipziger Szene-Theater: Mit voller Wucht aus dem Corona-Loch

Leipzig

Zwar ist der September in der Leipziger Kulturszene seit jeher der Monat der Theaterpremieren. Doch dieses Jahr hat die kulturelle Flaute nicht erst mit dem Sommerloch im Juli, sondern bereits mit der Corona-Pandemie im März begonnen. Umso wuchtiger kehren die Theatermacher diese Woche nicht nur mit Hygiene-Konzepten, sondern überdies mit neuen Produktionen zurück. Das Angebot ballt sich vor allem am Donnerstag.

Fünf neue Stücke stehen am 10. September auf dem Plan. In der „Testvorstellung“ eines neuen Formats probiert die Theaterturbine auf der Dachterrasse der Moritzbastei um 20 Uhr neue Impro-Regeln aus. „Hin und weg – Leipzig sucht die Superstory“ lautet die Überschrift. Nach Vorschlägen aus dem Publikum inszenieren drei Regisseure live jeweils eine Geschichte. Doch wie bei einer Castingshow wird zwischendurch ausgesiebt: Welche Inszenierung kommt in die nächste Runde? Am Ende des Abends fragt das Impro-Ensemble die Zuschauer nach ihrer Meinung zum neuen Konzept, das im Oktober die reguläre Premiere haben soll.

Was ist „das Ding“? Die Eumeniden-Crew wird es am Donnerstagabend erfahren. Quelle: PR

Ebenfalls am Donnerstag führen die Cammerspiele um 20 Uhr erstmals das Live-Science-Fiction-Rollenspiel „2174“ auf. Regisseur Cyprian Zajt siedelt den Weltuntergang im Jahr 2174 an. Dem Publikum gelingt es, sich rechtzeitig in einem Raumschiff aus dem Staub zu machen. Aber was passiert dort? Die Zuschauer sollen das maßgeblich mitgestalten. Auch das Theater Eumeniden bereist im Kulturtreff Mühstraße 14 am selben Abend um 20 Uhr unendliche Weiten. „Das Ding“ ist erklärtermaßen ein „Sci-Fi-Horror-Thriller-Trash-Komödien-Krimi-Weltraumdrama“, das Theatermacherin Janna Kagerer vor vielen Jahren schon in anderer Form auf die Bühne gebracht hat. Die Premiere der vierten „Ding“-Version fiel zunächst dem Lockdown zum Opfer. Jetzt wird sie nachgeholt.

Das English Theatre Leipzig feiert am Donnerstag um 20 Uhr im Neuen Schauspiel Premiere mit Edmond Rostands Klassiker „ Cyrano de Bergerac“. Peter Hubbard inszeniert das Drama mit sieben Schauspielern, die auf Abstand zueinander bleiben. Ganz vom Acker macht sich mithin der Protagonist in einem so betitelten „peinlichen Auftritt“, den das Hildesheimer Theaterkollektiv „Die soziale Fiktion“ am Donnerstag um 20 Uhr erstmals im Lofft auf die Bühne bringt. Die Norm verabschiedet sich: „Goodbye Norm“ heißt die Lofft-Koproduktion – ein ausufernder Monolog darüber, was angeblich normal ist.

Premiere im Puppentheater Sterntaler am Freitag: „Mal mir einen Regenbogen“. Quelle: PR

Am Freitag geht der Premieren-Reigen um 16 Uhr im Puppentheater Sterntaler weiter. „Mal mir einen Regenbogen“ ist für Zuschauer ab drei Jahre gedacht und erzählt davon, wie aus Pech plötzlich Glück werden kann. Mit einem „Kosmos-Chaos-Fest“ kehrt das Theater der Jungen Welt am Sonnabend ab 15 Uhr auf dem Lindenauer Markt aus der Corona- und Sommerpause zurück. Die erste Premiere der Spielzeit steht gleich um 17 Uhr an: das Tanzstück „Es war zweimal“ von Sara Angius ist „für alle und Allerkleinste“ gedacht.

Figurenspielerin Steffi Lampe und Oboistin Annelie Matthes machen aus Jorge Amados „Der gestreifte Kater und die Schwalbe Sinhá“ am Montag auf der Moritzbastei-Terrasse ein Live-Hörbuch. Quelle: PR

Der Sonntag lässt „Neues aus der Rumpelkammer“ erwarten. Im Blauen Salon des Central-Kabaretts bringen Simone Danaylow, Jörg Metzner, Uwe Kraus und Bernhard Biller um 19 Uhr ihre Adaption des DDR-Fernseh-Klassikers auf einen neuen Stand. Und am Montag ist erneut auf der Terrasse der Moritzbastei Premieren-Zeit: Figurenspielerin Steffi Lampe und Oboistin Annelie Matthes haben die Corona-Zwangspause genutzt, um aus Jorge Amados Liebesgeschichte „Der gestreifte Kater und die Schwalbe Sinhá“ ein liebevolles Hörbuch zu machen. 20.30 Uhr führen sie es mit Musik, Klangimprovisationen und farbigem Schattentheater erstmals live auf.

