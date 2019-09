Leipzig

Der Umzug war schon im Mai, im Juni gab es die ersten Proben; quasi als Probe, wie es sich hier proben lässt. Hier: in der Halle 7 der Baumwollspinnerei. Also im neuen Domizil des Leipziger Tanztheaters, das am Samstag ganz offiziell eröffnet wird. Als weitere nagelneue Spiel- und Arbeitsstätte im nagelneuen T...