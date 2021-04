Leipzig

Mit Knattern und Klappern, Rasseln und Rauch, Feuer und Konfetti hat das Theater Titanick am Sonnabend seinen Abschied von der Alten Messe inszeniert. Und mit Wehmut! Die Künstlertruppe, bekannt für große Shows mit viel Spektakel, muss nach 25 Jahren dem Kommerz weichen. Der Seitenflügel von Halle 16 wird abgerissen, da dort ein neuer Baumarkt hinkommt. Nach langem Suchen hat die Crew eine neue Bleibe in der Engelsdorfer Werkstättenstraße gefunden: eine unsanierte Halle, in der zu DDR-Zeit Achsen, Räder und Waggons für die Deutsche Reichsbahn gebaut wurden. Allerdings ist sie nur noch 1100 Quadratmeter groß statt bisher 4000. Das bedeutet, ein ganzer Teil des Bühnenequipments wird zwangsläufig weggeworfen, statt wiederverwendet werden zu können.

Deutsch-deutsches Vorzeigeprojekt

„Wir gehen hier mit schmerzhaften Gefühlen raus“, sagt Jan Rieve, der seit rund 20 Jahren bei dem privat geführten Open-Air-Theater dabei ist. Viel Zeit, viel Herzblut hat er in Halle 16 gelassen. Er fing als Techniker an, kutschierte die Truppe als Lkw-Fahrer durch ganz Europa, übernahm dann die technische Leitung. Der Mittfünfziger war mit dem Theater Titanick in Chile, Mexiko und Südkorea, in Kanada und Costa Rica, in Frankreich, Spanien und ganz Osteuropa. Rieve verweist darauf, dass es sich um ein deutsch-deutsches Vorzeigeprojekt handelt, das sich 1990 aus zwei Künstlertruppen aus Leipzig und Münster zusammengefunden hat. Nach wie vor ist es an beiden Standorten ansässig.

Jan Rieve ist einer der dienstältesten Mitarbeiter vom „Theater Titanick“. Er hat sich vom Techniker und Lkw-Fahrer zum technischen Leiter hochgearbeitet. Quelle: Dirk Knofe

Aufführungen in 29 Ländern

Einer der Mitgründer von damals, und immer noch Künstlerischer Leiter des Ensembles, ist Uwe Köhler. Er hat die Zahlen im Blick: 1995 ist das Theater Titanick in Halle 17 eingezogen und zwei Jahre später in Halle 16 umgezogen. In diesen Hallen entstanden 20 Groß-Produktionen, die über 1000 Aufführungen in 29 Ländern vor mehr als drei Millionen Zuschauern hatten. Dafür gab es Theaterpreise im In- und Ausland. Darüber hinaus wurden sieben Stadtinszenierungen entwickelt, oft anlässlich von Jubiläen. Zuletzt war es das Spektakel „Lipsias Löwen“ zum Jubiläum 1000 Jahre Leipzig 2015, mit Parade zum Augustusplatz. Auch „Traumwelten“ zum 200. Jubiläum der Völkerschlacht oder „Götterfunken“ zum Jahrtausendwechsel 1999/2000 waren Produktionen für Leipzig. Insgesamt 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben an den Inszenierungen mitgewirkt. 85 freiberufliche Akteurinnen und Akteure konnten durch Titanick die Selbständigkeit erreichen, sowohl im Bereich Kunst als auch im Bereich Technik.

Der Künstlerische Leiter Uwe Köhler (rechts) führt den Auszug seiner Truppe von der Alten Messe an. Quelle: Dirk Knofe

Auch der Kulturpate konnte nicht helfen

„Aber all diese Verdienste für die Stadt Leipzig und auch unser internationales Renommee reichten nicht aus, um unseren kreativen Ort auf der Alten Messe zu erhalten“, bedauert Köhler. Der Vermieter – die Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungs-Gesellschaft LEVG – ist sogar Kulturpate von Titanick. Doch dessen Auftrag heißt „Vermarktung“. In den letzten fünf Jahren gab es zahlreiche Versprechungen der Stadt, dem Theater zu einer neuen Bleibe zu verhelfen. Hallen auf der Agra, in Wahren oder Böhlitz-Ehrenberg waren im Gespräch. Doch alles zerschlug sich. Teils wegen zu hoher Sanierungskosten, teils wegen zu kurzer Laufzeit des Mietvertrags. Aus Leipzig weggehen und die gute Verkehrsanbindung aufgeben wollte das Ensemble aber auch nicht.

30-jähriges Jubiläum soll nachgeholt werden

Bis zum 15. Mai muss die Halle 16 geräumt sein. „Natürlich bietet ein neuer Ort auch eine neue Chance“, meint Uwe Köhler. „Und wir freuen uns, weiterhin innerhalb von Leipzig arbeiten zu können.“ Die Corona-Zwangspause wurde nur mit Mühe und Not überstanden – und mit Fördergeldern, wo immer welche zu bekommen waren. Wenn die Pandemie es zulässt, sollen im Sommer die neuen Inszenierungen „Upside down“ und „Trip over“ gezeigt werden, aber auch noch einmal der Klassiker „Titanic“. Dann soll auch das 30-jährige Theaterjubiläum nachgeholt werden, das im letzten Jahr ausfallen musste – nun unter dem Motto „Titanick 30+1“.

