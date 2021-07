Leipziger TheaterPack präsentiert „Der Raub der Sabinerinnen“

Leipzig

Das TheaterPack legt wieder los: Neben den wöchentlich mittwochs stattfindenden improvisierten Varieté-Theater-Shows der Reihe „Perspektakel“ – zunächst am Cospudener See, nun im Monopol – wird am diesem Wochenende auch zu einer klassischeren Darbietung geladen. „Der Raub der Sabinerinnen“ feiert an diesem Freitag um 19 Uhr seine Premiere.

Schauplatz des Stücks ist eine biedere Kleinstadt, deren größte Attraktion das alljährliche Schützenfest ist. Theater war hier bislang kein Thema, nun aber macht die quirlige Truppe einer Wanderbühne das Städtchen unsicher – und entblößt dabei Neigungen und Vorstellungen, die besser im Verborgenen geblieben wären.

Unter der Regie von Frank Schletter sind unter anderem Christopher Grimm, Michaela Henze und Linda Gewndolyna Lütkemüller in den wichtigsten Rollen zu sehen. Spielort für „Der Raub der Sabinerinnen“ ist das Gohliser Wannenbad in der Georg-Schumann-Straße 116. Der Premiere am Freitag folgen zwei weitere Aufführungen am Samstag und Sonntag. Karten gibt es für 20 Euro (ermäßigt 15), sie können reserviert werden unter kontakt@theaterpack.com oder telefonisch unter 0157 713 698 95.

Von CN