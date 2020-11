Leipzig

Das Konzertverbot im zweiten Corona-Lockdown trifft zwar auch den Leipziger Thomanerchor hart. Aber im Gottesdienst darf Bachs eigener Knabenchor durchaus auftreten. Dennoch läuft dem amtierenden Thomaskantor Gotthold Schwarz auf der Zielgeraden seiner Amtszeit nun die Zeit davon.

Seit zwei Wochen herrscht in Deutschland de facto Auftrittsverbot für alle Musiker – wie gehen Sie und die Thomaner mit dieser Situation um?

Für uns herrscht kein Auftrittsverbot. Für uns herrscht Konzertverbot. Auftritte absolvieren wir weiterhin. Und zwar ziemlich viele.

Das müssen Sie erklären.

Morgen beispielsweise singen wir ganz normal in der Motette in der Thomaskirche. Motetten von Andreas Hammerschmidt und Teile aus Bachs „Jesu bleibet meine Freude“. Die Motette in der Thomaskirche ist kein Konzert, sondern ein Gottesdienst. Gottesdienste aber sind beim zweiten Lockdown ausdrücklich vom Verbot ausgenommen. Das zeigt zwar die Absurdität dieser Zeiten, aber für uns ist das toll. Denn so können die Thomaner singen.

Ganz normal? So als wäre nichts geschehen, als gäbe es die Corona-Pandemie gar nicht?

Nein, so nicht. Die Abstandsregeln gelten weiter. Wir singen also in kleinerer Besetzung – und es wird regelmäßig getestet. Ich habe den Chor bereits beim ersten Lockdown in sechs Chöre aufgeteilt, bewusst so, dass alle Mitglieder bei Auftritten mitmachen und nicht nur die besten. Allein für den Sommer habe ich für diese Chöre zwölf Konzerte aufgetan, immer zwei hintereinander, zum Beispiel in Merseburg, in Quedlinburg in Erfurt. Jeden Sonntag bekamen die Thomaner bis zu den Sommerferien einen Brief von mir, in dem ich versuchte, das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken.

Normalerweise leben die Thomaner in Leipzig unter einem Dach.

Zwar schlafen die Leipziger Chormitglieder noch nicht wieder im Alumnat, aber das Mittagessen wird wieder gemeinsam eingenommen. Damit haben wir die Zeit bis jetzt ganz gut überbrückt.

Hammerschmidt und Bach, die Werke der Motette am Samstag, sind mit kleiner Besetzung zu bewerkstelligen. Vor allem brauchen sie kein nennenswertes Orchester. Aber viele große Projekte haben Sie streichen müssen.

Thomaner-Termine 13. November, 20 Uhr: Live-Stream auf der Facebook-Seite des Thomanerchors aus der Thomaskirche: Werke von Andreas Hammerschmidt und Johann Sebastian Bach 14. November, 15 Uhr, Thomaskirche: Motette mit Werken von Hammerschmidt und Bach 21. November, 15 Uhr, Thomaskirche: Motette mit dem Requiem von Gabriel Fauré, es begleitet das Gewandhausorchester, Solisten sind Catalina Bertucci (Sopran) und Tobias Berndt (Bass) www.thomanerchor.de

Ja. Die Matthäuspassion konnten wir nicht machen, Haydns Schöpfung, die der Chor sehr lange nicht mehr gesungen hat, wäre mal wieder dran gewesen. Immerhin singen wir in der kommenden Woche Gabriel Faurés wunderbares Requiem – in der Originalbesetzung mit Bratschen, aber ohne Geigen, nur mit Solovioline in einem Satz. Diese Fassung passt auch mit dem Gewandhausorchester unter Wahrung der nötigen Abstände auf die Empore. Ich glaube, wir haben da eine Aufstellung gefunden, die auch musikalisch gut funktioniert.

Die Thomaner sind nur eine begrenzte Zeit im Chor. Wächst da pandemiebedingt gerade eine Generation heran, die nicht alle Hauptwerke Johann Sebastian Bachs gesungen hat?

Nein, das glaube ich nicht. Vielleicht in weniger Stimmen, aber ich denke, dass doch jeder mehrfach die Passionen, das Weihnachtsoratorium und zumindest einmal die h-moll-Messe gesungen haben wird, wenn er auf seine Zeit bei den Thomanern zurückblickt.

A apropos Weihnachtsoratorium: Wie steht es damit in diesem Jahr?

Das Konzertverbot gilt bis auf Weiteres für den November. Für den Dezember, die Woche vor dem und am dritten Advent, planen wir darum derzeit weiter mit fünf Aufführungen der Kantaten eins bis drei mit unterschiedlichen Thomaner-Chören.

Und was ist Ihr Gefühl – wird das so stattfinden können?

Ach, was das anbelangt, habe ich kein Gefühl mehr. Mit Optimismus und Gottvertrauen sage ich jetzt mal: Ich hoffe es inständig. Nicht nur für uns, auch für die Leipziger spielt das Weihnachtsoratorium eine große spirituelle Rolle im Jahreskreis. Wir werden alles versuchen, ihnen das nicht auch noch zu nehmen. Und wir sehen ja in den Motetten an den Reaktionen der Menschen in der Thomaskirche, wie wichtig es ihnen ist, diese Musik live erleben zu können.

Fünf Mal hintereinander die ersten drei Kantaten des Weihnachtsoratoriums zu dirigieren, das ist eine ganze Menge Holz. Wird das nicht selbst Ihnen ein bisschen viel – vielleicht sogar langweilig?

Es kommen – hoffentlich – auch noch fünf Konzerte im Berliner Konzerthaus dazu. Nein. Langweilig wird Bach nie. Zu viel auch nicht. Und eigentlich bin ich hinterher auch nicht übermäßig erschöpft. Diese Musik richtet jeden, der sich mit ihr auseinandersetzt, immer wieder auf.

Ihre Zeit als Thomaskantor neigt sich dem Ende zu. Ihr Vertrag endet am 30. Juni 2021. Die Thomaner haben in der letzten Woche bereits mit Bewerbern um Ihre Nachfolge gearbeitet. Die Corona-Pandemie hat auch Ihnen viele Projekte verhagelt. Wird der Zeitdruck, noch möglichst viel davon abzuarbeiten, jetzt nicht furchtbar?

Nein. Nicht furchtbar. Auch wenn ich mich natürlich fortwährend frage: Was wird mit unserer Schöpfung? Was wird mit Weihnachten im Alumnat mit meinen Thomanern. Jedenfalls ist die Arbeit nicht furchtbar, auch nicht mit dem Ende vor Augen. Es macht mir immer noch Freude, mit denen zu proben, aufzutreten, zu sprechen. Und wenn ich aufhöre, Thomaskantor zu sein, dann höre ich ja nicht auf, Musik zu machen. Ich mache weiter. Nicht nur als Dirigent, sondern auch als Sänger. Mit dem Gewandhausorganisten Michael Schönheit als Begleiter war ich zum Beispiel in letzter Zeit recht erfolgreich unterwegs mit einem Liedprogramm: „Mit Gellert unterwegs zu Beethoven“.

Unabhängig von dem, was Corona bis jetzt schon vereitelt hat, hatten Sie noch viel vor ...

... ja, ich habe noch unheimlich viele Ideen auch und gerade im Blick auf dringend notwendige aufführungspraktische Akzente, die ich noch setzen möchte. Schließlich muss man anerkennen, dass der Thomanerchor in einem sehr guten Zustand ist. Gesangstechnisch, aber auch ästhetisch müssen wir keinen Vergleich scheuen. Die Thomaner gehören zu den besten Knabenchören in Deutschland. Darum hätte ich gern noch ein wenig mit ihm weiterarbeiten dürfen. Weil es musikalische, menschlich und inhaltlich eine gute und wertvolle Zeit war und ist.

Spricht denn irgendetwas dagegen, dass Sie auch als Thomaskantor a.D. noch mit den Jungsarbeiten? Herbert Blomstedt gastiert ja auch noch regelmäßig mit gewaltigem Erfolg bei seinem Gewandhausorchester.

Nein, ich glaube nicht, dass das sinnvoll wäre. Die Beziehung eines Gewandhauskapellmeisters zu seinen Musikerinnen und Musikern ist doch eine andere als die des Thomaskantors zu seinen Thomanern. Weniger pädagogisch, weniger familiär. Und ich glaube, derlei verbietet sich auch aus Respekt vor dem Neuen.

Von Peter Korfmacher