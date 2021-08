Leipzig

Es ist beglückend: Die Thomaskirche war am Freitagabend voll beim „Präludium“ für den vor 500 Jahren, am 27. August 1521, gestorbenen Josquin des Préz.

Dieses Datum ist das einzige verifizierbare in der Biographie des französischen Renaissance-Komponisten, wie Musikwissenschaftler Bernhard Schrammek in seiner Hommage vor dem Konzert erläutert. Mit einer für die frühe Neuzeit beispiellosen Experimentierlust hatte Josquin des Préz in seinen Chorsätzen einen Pluralismus musikalischer Mittel verwirklicht, welcher ihn schon zu Lebzeiten vor allem in Westeuropa berühmt machte.

Vorgeschmack auf die Festtage „Josquin 500“

Unter Leitung von Ludwig Böhme stellte der Kammerchor Josquin des Préz in den 36 Konzerten „Josquin – Das Projekt“ von 2004 bis 2017 alle 18 Messen, 60 Motetten und 60 Chansons vor. Mit vokaler Frische bereichern kontinuierlich junge Stimmzugänge die mirakulöse Stilsicherheit und phonetische Präzisionsliebe des exzellenten Ensembles.

Beim als Präludium zu den Festtagen „Josquin 500“ (25. bis 28. November) angekündigten Festkonzert wechseln die 15 Sängerinnen und Sänger ihre Positionen zu den einzelnen Stücken zwischen Taufbecken und vorderem Altar. So schön, so rein, so verklärt klingen sie, dass man die theoretischen Verständnishürden zu Josquins harmonischen Architekturen vergisst.

„Ave, nobilissima creatura“ von Justin Lépany

Der Komponist Justin Lépany. Quelle: André Kempner

Faszinierendster Beitrag des einstündigen Programms ist die „Deploration“. In ihr verschränkt Josquin des Préz eine Hymne an die Nymphen des Waldes mit der Klage um den 1497 gestorbenen Johannes Ockeghem, zu der er führende Kollegen seiner Zeit namentlich auffordert.

Dieses musikalische Trauerfest verbindet Glaube, Ästhetik und Virtuosität. In seiner Auftragskomposition „Ave, nobilissima creatura“ für den Kammerchor sind Justin Lépany (geboren 1980) Ebbe und Flut von Tonwellen und synkopische Wortwiederholungen wesentliche Inspirationen. Auch das singt der Kammerchor Josquin des Préz mit der ihn auszeichnenden Delikatesse und Akribie. Großer Applaus.

Info: Festtage „Josquin 500“: 25. bis 28. November; Auftakt am 25. November, 20 Uhr, im Gewandhaus: „Mitten im Leben 1521 – Sanftes und Derbes“ mit dem Calmus Ensemble und der lautten compagney Berlin; 27. November, 19.30 Uhr, Thomaskirche: „Marienvesper+“ mit dem Kammerchor Josquin des Préz und dem Leipziger Barockorchester; 28. November, 11 Uhr, Paulinum: Universitätsgottesdienst „Kanonkunst: Josquin aus historischem Druck“; alle Informationen: josquin500.de

Von Roland H. Dippel