Leipzig

Von Bach über Schumann bis Mozart hätte alles gepasst. Traditionell erklingt aber auch für den Verein Notenspur am Montagabend im Kupfersaal des „Dresdner Hofes“ der Queen-Klassiker „We are the champions“. Denn die Initiatoren der Notenspur, die Einheimische und Gäste Leipzigs über einen 5,1 Kilometer langen Rundgang auf die Spuren berühmter Komponisten und authentischer Gebäude führen, haben den Tourismuspreis 2021 gewonnen. Der von einer Jury ermittelte Preis wird von der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH (LTM) für innovative Leistungen vergeben, die Leipzig und die Region vorangebracht haben.

Bei den Persönlichkeiten wählte die Jury Wolf-Dietrich Freiherr Speck von Sternburg, Mäzen und Gründer der Maximilian Speck von Sternburg Stiftung, zum Gewinner. Die Jury besteht aus fünf Stadträten sowie zehn Marketingfachleuten aus Tourismus, Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft. Eigentlich sollte der Preis bereits im November 2021 verliehen werden – doch Corona bremste die Veranstaltung aus. Elf Unternehmen und Institutionen sowie acht Persönlichkeiten waren nominiert. „Nun ist der Tourismus zurück. Wer am Wochenende in der Stadt unterwegs war, konnte dies deutlich sehen“, sagte LTM-Chef Volker Bremer.

Gruppenbild im Kupfersaal bei der Verleihung des Leipziger Tourismuspreis 2022: Wolf-Dietrich Speck von Sternburg (3.v.l.) sowie Prof. Werner Schneider (3.v.r.) holen den Preis. Karolin Kelm (Organisationsteam LTM /links), Moderator Helge-Heinz Heinker sowie LTM-Geschäftsführer Volker Bremer (2.v.r.) und Julia Franke vom Organisationsteam LTM gratulieren. Quelle: Dirk Knofe

Eine Tour für Stadtentdecker und Musikliebhaber

Für die Notenspur kommt der Preis zu einem günstigen Zeitpunkt: Am Wochenende wird es genau zehn Jahre her sein, seit Leipzigs großes Bürgerprojekt mit einem Bürgerfest eröffnet wurde. „Ganzjährig nutzbar, können sich technikaffine Stadtentdecker entlang der Leipziger Notenspur auf eine besondere Reise durch Leipzig begeben und dabei mit allen Sinnen in die musikalische Geschichte eintauchen“, lobte Bremer. Der Verein Notenspur sei zudem im Vorjahr als Premiumpartner ‚Kultur Musik‘ 2021 von der Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen auserkoren worden. Werner Schneider, der Chef des Vereins, freute sich: „Leipzig ist unsere Stadt – da investieren wir gern“, sagte er und verwies auf die einzigartige Musikkultur der Stadt, die weltweit sowohl mit Barock als auch Romantik punkten könne. Den zweiten Preis holten sich die Organisatoren der Jüdischen Woche Leipzig, die 2021 mit dem Jubiläum „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ ein bedeutendes Festival zelebrierten. Der dritte ging ans Stadtgeschichtliche Museum, welches laut Jury auch in den kritischsten Phasen der Pandemie, zugkräftige Themen setze, die die Identität der Stadt Leipzig stärkten.

Gemäldeschau wird Besuchermagnet

Wolf-Dietrich Freiherr Speck von Sternburg gründete 1996 eine Stiftung, die mit mehr über 200 Gemälden und Werken zu den bedeutendsten sächsischen Privatsammlungen zählt. Im Vorjahr wurden diese im Bildermuseum gezeigt – und es wurde ein Besuchermagnet. „In Leipzig habe ich mich vom ersten Tag an wohlgefühlt“, sagte Speck von Sternburg, der längst zum Botschafter der Stadt geworden ist. Der zweite Preis ging an Multitalent Luisa Mantovani-Löffler, die als Ärztin am Städtischen Klinikum St. Georg arbeitet und „nebenbei“ das Kunstkraftwerk in Plagwitz betreibt. Drittplatzierter wurde Prof. Ulrich Böhme, der als Organist der Thomaskirche nach 36 Jahren inzwischen seinen Ruhestand genießt.

Von Mathias Orbeck