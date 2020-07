Leipzig

Am Montag ist die deutsche Kuratorin Hella Mewis in Bagdad entführt worden. Bewaffnete Männer hatten die Kulturvermittlerin, die auch für das Goetheinstitut arbeitet, im Stadtzentrum der irakischen Hauptstadt in ihre Gewalt gebracht. Über ihre Arbeit in Bagdad, die Lage in seinem Heimatland Irak und die westliche Berichterstattung spricht der renommierte Typograf und Designer Rayan Abdullah im Interview. Abdullah wurde 1957 in Mossul geboren. Seit 2001 ist er Professor für Typografie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, wo er 2016 die „Akademie für transkulturellen Austausch“ gründete.

Waren Sie überrascht, als Sie hörten, dass die deutsche Kulturvermittlerin Hella Mewis in Bagdad entführt wurde?

Ja und nein gleichzeitig. Durch ihr außergewöhnliches Engagement für Frauen, Jugendliche und Kinder sowie Künstler in Bagdad hat sie es als Deutsche im Irak sicherlich nicht leicht, zumal sie sich äußerlich in der Öffentlichkeit nicht anpasst und damit fast eine Provokation für die Gesellschaft ist, zumindest jene Leute, die nicht weltoffen sind.

Hella Mewis, Kulturvermittlerin aus Deutschland, auf einem Boot auf dem Tigris in Bagdad, Irak. Unbekannte haben sie am Montag entführt. Quelle: dpa

Was, glauben Sie, ist ihre Motivation, diese persönlichen Risiken auf sich zu nehmen?

Sie liebt Bagdad sehr und möchte alles in ihren Kräften stehende unternehmen, um den Menschen durch Kultur Chancen für die Verbesserung ihrer Zukunft zu bieten und die Gesellschaft zu erneuern. Das von ihr geschaffene Kulturzentrum Bait Tarkib (wörtlich Haus der Kombination) ist eine einmalige Institution in Bagdad. Leider habe ich Hella Mewis noch nicht persönlich kennenlernen können.

Wie hat sich die Situation im Irak aus Ihrer Sicht in den vergangenen Jahren entwickelt?

Von einer Entwicklung kann leider nicht die Rede sein, vielmehr ist ein allgemeiner Stillstand zu beobachten, wenn nicht sogar eine rückläufige Bewegung.

Kann sich der Irak überhaupt selbstständig entwickeln, oder ist es weiter ein von fremden Kräften bestimmtes Land?

Zurzeit sind die Einflüsse der Nachbarländer enorm groß, und diese verfolgen nur ihre eigenen Interessen. Der Irak ist aus eigenen Kräften aber nicht in der Lage, sich davon zu befreien. Noch schlimmer ist, dass das Land mit seinem eigenen Boden für Interessenkonflikte bezahlt, die andere Staaten untereinander ausfechten. Das führt zum einen zu einer ökonomischen und wirtschaftlichen Abhängigkeit und zum anderen zum Verlust der eigenen Identität durch die Zerstörung von Kulturgütern der Menschheit mit langer Geschichte.

Wie nehmen Sie die Berichterstattung deutscher Medien über den Irak wahr?

Sie ist unverhältnismäßig unterrepräsentiert seit dem Einmarsch der USA 2003. Davor gab es tägliche Berichterstattungen in Deutschland. Und das, was wir heute über unsere deutschen Medien erfahren, spiegelt die aktuelle Situation nicht im Ansatz wider. Deshalb informiere ich mich persönlich über andere Kanäle wie arabische Nachrichtensender, soziale Medien, Reisen und Kontakte zu vielen Einheimischen.

Wie eng ist Ihr Kontakt in die Heimat? Haben Sie dort noch Familie?

Alle meine Angehörigen leben nach wie vor im Irak in meiner Geburtsstadt Mossul. Dank der digitalen Medien stehe ich zu ihnen in engem Kontakt. Sie führen im Vergleich zu uns in Deutschland ein sehr eingeschränktes Leben und fühlen sich fast wie Gefangene im eigenen Land, aber es geht ihnen trotz allem, inklusive Corona, noch gut.

Rayan Abdullah bei seiner Arbeit in der Akademie für transkulturellen Austausch. Quelle: Andre Kempner

Nach wie vor ist die HGB die einzige Hochschule in Deutschland, in der es eine Akademie für geflüchtete Kunst- und Designstudenten gibt, ein Projekt, das Sie durchgesetzt haben. Verzweifeln Sie manchmal darüber, dass immer noch so wenig passiert, dass man hier mal kurz zusammenzuckt, wenn eine Deutsche entführt wurde, sich aber ansonsten daran gewöhnt hat, dass ganze Staaten untergehen, man aber am liebsten keine Flüchtlinge aufnehmen möchte geschweige denn mit ihnen arbeiten?

Nein, zu verzweifeln ist nicht meine Art, vielmehr suche ich nach Lösungen, wie sich die beschriebene Situation verändern kann. Durch meine eigenen, sehr positiven Erfahrungen und die Arbeit konnte ich in Deutschland schnell Fuß fassen, fühle mich sehr wohl hier und bin dankbar für die Möglichkeiten. Diese Einstellung möchte ich gerne weitergeben und auch ein Vorbild sein. Natürlich müssen sich immer beide Seiten einander offen gegenüber zeigen und engagieren. Dann kann das Zusammenwachsen auch funktionieren.

Sind Deutschland und Europa mitverantwortlich für das, was in Ländern wie dem Irak passiert?

Ich hätte mir sehr gewünscht, dass sich Deutschland gemäß der eigenen Philosophie mehr eingemischt hätte: Man muss sich für Frieden engagieren und Kriege verhindern. Hella Mewis hat das gemacht. Und wird es hoffentlich bald wieder tun können.

Von Jürgen Kleindienst